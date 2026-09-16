Née d’une mère professeure d’anglais et d’un père ingénieur chimiste, Jennifer Garner suit d’abord une voie scientifique. En effet, elle étudie la chimie à la Denison University, marchant ainsi dans les pas de son père. Mais, en fin de cursus, la comédie finit par prendre le dessus. Elle s’installe alors à New York, où elle travaille comme hôtesse d’accueil pour arrondir ses fins de mois. En parallèle, elle décroche de petites apparitions dans des téléfilms, puis dans « Pearl Harbor » de Michael Bay.

La consécration internationale arrive ensuite grâce à « Alias », où Jennifer Garner impressionne en agent secret. Ce rôle installe son image de femme d’action, à la fois physique, intense et charismatique. En outre, « Daredevil » confirme cette aura, devant un public plus attiré par les super-héros. Mais quelques années plus tard, « Juno » révèle une autre facette de son jeu. Dans ce drame tendre, elle montre aussi une douceur inattendue, loin des personnages forts joués jusque-là. Force est de constater qu’elle peut évoluer avec naturel dans des registres très différents.

Dallas Buyers Club (2013)

Inspiré de l’histoire vraie de Ron Woodroof, « Dallas Buyers Club » suit un homme diagnostiqué séropositif au VIH. Révolté par l’impuissance du corps médical, il cherche alors des traitements alternatifs non officiels. Peu à peu, il rassemble d’autres patients, eux aussi en quête d’une chance. Ainsi naît le Dallas Buyers Club, un réseau clandestin devenu essentiel pour de nombreux malades.

Jennifer Garner incarne la Dr Eve Saks, un rôle d’abord pensé pour Hilary Swank. Mais l’actrice doublement oscarisée quitte finalement le projet, en raison d’un emploi du temps trop chargé. Ce départ ouvre donc la voie à Garner, qui apporte beaucoup d’humanité au récit. En outre, le film marque aussi un tournant pour Matthew McConaughey. En novembre 2013, il reçoit le Prix d’interprétation masculine au 8e Festival international du film de Rome.

Voici la bande-annonce :

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Pearl Harbor (2001)

Réalisé par Michael Bay, « Pearl Harbor » revient sur trois grands événements de la Seconde Guerre mondiale. Malgré des critiques souvent négatives, le long-métrage rencontre un énorme succès commercial. En effet, il rapporte plus de 449 millions de dollars au box-office mondial.

Ensuite, cette fresque spectaculaire s’invite aussi aux Oscars 2002, avec plusieurs nominations. Elle remporte finalement la statuette du meilleur montage sonore. Jennifer Garner y incarne Sandra, une infirmière présente dans ce récit porté par l’action et le drame.

Par ici le trailer :

Alias (2001)

« Alias » suit Sydney Bristow, une espionne travaillant pour une branche secrète de la CIA, appelée SD-6. Du moins, c’est ce qu’elle croit au début. Tout bascule lorsque son chef fait assassiner son fiancé. Dévastée, Sydney contacte alors la vraie CIA et accepte une mission aussi dangereuse que stratégique. Elle devient agent double au sein du SD-6, afin de le détruire de l’intérieur.

Jennifer Garner incarne Sydney Bristow, rôle qui la propulse au premier plan. En raison de son emploi du temps chargé, elle ne pouvait pas toujours tourner les gros plans sur ses mains. Elle raconte alors : « Lena Olin, qui joue ma mère dans la série, a exactement les mêmes mains que moi ! La plupart du temps, quand on voit mes mains en gros plan, ce sont donc les siennes. Comme quoi, elle pourrait vraiment être ma mère… »

Ci-dessous un extrait :

Juno (2007)

« Juno » suit Juno MacGuff, une adolescente libre d’esprit confrontée à une grossesse imprévue. Le film surprend très vite par son succès. En effet, il récupère son budget de 6,5 millions de dollars en vingt jours seulement. Pourtant, sa sortie reste limitée pendant les dix-neuf premiers jours. En définitive, « Juno » rapporte plus de 35 fois son budget.

Jennifer Garner incarne Vanessa Loring, une femme qui souhaite adopter l’enfant de Juno. Son personnage apporte une grande douceur au récit, mais aussi une vraie fragilité. En outre, le film reçoit de nombreuses récompenses. Ellen Page remporte notamment le prix du Meilleur espoir féminin. De son côté, Diablo Cody est saluée pour le Meilleur scénario. « Juno » est aussi désigné Meilleur film aux festivals de Rome, Saint-Louis et l’Alpe-d’Huez. Enfin, le film reçoit le Prix du public au Festival de Stockholm.

Découvrez sa bande-annonce :

Daredevil (2003)

Réalisé par Mark Steven Johnson, « Daredevil » est un film de super-héros adapté de l’univers Marvel Comics. Il reprend le personnage créé par Stan Lee et Bill Everett. Malgré des critiques globalement mitigées, le film réalise de bonnes performances au box-office. En outre, il donne plus de visibilité au personnage d’Elektra Natchios, incarné par Jennifer Garner. Deux ans plus tard, ce rôle obtient même son propre film dérivé avec « Elektra ».

