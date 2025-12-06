Cary-Hiroyuki Tagawa, acteur nippo-américain, grandit entre Tokyo et les États-Unis. Fils d’une actrice japonaise, son père militaire l’emmène vivre en Caroline du Nord, en Louisiane puis au Texas. Ensuite, il étudie à l’université de Californie du Sud, où il affine son jeu. Ainsi débute un parcours marqué par une intensité rare. Il devient une figure culte grâce à son interprétation de Shang Tsung dans « Mortal Kombat » en 1995. Ce rôle mythique marque profondément les fans, ainsi que l’histoire des adaptations de jeux vidéo. Aujourd’hui, leur peine est immense, car Cary-Hiroyuki Tagawa est décédé le 4 décembre à 75 ans. Sa famille annonce la nouvelle, ensuite confirmée par Deadline. L’acteur s’est éteint des suites d’un AVC à Santa Barbara, aux États-Unis.

Avant ce succès mondial, il se fait remarquer dans « Le Dernier Empereur » en 1987, avec un rôle d’eunuque marquant. Deux ans plus tard, il joue aux côtés de Timothy Dalton dans « Permis de tuer ». En 1991, il interprète Yoshida, chef des Yakuza, dans « Dans les griffes du Dragon rouge ». Ensuite, il endosse une première fois le rôle de Shang Tsung dans « Mortal Kombat » sous la direction de Paul W. S. Anderson. Plus récemment, il incarne Heihachi Mishima dans « Tekken », autre adaptation majeure d’une franchise culte. Dans ces univers, il devient souvent l’antagoniste principal, ce qui renforce encore son aura.

Mortal Kombat (1995)

« Mortal Kombat » est un film fantastique réalisé par Paul W. S. Anderson et sorti en 1995. Il s’inspire directement de la célèbre franchise de jeux vidéo créée par Midway Games. Malgré des critiques négatives, le film rencontre un vrai succès commercial, ce qui surprend alors la presse. Cary-Hiroyuki Tagawa y incarne Shang Tsung, sorcier et nécromancien redouté. Il peut prendre l’apparence d’autrui, alors qu’il demeure le principal antagoniste du récit. Sa présence impose une tension continue, ainsi qu’une énergie sombre devenue culte.

Aux États-Unis, l’accueil critique reste mitigé. Sur IMDb, le film obtient 5,8/10 après plus de 99 000 avis. Sur Metacritic, la presse lui accorde 58/100, alors que le public lui offre une note très favorable de 8,4/10. Sur Rotten Tomatoes, le film recueille 47 % d’avis positifs, avec une moyenne de 4,5/10. Ce faisant, « Mortal Kombat » s’impose malgré tout comme un phénomène, notamment grâce à son univers et à son casting emblématique.

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Eva Mendes

La Planète des Singes (2001)

« La Planète des singes » est un film de science-fiction réalisé par Tim Burton. Le scénario, signé William Broyles Jr., Lawrence Konner et Mark Rosenthal, suit le capitaine Leo Davidson. L’astronaute s’écrase sur une planète inconnue, alors que son destin bascule dès son arrivée. Capturé par des singes évolués, il découvre un monde où ces derniers dominent tout. Cary-Hiroyuki Tagawa incarne Krull, un singe décrit comme « plus humain que les humains ».

Le film connaît un énorme succès commercial. Il récolte 362 millions de dollars pour un budget de 100 millions, ce qui le propulse à la dixième place annuelle en Amérique du Nord. Il atteint aussi la neuvième place mondiale, preuve d’un engouement large. Ensuite, le film se distingue grâce au travail de Colleen Atwood pour les costumes et de Rick Baker pour le maquillage. Ce dernier remporte deux prix, l’un du Las Vegas Film Critics Society et l’autre du Phoenix Film Critics Society.

