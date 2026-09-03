Top 10 des meilleurs personnages dans Game of Thrones

Game of Thrones (GOT) est une série HBO qui a eu beaucoup de succès et qui est basée sur les livres de George R. R. Martin. Les fans ne sont généralement pas d’accord lorsqu’il s’agit de répondre à la question « quel est ton personnage préféré dans GOT ? ». Alors, tentons un TOP 10 des personnages dans la série. Ce classement a été établi en se basant sur cette sélection des personnages les plus populaires dans Game of Thrones, mais aussi sur une base subjective. L’objectif étant de se demander, non pas « quel personnage est le plus populaire ? », mais « quel personnage a le meilleur développement ? » Alors, c’est parti, voici notre classement des meilleurs personnages dans Game of Thrones.

Attention, cet article contient des spoilers sur la série.

10. Jaime Lannister

Jaime Lannister fait partie des personnages avec le meilleur développement de la série. Incarné par Nikolaj Coster-Waldau, le « régicide« , au début, est un personnage craint de tous car connu pour avoir tué l’ancien roi. Il se montre arrogant et il n’hésite pas à pousser Bran Stark d’une fenêtre lorsque l’enfant découvre que Jaime couche avec sa sœur, Cersei.

Mais, au fil des saisons, Jaime apprendra l’humilité, il sera fait prisonnier, on lui coupera la main et, aux côtés de Bronn ou encore de Brienne, il passera de l’un des personnages les plus détestables à l’un des plus touchants.

On comprend vite que tout ce qu’il fait, tout ce qu’il a vécu, n’a eu de moteur que l’amour pour Cersei et pour ses enfants. Et même à la fin de la série, lorsque Cersei perd la tête et devient reine, il est encore là malgré tout. Un beau développement.

9. Eddard Stark

Le personnage ne reste pas longtemps dans la série mais, même après sa mort dans la première saison, son personnage continue de faire parler de lui. Joué par Sean Bean, le patriarche Stark est un homme droit, avec beaucoup d’honneur et de valeurs.

Dès le début, même si certains de ses actes peuvent faire sourciller, on comprend toujours ses raisons d’agir. Une figure paternelle, sage, qui prend encore plus de profondeur après son décès. Eddard Stark est un homme qui peut se sacrifier pour les autres.

C’est ce qui a causé sa mort, mais c’est aussi ce que nous voyons en apprenant que Jon n’est pas vraiment le fruit d’un adultère avec une autre femme. Eddard n’a jamais trompé sa femme, il a protégé sa sœur, Lyanna, la vraie mère de Jon, sacrifiant ainsi son couple et sa réputation pour protéger sa sœur et Jon.

8. Brienne de Tarth

Interprétée par Gwendoline Christie, Brienne de Tarth débute en prêtant allégeance à Renly Baratheon, frère du roi Robert et prétendant au trône de fer après le décès de Robert. Puis, par la force des choses, elle sera amenée à servir Catelyn Stark et, dans le cadre de cette mission, elle sera amenée à se lier à Jaime Lannister.

Après la disparition de Catelyn, Brienne n’aura de cesse de rechercher ses filles pour leur offrir protection, Arya et Sansa. Une femme « grande », souvent moquée à cause de cette grandeur, qui est en réalité une grande guerrière, mais aussi une personne extrêmement loyale.

Un beau personnage et une belle relation qui naîtra entre elle et Jaime, que tout oppose. Les fans furent d’ailleurs tous très heureux lorsqu’elle est finalement devenue chevalier, adoubée par Jaime dans la saison 8.

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7. Cersei Lannister

Le personnage de Cersei, incarnée par la talentueuse Lena Headey, est très complexe. Au début, elle est la reine de Westeros, davantage crainte qu’adulée. Froide, parfois méchante, Cersei n’a qu’un seul moteur : ses enfants. Des enfants qui ont tous eu un destin funeste au fil de la série. La mort de chacun de ses enfants lui avait été annoncée dans une prophétie quand elle était enfant.

Naturellement, Cersei s’est montrée très protectrice envers ses enfants, rejetant systématiquement et jalousement chaque femme qui s’approchait de ses fils, comme Sansa et Margaery (et qui, de ce fait, pouvait devenir reine et avoir plus d’influence que Cersei).

Car Cersei aime aussi le pouvoir, chose qui se confirme quand elle prend le trône à la place de son fils lorsque ce dernier meurt. C’est un moment où elle ne fait plus aucun compromis et, finalement, elle mourra après une déchéance fulgurante et proportionnelle à son état psychologique qui se détériore au fil des saisons, allant de la lassitude à la fureur.

6. Lord Varys

C’est un personnage très apprécié de la plupart des fans même s’il est un peu secondaire. Lord Varys, interprété par Conleth Hill, commence la série comme l’un des conseillers royaux à Port-Réal. Il est un personnage central dans cette guerre des trônes puisqu’il a des oreilles partout (des petits oiseaux), prenant à la fois la position d’un fin ragoteur, d’un stratège et d’un sage.

Pour cause, au fil du temps et de ses répliques souvent très philosophiques, on apprend que Varys vient de très loin et qu’il est, avant tout, un survivant. Et c’est grâce à cet instinct de survie qu’il a toujours su mener sa barque, passant d’esclave à conseiller royal.

5. Le limier

Sandor Clegane, incarné par Rory McCann, est aussi appelé « le limier » car il est assimilé au « chien » du roi. Globalement, il est le garde du corps du roi jusqu’à ce qu’il démissionne brutalement de ce rôle sous le règne tyrannique de Joffrey Baratheon.