Pour devenir Daredevil, Ben Affleck suit un entraînement intensif avant le tournage. Trois mois avant les prises de vues, il commence ainsi un programme physique très complet. Ensuite, il travaille longuement avec l’acteur non-voyant Tom Sullivan. Ce faisant, il cherche à rendre son interprétation d’un homme aveugle plus crédible.

Le trailer juste en bas :

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Elektra (2005)

Réalisé par Rob Bowman, « Elektra » s’inspire du célèbre personnage de l’univers Marvel. Celui-ci apparaît notamment dans les séries « Daredevil » et « Elektra ». Dans ce film, Jennifer Garner reprend le rôle d’Elektra Natchios, déjà tenu en 2003. Mais cette fois, elle n’est plus un personnage secondaire aux côtés de Ben Affleck. Elle passe au premier plan, dans un long-métrage entièrement centré sur cette super-héroïne sombre et redoutable.

La véritable marque de fabrique d’Elektra reste son célèbre costume rouge moulant. Pourtant, cette tenue emblématique n’apparaissait pas dans « Daredevil ». Pour ce spin-off, l’équipe comprend donc rapidement qu’il faut redonner au personnage son apparence culte. Ce choix permet aussi de rapprocher davantage Elektra de son image dans les comics.

Voici un extrait :

Peppermint (2018)

Dans « Peppermint », Riley North voit sa vie basculer après un drame terrible. Son mari et sa petite fille sont assassinés par un gang. Pourtant, malgré son témoignage formel, les meurtriers sont remis en liberté. Face à un système judiciaire corrompu, Riley perd alors toute confiance dans la justice. Dès lors, elle décide de prendre les armes. Son objectif devient clair : faire payer tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin.

« Peppermint » marque le grand retour de Jennifer Garner à l’action après son rôle culte dans « Alias ». En effet, l’actrice avait surtout enchaîné les films familiaux et les comédies pendant plus de dix ans. Elle saisit donc cette occasion pour incarner une héroïne dure, blessée et redoutable. Jennifer Garner confie d’ailleurs : « Je n’ai jamais eu l’occasion d’aborder dans un film ce besoin viscéral de protéger sa famille, mais cette idée me parlait beaucoup. » Ainsi, le film renoue avec une facette plus physique de sa carrière.

Voici la bande-annonce officielle :

Sarah (1999)

Dans « Sarah », Sarah Reeves arrive à New York pour retrouver son père biologique. Elle pense d’abord rester seulement quelques jours dans la Grande Pomme. Mais la jeune femme change vite ses plans. Elle décide finalement de s’installer sur place avec Romy Sullivan, une autre étudiante incarnée par Jennifer Garner. Ainsi, la série suit son nouveau départ, entre quête personnelle et vie new-yorkaise.

Diffusée en octobre 1999 sur la FOX, « Sarah » connaît malheureusement un parcours compliqué. En raison de mauvaises audiences, la chaîne la déprogramme dès janvier 2000, après dix épisodes. La série revient ensuite à l’antenne en juin. Mais elle est finalement annulée deux épisodes plus tard. En conséquence, la fin de cette série portée par Jennifer Love Hewitt n’a jamais été diffusée aux États-Unis.

Un extrait disponible ici :

Men, Women & Children (2014)

« Men, Women and Children » est l’adaptation du roman éponyme de Chad Kultgen. Le film est présenté en avant-première mondiale au Festival international du film de Toronto en 2014. Il brosse le portrait de plusieurs lycéens, mais aussi de leurs parents. Le récit explore leurs relations, leurs modes de communication et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. En outre, il s’intéresse à leur vie amoureuse, dans un monde déjà marqué par le numérique.

Le film marque aussi les retrouvailles entre Jason Reitman et Jennifer Garner, sept ans après « Juno ». Cette fois, la comédienne incarne Patricia Beltmeyer, la mère d’une adolescente.

Regardez sa bande-annonce :

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Danny Collins (2015)

En 2015, Jennifer Garner incarne Samantha Donnelly dans « Danny Collins », un film signé Dan Fogelman. L’histoire suit une rock-star vieillissante, dont la vie bascule après une découverte inattendue. Son agent lui remet une lettre écrite par John Lennon, gardée secrète pendant 40 ans. Dès lors, Danny Collins remet son existence en question. Il cherche alors à retrouver sa famille, mais aussi à redonner un sens à sa vie.

Au départ, Steve Carell devait tenir le rôle principal du film. Cependant, la production connaît plusieurs bouleversements, et Warner Bros. quitte finalement le projet. En conséquence, l’équipe propose le rôle de Danny Collins à Al Pacino. L’acteur accepte rapidement, donnant ainsi au film une présence très forte.

Voici le trailer :

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