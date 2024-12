Quels sont les pires séismes jamais enregistrés dans le monde ?

Un séisme est un phénomène naturel, un « tremblement de terre » qui peut occasionner des dégâts importants ainsi que des morts. Si nous n’avons pas pu mesurer tous les séismes de notre monde, voici cependant les pires séismes jamais enregistrés par la science sur la planète Terre.

Qu’est-ce qu’un tremblement de terre ?

Comment marche et se produit un séisme ? Un séisme, ou tremblement de terre, est une vibration soudaine de la croûte terrestre causée par le déplacement des plaques tectoniques.

Ces plaques, qui forment la surface de la Terre, se déplacent lentement. Mais lorsqu’elles se bloquent et accumulent de l’énergie, celle-ci est libérée sous forme de secousses.

Le point de rupture sous terre est appelé foyer ou hypocentre. Et, le point à la surface directement au-dessus est l’épicentre. Les séismes peuvent provoquer des dégâts matériels, des tsunamis, ou des glissements de terrain, selon leur intensité et leur localisation.

Quels sont les pires séismes jamais enregistrés ?

Il y en a eu beaucoup depuis que nous pouvons détecter les séismes et mesurer leur magnitude avec l’Échelle de Richter. Sur cette échelle, plus le chiffre est haut, plus le séisme est violent.

Parmi les pires tremblements détectés, il y a par exemple le séisme du 26 décembre 2004 qui a touché l’Asie. Ce séisme dans l’eau a provoqué un tsunami (vague de grande ampleur) important.

Il y a eu plus de 230 000 morts dans 14 pays. Le tsunami a dévasté les côtes de l’océan Indien, touchant principalement l’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde, et la Thaïlande. Magnitude : 9,1 à 9,3.

Nous pouvons aussi citer le séisme du 11 mars 2011 au Japon, d’une magnitude de 9,1. Il y a eu environ 20 000 victimes ou disparus, avec des vagues de tsunami atteignant jusqu’à 40 mètres de hauteur. L’accident nucléaire de Fukushima, provoqué par le tsunami, reste une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire.

Le plus violent de tous fut cependant celui du 22 mai 1960, au Chili. Avec la magnitude la plus puissante jamais enregistrée, de 9,5, le séisme et le tsunami qui en ont résulté ont causé la mort de 1 655 personnes. Il y a aussi eu 3 000 blessés et la catastrophe a laissé 2 millions de sans-abri.

Dans l’histoire, il y en a eu d’autres. Par exemple, le séisme du 4 novembre 1952 en Russie, avec une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter. Ou encore celui du 27 février 2010 au Chili (magnitude 8,8), faisant 500 morts et 800 000 personnes déplacées.

En Chine aussi, le 23 janvier 1556, avec une magnitude de 8. Bien qu’il ne soit pas le plus puissant, il s’agit du séisme le plus meurtrier de l’histoire. Près de 830 000 morts pour ce séisme en Chine dans les années 50.

VOIR AUSSI : Quels sont les 7 signes de l’Apocalypse ? Résumé !

Quels sont les risques d’avoir un séisme en France ?

Vous le savez peut-être mais un séisme de magnitude 7 a frappé la côte nord de la Californie ce 5 décembre 2024. Une alerte tsunami a été lancée, sans vague finalement. Les risques de tremblements de terre sont plus importants sur les côtes, notamment américaines ou asiatiques.

Mais, en France, il est également possible d’avoir des séismes, bien que ce soit rare. Nous sommes bien plus en clin à avoir des inondations que des tremblements, par exemple.

La France métropolitaine est considérée comme une zone de sismicité modérée, avec des risques variant selon les régions. Les zones les plus exposées sont l’est du pays (Alsace, Jura, Alpes), le sud-est (Alpes-Maritimes, Provence) et les Pyrénées.

En revanche, les Antilles françaises, notamment la Martinique et la Guadeloupe, présentent un risque sismique élevé.

VOIR AUSSI : Une capsule temporelle vieille de 200 ans découverte en France !

Les pires séismes enregistrés en France

Nous avons connu plusieurs cas de tremblements par le passé. Le pire enregistré étant celui du 11 juin 1909. Il s’agissait d’un tremblement de terre de magnitude estimée à 6,2 qui a frappé la région de Provence, causant la mort de 46 personnes et des dommages importants dans les communes de Salon-de-Provence, Vernègues, Lambesc, Saint-Cannat et Rognes.

On peut aussi citer le tremblement du 25 janvier 1799. Ce jour-là, un séisme de magnitude estimée à 6,4 a touché la Vendée, avec une intensité maximale de VIII, causant des dommages significatifs dans la région.

Il y a eu aussi un séisme de magnitude 5,1 qui a frappé le village d’Arette, le 13 août 1967, dans les Pyrénées-Atlantiques, entraînant la mort de 13 personnes et la destruction de nombreux bâtiments.

Et, plus récemment, le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 4,8 a secoué la commune du Teil en Ardèche, causant des dégâts matériels notables et rendant plusieurs habitations inhabitables.

Notez cet article