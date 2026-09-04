Décidée à devenir actrice dès son enfance, Jessica Alba commence ses premiers cours de comédie à seulement douze ans. En 1993, elle obtient un petit rôle dans « Camp Nowhere », prévu pour seulement deux semaines de tournage. Mais le désistement d’une actrice principale change rapidement la situation et bouleverse ses débuts devant la caméra. Le réalisateur lui propose alors de la remplacer, séduit, selon la rumeur, par l’éclat de sa chevelure.

Après ces débuts atypiques, Jessica Alba poursuit sa carrière lentement, mais avec une détermination toujours plus visible. En 1999, elle décroche ses premiers rôles importants dans « P.U.N.K.S. » et « College Attitude ». Cependant, la véritable consécration arrive en 2000, lorsqu’elle tient le premier rôle de la série « Dark Angel ». Cette réussite accélère ensuite son parcours au cinéma et lui ouvre des rôles plus exposés auprès du grand public. Elle incarne une future star du hip-hop dans « Honey » en 2004, avant de surprendre avec « Sin City ». Elle enfile ensuite la combinaison de la Femme Invisible dans « Les Quatre Fantastiques ».

Sin City (2005)

« Sin City » est réalisé par Frank Miller et Robert Rodriguez, à partir des célèbres comics de Miller. Le scénario puise principalement dans les premier, troisième et quatrième tomes de la série originale. Ainsi, le film adopte une structure proche du film à sketches, avec plusieurs histoires entremêlées. Cette adaptation rencontre un solide succès critique et commercial, notamment grâce à son identité visuelle singulière. Avec un budget de 40 millions de dollars, elle rapporte finalement plus de 158 millions.

Jessica Alba y interprète Nancy Callahan, une strip-teaseuse. Visuellement, « Sin City » reste très fidèle aux dessins et à l’atmosphère du matériau original. Le noir et blanc, retravaillé numériquement, s’accompagne parfois de quelques touches de couleur saisissantes. En outre, l’action volontairement excessive instaure une certaine distance face à la violence montrée. Le spectateur peut ainsi apprécier la mise en scène sans subir entièrement la brutalité du récit.

Voici sa bande-annonce :

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Machete (2010)

« Machete » met en scène le personnage incarné par Danny Trejo dans « Spy Kids » et une fausse bande-annonce de « Grindhouse ». Le film reprend ainsi l’esprit des séries B et du cinéma d’exploitation popularisé par « Grindhouse ». À sa sortie, il reçoit un accueil globalement positif de la part de la presse. Malgré un budget assez modeste, le long-métrage rencontre un véritable succès commercial.

Jessica Alba interprète l’agent Sartana Rivera, une agente déterminée engagée dans la lutte contre les trafiquants. En outre, « Machete » est présenté à minuit dès le premier jour de la Mostra de Venise 2010. Le film marque aussi une première inattendue dans la carrière de Steven Seagal. En effet, l’acteur y interprète pour la première fois un véritable méchant.

Par ici, son trailer :

The Spoils of Babylon (2014)

« The Spoils of Babylon » est une série parodique qui détourne les codes des grandes sagas familiales télévisées. Elle pastiche notamment des feuilletons prestigieux comme « Le Riche et le Pauvre » ou « Les Feux de l’Amour ». Jessica Alba y interprète Dixie Mellonworth.

La série reçoit deux nominations lors de la 66e cérémonie des Emmy Awards, organisée en 2014. Kristen Wiig concourt ainsi pour le prix de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm. Leur travail vaut également à Andrew Feltenstein et John Nau une nomination pour la meilleure musique originale.

Ci-dessous un extrait :

Dark Angel (2000)

Dans un monde post-apocalyptique ravagé par l’Impulsion, Max tente de survivre tout en affrontant de nombreux dangers. Interprétée par Jessica Alba, elle recherche aussi ses frères, disparus depuis leur fuite d’un laboratoire secret. Comme elle, ces enfants ont subi des modifications génétiques leur donnant des capacités physiques extraordinaires.

Malgré des audiences inférieures aux attentes, « Dark Angel » rencontre un important succès public et critique. En 2001, la série reçoit le prix de la meilleure nouvelle série dramatique aux People’s Choice Awards. Jessica Alba remporte aussi le Saturn Award de la meilleure actrice en 2000. Elle décroche ensuite des récompenses similaires aux TV Guide Awards et aux Teen Choice Awards en 2001.