Voici son trailer :

Tekken (2009)

« Tekken », réalisé par Dwight H. Little, adapte la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. Le film sort au Japon le 20 mars 2010, avant de paraître directement en vidéo aux États-Unis et en Europe. Ainsi, il vise d’abord les fans, alors que son exploitation reste limitée en salles. Cary-Hiroyuki Tagawa incarne Heihachi Mishima, figure centrale de l’univers Tekken.

Malgré un budget proche de 40 millions de dollars, le film ne récupère qu’un peu plus de 900 000 dollars. L’échec commercial est donc massif, en conséquence d’une réception très froide. Le créateur du jeu désavoue totalement cette adaptation, ce qui aggrave encore sa réputation. Les critiques sont également sévères. Beaucoup dénoncent une adaptation « absolument bidon », avec un casting jugé faible. Les liens avec les jeux apparaissent minces, alors que l’intrigue mélange plusieurs éléments sans logique. Même les scènes de combat déçoivent, ce qui surprend pour un film de ce genre. Ainsi, certains le placent aux côtés de « Dragon Ball Evolution », parmi les pires adaptations jamais produites.

Découvrez son trailer ici :

Dans les griffes du Dragon rouge (1991)

« Dans les griffes du Dragon rouge », réalisé par Mark L. Lester, suit deux inspecteurs du LAPD. Ils enquêtent sur le nouvel oyabun des yakuzas de Little Tokyo, quartier japonais de Los Angeles. L’affaire s’intensifie alors que leur cible gagne en pouvoir et menace l’équilibre du territoire. Cary-Hiroyuki Tagawa interprète Yoshida, chef redouté du clan Iron Claw.

Avec le temps, le film devient un classique culte pour les amateurs d’action. Son style exagéré, ainsi qu’un rythme très nerveux, séduisent durablement les fans. Mark L. Lester explique d’ailleurs son intention : « Je visais une réalité exagérée. Une sorte de pop art ou de bande dessinée. » Cependant, Warner coupe environ dix minutes du montage final. Le réalisateur ajoute : « Ils ont tout changé. Ils n’ont pas fait une grosse sortie, mais je suppose que les gens l’ont aimé. »

Par ici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Andy Serkis : le génie de la capture de mouvement

Le Maître du Haut Château (2015)

« Le Maître du Haut Château » est une série uchronique adaptée du roman de Philip K. Dick, publié en 1962. Créée par Frank Spotnitz, elle est produite par Amazon Studios, ainsi que par Ridley Scott via Scott Free Productions. L’histoire imagine un monde où les puissances de l’Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, l’Amérique vit sous un régime totalitaire divisé entre les nazis et l’Empire japonais. Cary-Hiroyuki Tagawa incarne le ministre Nobusuke Tagomi. Il devient rapidement l’un des personnages les plus marquants, grâce à sa sensibilité et à ses dilemmes.

En novembre 2015, une campagne promotionnelle crée la polémique à New York. Des symboles rappelant les régimes nazis et japonais apparaissent sur les bancs du métro. L’opération veut refléter l’univers dystopique de la série. Cependant, ces images choquent plusieurs usagers, ce qui déclenche de nombreux messages indignés sur les réseaux sociaux. Amazon finit alors par retirer la campagne.

Voici un extrait :

Elektra (2005)

« Elektra », réalisé par Rob Bowman, est tourné en 2004 puis sorti en 2005. Le film s’inspire du personnage Marvel apparu dans Daredevil et Elektra. L’histoire suit Elektra, tueuse légendaire, chargée d’éliminer ses nouveaux voisins, Mark Miller et sa fille Abby. La puissante organisation criminelle appelée « La Main » les pourchasse, alors que leurs intentions restent sombres et mystiques.

Cary-Hiroyuki Tagawa incarne Roshi, chef redouté de « La Main ». La critique presse reste partagée. Certains saluent un produit léché, doté d’un cadre clair et sans fioritures. Ils évoquent parfois un sens précis de l’imagerie, malgré une virtuosité limitée. Cependant, ces qualités ne suffisent pas. Les critiques dénoncent ensuite un gâchis scénaristique total, qui néglige ses forces pour se perdre dans des détails secondaires. D’autres voient une adaptation de plus, centrée sur l’éternel combat entre le bien et le mal. Selon eux, le film n’apporte rien de neuf à un sujet devenu lassant.

