Dolly Parton est morte le 25 août 2026, à l’âge de 80 ans, après un bref combat contre le cancer. Mais au-delà de l’émotion suscitée par la disparition de l’icône de la country, une question mérite d’être posée. Pourquoi sa mort touche-t-elle autant de personnes, y compris celles qui n’ont jamais vraiment écouté ses chansons ?

Une image impossible à confondre

Il suffit de quelques secondes pour reconnaître Dolly Parton. Une chevelure blonde spectaculaire, des tenues scintillantes, une silhouette assumée et un sourire omniprésent. La chanteuse avait fait de son apparence une véritable signature. Derrière cette image volontairement extravagante se cachait surtout une capacité rare à ne jamais se prendre totalement au sérieux.

Son humour et son autodérision ont largement contribué à construire cette proximité avec le public. Elle pouvait plaisanter sur son physique, son style ou les clichés qui l’entouraient sans jamais donner l’impression de subir son propre personnage. Au contraire, elle semblait parfaitement consciente de la manière dont elle était perçue et savait en jouer.

C’est peut-être là que réside une partie de son succès. Dolly Parton n’a jamais cherché à devenir une célébrité inaccessible. Elle a conservé une image populaire, chaleureuse et familière, tout en construisant une carrière exceptionnellement ambitieuse.

VOIR AUSSI : Ces jeunes acteurs internationaux partis trop tôt : de Hayden Pannetiere à Paul Walker

Une star qui a dépassé la musique

Chanteuse et auteure de classiques comme Jolene, I Will Always Love You ou 9 to 5, elle a également été actrice, productrice et femme d’affaires. Son parcours l’a menée de la musique country à Hollywood, avant de s’imposer comme une véritable entrepreneuse avec notamment Dollywood, devenu l’un des symboles touristiques du Tennessee.

Son influence ne s’arrête pas au divertissement. En 1995, elle crée l’Imagination Library, un programme destiné à offrir gratuitement des livres aux enfants. L’initiative, inspirée notamment par son père qui ne savait ni lire ni écrire, s’est progressivement développée dans plusieurs pays. Des centaines de millions de livres ont depuis été distribués.

Son engagement philanthropique a également touché la santé, l’éducation et l’aide aux victimes de catastrophes. En 2020, elle avait notamment donné un million de dollars à la recherche sur le Covid-19. Contribution qui a participé au financement des travaux ayant conduit au vaccin de Moderna.

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Sam Neill (1947 – 2026)

Pourquoi tout le monde l’adore ?

La réponse tient probablement dans cette combinaison difficile à reproduire. Le talent, l’humour, l’intelligence et la générosité. Dolly Parton pouvait être une superstar mondiale sans donner l’impression d’avoir oublié ses origines modestes dans le Tennessee.

Elle avait aussi cette capacité à traverser les générations. Ses chansons ont accompagné plusieurs décennies. Ses apparitions au cinéma, ses collaborations avec de jeunes artistes comme Miley Cirus aka Hannah Montana ont continué à renouveler son public.

Finalement, Dolly Parton n’a pas seulement construit une carrière. Elle a construit une relation avec le public. Une relation fondée sur la musique, certes, mais aussi sur une personnalité immédiatement reconnaissable et une volonté constante de transmettre quelque chose. D’ailleurs, elle dit qu’elle a maintes fois essayé d’avoir des enfants. Tout cela avant de comprendre qu’elle était la mère de tout le monde.

C’est sans doute pourquoi sa disparition dépasse largement le monde de la country. Dolly Parton était devenue l’une de ces rares célébrités dont l’image semblait appartenir à tout le monde. Et lorsqu’une personnalité parvient à rester populaire sans devenir distante, célèbre sans devenir inaccessible… Son absence laisse forcément un peu plus de silence derrière elle.

Notez cet article