Découvrez sa bande-annonce :

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Les 4 Fantastiques (2005)

« Les Quatre Fantastiques » est un film réalisé par Tim Story. Le long-métrage adapte l’équipe de superhéros créée par Jack Kirby et Stan Lee pour les comics. Jessica Alba y incarne Susan Storm/La Femme Invisible.

Stan Lee explique avoir voulu créer des héros proches du public, malgré leurs pouvoirs extraordinaires. « J’ai voulu faire de ces personnages des gens réels, vivant dans nos villes et partageant nos conditions d’existence. Ils disposent seulement de superpouvoirs. “Les Quatre Fantastiques” sont la première famille de superhéros de l’histoire des comics. Ils vivent et travaillent ensemble, exactement comme une famille ordinaire. C’est ce trait distinctif qui les a rendus si populaires. »

La bande-annonce juste en bas :

Honey (2003)

Honey Daniels, incarnée par Jessica Alba, attend depuis longtemps l’occasion de révéler au monde ses talents de danseuse. Le jour, elle donne des cours de hip-hop, tandis que la nuit, elle travaille comme barmaid. Après son service, elle rejoint souvent la piste du club pour laisser parler sa passion. Un réalisateur de clips la remarque alors et lui offre enfin sa première véritable chance. Grâce à un poste de choriste, Honey peut faire ses preuves et gravir rapidement les échelons.

Incarner Honey représente pourtant un véritable défi pour Jessica Alba, alors très sportive, mais inexpérimentée en danse. L’actrice n’avait effectivement jamais suivi le moindre cours avant de rejoindre « Honey ». Selon le producteur Marc Platt : « Elle s’est entraînée pendant plusieurs mois, alternant musculation, danse et aérobic. » « Elle s’est ainsi imprégnée des mouvements et de la personnalité de Honey. »

Le trailer dispo ci-dessous :

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Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin (1995)

« Les Nouvelles Aventures de Flipper le dauphin » est une série créée par Ricou Browning et Jack Cowden. Elle reprend l’univers de « Flipper le dauphin », diffusée pour la première fois en 1964. Jessica Alba apparaît dans les deux premières saisons sous les traits de Maya Graham.

Selon un spectateur, cette nouvelle version reste aussi sympathique et divertissante que la série originale. Il apprécie notamment ses bons scénarios, ses belles scènes ainsi que son ton léger. Il conclut : « Bref, une série que je conseille : 13/20. »

Spy Kids 4 : Tout le temps du monde (2011)

« Spy Kids 4 : Tout le temps du monde » constitue le quatrième volet de la franchise lancée en 2001. Le film propose une expérience dite « 4D », mêlant images en relief et effets olfactifs. Les spectateurs utilisent ainsi des cartes odorantes à gratter pendant certaines scènes. Jessica Alba incarne Marissa Cortez Wilson, une ancienne agente de l’OSS, l’organisation secrète des super-espions.

Malheureusement, « Spy Kids 4 : Tout le temps du monde » essuie un véritable échec critique. Plusieurs spectateurs reprochent au film son scénario faible et son manque d’ambition artistique. Selon eux, ce divertissement hollywoodien privilégie les effets faciles au détriment des émotions et des valeurs familiales.

Voici le trailer :

The Eye (2008)

« The Eye » reprend le film hongkongais du même nom, sorti en 2002. Jessica Alba y incarne Sydney Wells, le personnage central de cette histoire surnaturelle. Après une greffe de cornée, la jeune femme commence à percevoir des visions aussi troublantes qu’inexplicables.

Le récit s’inspire d’un fait divers particulièrement inquiétant. Une jeune femme aurait mis fin à ses jours peu après une greffe de cornée. Pourtant, avant cette tragédie, elle semblait mener une existence parfaitement saine et équilibrée.

Par ici sa bande-annonce :

L.A.’s Finest (2019)

« L.A.’s Finest » est un spin-off de la saga « Bad Boys », lancée au cinéma par Michael Bay. La série devient le premier programme premium conçu pour un fournisseur de câble. Elle inaugure aussi les productions originales de la plateforme de streaming Spectrum. Jessica Alba y incarne Nancy Perez McKenna, inspectrice à Los Angeles et mère de famille.

La série marque surtout son grand retour à la télévision, seize ans après la fin de « Dark Angel ». Gabrielle Union la contacte pour ce projet, et Jessica Alba accepte immédiatement ce rôle rêvé. Elle explique : « J’ai toujours voulu être une héroïne d’action. » Puis elle précise : « Je voulais être Bruce Willis dans “Piège de cristal”, plutôt que la demoiselle en détresse. »

C’est ici pour voir la bande-annonce :

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