Au début, il parait brusque, méchant, il semble être un tueur sanguinaire sans cœur. Mais, dès lors que Sansa est promise à Joffrey, ce dernier montre finalement son vrai visage.

Non pas le visage, brûlé par le feu qui le terrorise désormais, mais le visage d’un homme brisé par son propre frère et contraint de faire la sale besogne pour les autres. Son chemin est alors très intéressant, que ce soit avec Arya, au-delà du mur, etc., pour finir avec ce duel final tant attendu face à son frère.

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4. Sansa Stark

Là, beaucoup de fans ne seront pas d’accord. Incarnée par Sophie Turner, Sansa est un personnage peu aimé du public car souvent jugée comme une « pleurnicheuse » qu’il faut toujours aller sauver. Mais, en réalité, il faut regarder les choses dans son ensemble : Sansa a été élevée comme une dame, elle a été élevée à la couture et aux bienséances.

Elle ne sait pas se battre, elle est juste une jeune fille qui rêve de devenir une princesse choyée et de se marier, comme beaucoup de petites filles. Puis elle est promise à Jeoffrey, son père est tué devant ses yeux, on l’oblige à regarder sa tête coupée, elle est maltraitée par Jeoffrey, rejetée par Cersei, puis elle sera agressée plusieurs fois, elle a failli être tuée par sa propre tante, elle a été maltraitée par Ramsay Bolton… On ne va pas tout citer.

Quand on regarde Sansa dans la saison 1 et Sansa dans la saison 7 ou 8, on se rend compte que toutes les souffrances qu’elle a subies et toutes les désillusions qu’elle a ressenties l’ont fait grandir et ont fait d’elle une femme forte, stratège, qui a appris des manigances de Cersei autant que de la bravoure de ses frères.

3. Arya Stark

Arya Stark n’a pas un développement aussi marqué que celui de sa sœur. Par contre, Arya, incarnée par Maisie Williams, reste l’un des personnages les plus marquants de la série. Arya n’est pas comme Sansa, elle veut apprendre à se battre, elle n’agit pas comme une dame.

Et finalement son personnage deviendra ce qu’elle voulait être étant enfant, un vrai as de l’épée, ou plutôt de l’Aiguille, qui va d’ailleurs mettre fin, non pas à la guerre des trônes, mais à la guerre contre les marcheurs blancs.

Pour cela, son personnage passe par plein d’états. Elle se cachera après avoir vu son père mourir, fera semblant d’être un garçon pour survivre, apprendra à se battre et à s’oublier en devenant une sans-visage pour finalement se retrouver et mener sa vengeance à bien. « Joffrey, Cersei, Walder Frey, Meryn Trant, Tywin Lannister, la Femme Rouge, Beric Dondarrion, Thoros de Myr, Ilyn Payne » sont les noms des gens qu’elle veut tuer et qu’elle répète en boucle, et ils sont tous morts.

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2. Jon Snow

Jon Snow, joué par Kit Harington, n’a pas un énorme développement au sens d’un grand changement dans son personnage. Toutefois, si l’on regarde bien la série, il est sans doute le personnage principal, bien avant Daenerys. Mais ce qui fait que son évolution est belle, c’est qu’il commence la série en étant un « bâtard« , mal aimé par Catelyn Stark et jamais vraiment vu comme un vrai membre de la famille Stark.

Ainsi, il s’exile pour aller au Mur, un lieu où il se créera une nouvelle famille, où il mettra en valeur son sens de la justice et où il sera aussi confronté aux Marcheurs blancs, une menace intimement liée à son propre destin.

Car oui Jon est le parfait mariage et équilibre entre le feu et la glace, entre les Targaryen et les Stark puisqu’il est, en réalité, issu des deux familles. Jon est le « Fantôme » de sa famille, mais il est le pilier qui ramène la raison et l’équilibre, surtout quand Daenerys en viendra au chaos.

1. Tyrion Lannister

La plupart des fans citent Tyrion comme leur personnage principal. Il faut dire que Tyrion, incarné par Peter Dinklage incarne beaucoup de choses. En premier lieu, il incarne la tolérance.

Dans ce monde où les personnes atteintes de nanisme sont réduites à jouer des pièces de théâtre pour amuser la galerie, Tyrion est un bien-né qui souffre davantage du regard de son propre père qui, à plusieurs reprises, qualifiera Tyrion de « monstre » ou de « diforme ». D’un autre côté, son père lui reproche aussi la mort de son épouse, morte en accouchant de Tyrion.

Tout comme Lord Varys, Tyrion a su tirer parti de la ruse et, à défaut de plaire physiquement, il a cultivé son intelligence et son esprit de stratège. C’est d’ailleurs pour cela qu’il sera choisi comme conseiller puis comme main du roi. Sens de la justice, honneur, intelligence, un fort instinct de survie malgré le désamour de son père… Tyrion a mené sa barque jusqu’à la fin et, en plus, a aidé de très nombreux personnages à mener la leur.

Bien sûr, ce classement est purement subjectif. Certaines personnes auraient mis Daenerys dans ce TOP, d’autres auraient aussi ajouté Missandei, ou même Fantôme, Sam, sans oublier Bronn. Et nous aurions aussi pu saluer d’autres personnages très bien écrits comme Little Finger, Ramsay Bolton, Theon Greyjoy, ou Margaery Tyrell. En réalité, tous les personnages de GOT ont quelque chose à raconter. Et vous, qui auriez-vous mis en haut de ce classement ? Dites-le nous en commentaires.

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