La bande-annonce disponible ci-dessous :

Nash Bridges (1996)

« Nash Bridges » est une série policière créée par Carlton Cuse. Elle suit Nash Bridges, inspecteur du San Francisco Police Department, très dévoué à son travail. Chaque épisode explore une affaire différente, alors que la série mélange action et humour avec légèreté. Cary-Hiroyuki Tagawa y interprète le lieutenant A. J. Shimamura.

Les spectateurs accueillent la série avec bienveillance. Beaucoup apprécient son ton divertissant, ainsi qu’un équilibre agréable entre humour et action. Ils soulignent aussi la possibilité de regarder les épisodes dans le désordre, vu l’absence de trame continue. Ce n’est pas très original, mais la série reste sympathique. Elle profite en outre de personnages attachants, ce qui renforce son charme.

Voici un extrait :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Keanu Reeves

Nemesis (1993)

« Nemesis », réalisé par Albert Pyun, est un film de science-fiction qui se déroule à Los Angeles en 2027. Alex Raine, policier mi-homme mi-machine, doit éliminer le chef de la résistance. Cependant, il découvre rapidement que ses ennemis supposés pourraient sauver l’humanité. Ainsi, son devoir se retourne contre lui, tandis que ses certitudes s’effondrent.

Cary-Hiroyuki Tagawa incarne Angie-Liv, leader des Hammerheads, un groupe de rebelles cyborgs. Au premier regard, l’affiche peut laisser croire à un nanar. Pourtant, le film surprend. « Nemesis » s’impose comme une série B très efficace, portée par des scènes d’action nerveuses. La réalisation reste solide, en outre, ce qui donne envie d’explorer d’autres œuvres d’Albert Pyun.

La bande-annonce juste en bas :

L’Art de la guerre (2000)

« L’Art de la guerre », réalisé par Christian Duguay, est un film d’action centré sur Neil Shaw. Cet agent spécial reste inconnu des services américains, alors qu’il agit directement pour le secrétaire général des Nations unies. Il reçoit ses missions par l’intermédiaire d’Eleanor Hooks, ce qui renforce le mystère autour de ses opérations. Cary-Hiroyuki Tagawa y interprète David Chan, un puissant homme d’affaires chinois.

Christian Duguay contrôle étroitement la mise en scène. Il cadre lui-même les plans, afin de conserver une vraie connexion avec les acteurs. Il explique : « Je trouve très difficile de travailler autrement, et je pense qu’on perd quelque chose d’essentiel à ne regarder que le moniteur. J’aime manier moi-même la caméra, travailler en symbiose avec l’acteur et savoir que le spectateur verra plus tard tout ce que je vois à cet instant précis. »

Voici son trailer :

Revenge (2012)

« Revenge » est une série dramatique créée par Mike Kelley. Elle s’inspire librement du Comte de Monte-Cristo, roman culte d’Alexandre Dumas. L’histoire suit une jeune femme qui revient vivre dans les Hamptons, lieu marqué par son enfance. Sous l’identité d’Emily Thorne, elle veut détruire ceux qui ont brisé son innocence. Elle entend aussi venger son père, alors que sa détermination dépasse toute limite.

Cary-Hiroyuki Tagawa incarne Satoshi Takeda durant la saison 2. Son personnage guide Emily, tout en conservant une aura mystérieuse. Il influence son parcours, ainsi qu’une partie de ses choix les plus sombres. Bien que la série se déroule dans les Hamptons, le pilote n’y est pas tourné. L’équipe choisit la Caroline du Nord, jugée visuellement similaire. Ensuite, le reste de la saison voit le jour en Californie. La production utilise aussi de nombreux fonds verts, ce qui renforce l’esthétique soignée de la série.

Voici un extrait :

Notez cet article