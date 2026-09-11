Le prix Ig-Nobel vient une nouvelle fois de récompenser des recherches capables de faire rire avant de faire réfléchir. Cette année, les lauréats ont notamment travaillé sur les bisous, le lait de cafard, les éclaboussures d’urinoirs, les odeurs des adolescents ou encore… des sous-vêtements enterrés. Derrière ces sujets improbables se cachent pourtant de véritables travaux scientifiques.

L’édition 2026 s’est tenue le 3 septembre à Zurich, en Suisse. Une première dans l’histoire de cette récompense, puisque la cérémonie avait toujours eu lieu aux États-Unis. Dix recherches ont été distinguées cette année. Et comme souvent, certaines donnent d’abord envie de sourire avant de pousser à se demander : mais pourquoi quelqu’un a-t-il réellement étudié cela ?

Le prix Ig-Nobel, c’est quoi exactement ?

Il a été créé en 1991 par Marc Abrahams et la revue Annals of Improbable Research. Cette sensation de déjà vu n’est pas anodine. Le prix Ig-Nobel est présenté comme une sorte de miroir déformant du prestigieux prix Nobel. Toutefois, le rapprochement s’arrête là.

Son objectif n’est pas de récompenser les découvertes les plus importantes de l’année. Il distingue des travaux qui ont quelque chose d’étrange, d’inattendu ou d’apparemment inutile. Leur point commun : ils doivent d’abord faire rire, puis faire réfléchir.

Et contrairement à une idée répandue, les travaux récompensés ne sont généralement pas inventés pour l’occasion. L’organisation précise que les recherches distinguées sont de véritables travaux scientifiques documentés. Les exceptions concernent essentiellement les toutes premières années de la récompense.

Le fonctionnement est d’ailleurs assez particulier. Les nominations peuvent venir de pratiquement n’importe où, y compris des chercheurs eux-mêmes. Le jury recherche surtout une idée suffisamment surprenante pour provoquer une réaction immédiate, mais suffisamment intéressante pour rester dans les esprits.

C’est précisément ce décalage qui fait la particularité de l’évènement.

En 2026, les chercheurs ont encore repoussé les limites du bizarre

L’édition 2026 donne presque l’impression d’avoir été écrite pour une rubrique humoristique. Pourtant, les dix recherches récompensées reposent bien sur des publications scientifiques.

Le prix Ig-Nobel de bio-mécanique a ainsi été attribué à Matilda Brindle, Catherine Talbot et Stuart West pour avoir tenté de définir scientifiquement le baiser. Leur étude compare ce comportement chez plusieurs espèces, dont les fourmis, les oiseaux, les ours polaires et les humains. Les chercheurs proposent notamment une définition basée sur un contact bouche-à-bouche entre individus d’une même espèce, sans transfert de nourriture.

Autre récompense particulièrement étonnante : celle de chimie. Cette dernière s’est vue attribuée à une équipe internationale pour ses travaux sur le lait produit par certaines blattes vivipares. Les chercheurs ont étudié des cristaux de protéines extrêmement riches en énergie produits par Diploptera punctata. Selon les travaux récompensés, ces protéines apportent environ trois fois plus d’énergie que celles du lait de vache.

Pas question pour autant de remplir votre réfrigérateur de lait de cafard. L’intérêt scientifique se trouve dans la structure et la concentration nutritionnelle de ces protéines, pas dans une nouvelle boisson à la mode.

Des toilettes, des serpents et des sous-vêtements

La physique n’a pas échappé au palmarès. Elle récompense une équipe ayant travaillé sur un problème beaucoup plus concret qu’il n’y paraît. Comment concevoir un urinoir qui évite les éclaboussures ?

Les chercheurs ont utilisé la mécanique des fluides et des équations pour étudier la trajectoire du liquide et concevoir un système limitant fortement les projections. Une question semblant triviale dans la vie quotidienne devient alors un problème de physique appliquée.

En technologie, le jury a choisi une idée encore plus surprenante : utiliser des trompes de moustiques comme buses pour l’impression 3D. Cette technique, baptisée « necroprinting », exploite la structure extrêmement fine des proboscis de ces insectes.

La biologie, elle, s’est intéressée aux morsures de serpents venimeux. Des chercheurs ont étudié les réactions de ces animaux en appliquant différents stimuli à plusieurs parties de leur corps. Et cela, selon différentes températures et périodes de la journée. L’objectif était de mieux comprendre ce qui peut déclencher une morsure.

Et puis il y a le prix de science du sol, probablement l’un des plus faciles à résumer. Enterrer 1 000 sous-vêtements en coton dans plus de 25 pays, puis les déterrer deux mois plus tard. L’idée n’était évidemment pas de battre un record mondial de lessive. La dégradation du tissu permet d’estimer l’activité biologique du sol. Plus le coton est décomposé, plus l’activité des micro-organismes capables de dégrader la cellulose est importante.

Pourquoi étudier des sujets aussi improbables ?

C’est finalement là que le prix Ig-Nobel devient beaucoup plus intéressant qu’il n’en a l’air.

La science ne progresse pas uniquement en cherchant immédiatement des solutions aux grands problèmes de l’humanité. Elle avance aussi en posant des questions extrêmement précises sur des phénomènes du quotidien.

Pourquoi les toilettes éclaboussent-elles ? Pourquoi certaines protéines de cafard sont-elles aussi énergétiques ? Comment un sol dégrade-t-il du coton ? Pourquoi les parents trouvent-ils l’odeur d’un bébé agréable, mais celle d’un adolescent beaucoup moins séduisante ? (Cette dernière question a d’ailleurs obtenu le prix d’olfaction 2026).

Ces travaux peuvent aussi permettre de tester une méthode et de vérifier une hypothèse. Ils peuvent apporter des connaissances qui pourront servir à d’autres recherches. Le sujet de départ n’a donc pas besoin d’être spectaculaire pour présenter un intérêt scientifique.

C’est justement ce qui fait la particularité du prix Ig-Nobel : il attire l’attention sur des recherches que l’on aurait probablement ignorées autrement. Une fois la surprise passée, le lecteur découvre souvent qu’il existe une véritable question derrière l’apparente absurdité.

Le prix Ig-Nobel ne récompense donc pas vraiment « n’importe quoi »

C’est probablement le principal malentendu autour de cette récompense.

Un travail récompensé peut sembler ridicule lorsqu’il est résumé en une phrase. Cependant, une fois replacé dans son contexte, il révèle souvent une question scientifique pertinente.

Le véritable intérêt du prix Ig-Nobel est donc de remettre la curiosité au centre de la science. Il rappelle qu’une question n’a pas besoin d’être spectaculaire pour être intéressante.

Le palmarès 2026 le démontre particulièrement bien. Un baiser, un urinoir, une paire de sous-vêtements ou une blatte deviennent soudain des objets d’étude. Ceux capables de mobiliser des chercheurs, des expériences, des modèles mathématiques et des publications scientifiques.

Et c’est peut-être précisément ce qui rend ces prix aussi populaires depuis plus de trois décennies.

Aviez-vous connaissance de cette récompense ou est-ce la première fois que vous en entendez parler ?

Ci-dessous la vidéo complète de l’édition 2026 :

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