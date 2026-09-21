Top 10 des meilleurs personnages dans Stranger Things

Récemment, nous avions dressé un classement des 10 meilleurs personnages dans la série Game of Thrones. Maintenant, place à Stranger Things, l’une des séries les plus regardées sur Netflix. Ce classement a été écrit en accord avec les classements des fans sur d’autres sites, mais aussi sur une base purement subjective car… nous aussi, nous sommes des fans ! Voici donc notre classement des meilleurs personnages dans Stranger Things.

Attention, cet article contient des spoilers sur les 5 saisons de la série.

10. Erica

Commençons avec notre chère Erica. Erica est la sœur de Lucas et elle est loin d’être un personnage secondaire. Au contraire. Même si Erica n’est pas au cœur des actions de la série (sauf dans l’arc des Russes, saisons 3 et 4), elle est, pour les fans, encore plus mémorable que son frère, Lucas.

Bien que Lucas ait beaucoup évolué et que son histoire d’amour avec Max soit très touchante, il marque moins les esprits que sa petite sœur. Erica est une jeune fille franche (trop ?), qui n’a pas la langue dans sa poche et qui est une vraie surdouée en mathématiques.

Elle n’a pas peur d’envoyer une réplique bien trempée à un adulte et elle n’a pas non plus peur d’endormir toute une famille avec une tarte surprise.

9. Vecna

Vecna fait aussi partie des meilleurs personnages de la série, non pas parce qu’il est drôle ou attachant, mais surtout parce que son personnage a un sacré développement et qu’il est le plus gros plot twist de la série.

Vecna était Henry, un jeune garçon gentil qui s’est fait envahir par une énergie très sombre, lui donnant ainsi des pouvoirs exceptionnels.

Il est ensuite devenu Numéro 1, le premier enfant du projet du Dr Brenner, avant de devenir le méchant de la série, Vecna, après avoir été propulsé dans une autre dimension par Onze.

8. Murray

Murray est un personnage qui peut paraître secondaire (et il l’est dans la saison 5), mais c’est un personnage particulièrement apprécié par les fans à cause de sa singularité et de son côté loufoque. Murray est un homme, d’abord désigné comme un vrai excentrique paranoïaque.

Il s’avérera qu’il est un homme, certes spécial, mais qui a eu le nez très creux quant aux événements qui se déroulent à Hawkins. Il a d’ailleurs été un élément indispensable tout au long des quatre premières saisons, même si cela lui a coûté beaucoup et notamment la perte de son ami russe Alexei.

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7. Will

Will est le point de bascule de la série. Tout commence avec sa disparition et tout finit avec ses capacités à vaincre Vecna. Will est un jeune garçon perdu, apeuré, secoué par le traumatisme au début de la série lorsqu’il revient du monde à l’envers.

Finalement, il deviendra un homme courageux, qui va finir par accepter qui il est, que ce soit son homosexualité ou son lui intérieur. Et puis, on ne peut pas nier qu’il est très badass dans la saison 5.

6. Eddie

Non, il n’y aura pas de saison 6 pour Stranger Things. Déception pour les fans qui pensaient peut-être revoir Eddie dans la saison 5 ou dans une possible saison 6. Eddie n’a marqué qu’une seule saison et pourtant il est devenu l’un des personnages préférés de la communauté.

Un metalleux amateur de jeux de rôles, à la fois cynique, drôle et terriblement généreux. Et courageux. C’est d’ailleurs avec ce courage qu’il perd la vie tragiquement dans le monde à l’envers, se sacrifiant pour sauver les autres et notamment son plus grand ami, Dustin.

Eddie est singulier, il est la sorcière que tout le monde cherche à brûler, il est accusé à tort de tous les maux mais il demeure un héros burlesque et attachant. Et il aura finalement fini par rejoindre Chrissy.

5. Nancy

Nancy est passée d’une jeune fille amoureuse du beau et populaire Steve à une femme forte capable de tirer à bout portant sur Vecna avec un fusil à pompe.

Elle a sauté en premier pour sauver Steve dans le lac, elle a combattu un démogorgon avec rage, elle a tout fait pour sauver et protéger son frère et le reste de ses proches. Nancy est certainement l’un des meilleurs personnages de la série pour son courage et son évolution.

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4. Hopper

Nous voulions aussi mettre Joyce dans cette sélection, mais nous ne pouvions pas choisir entre elle et Hopper. Joyce est une mère dévouée, qui paraît un peu folle mais qui est en réalité très courageuse et maligne. Son histoire avec ses guirlandes et ses aimants nous a beaucoup fait rire mais le personnage de Hopper nous semblait encore plus emblématique.

Il est le chef de la police, cynique et brutal, de Hawkins. Mais, derrière cela, il est surtout un homme qui enquête pour trouver la justice, un homme brisé qui a perdu sa fille d’un cancer et qui a trouvé une autre fille adoptive dans Onze.

Il est un père, mais aussi un amant qui, avec Joyce, forment le plus beau couple de la série. Il a survécu aux tortures en Russie et s’est battu contre un démogorgon dans une arène… Que dire de plus ?

3. Dustin

Parmi les personnages préférés des fans, il y a Dustin. Et, en général, c’est lui que l’on cite quand on parle de « personnage préféré » parmi les enfants de la série.

Dustin est très sous-estimé car, même s’il est beaucoup moqué à l’école, c’est un garçon qui non seulement a beaucoup d’humour mais qui est aussi un fin stratège. C’est souvent lui qui trouve les bonnes réponses et qui a les meilleures idées (avec Erica et avec l’aide de Suzie) lors de situations critiques.

Parallèlement, ses relations avec Steve et Eddie sont aussi très touchantes et c’est tout cela qui fait qu’il est l’un des meilleurs personnages dans Stranger Things.

2. Max

Même si Onze est le personnage féminin (parmi les enfants) principal, la plupart des fans semblent apprécier davantage Max. Pour cause, c’est un personnage dont l’évolution a beaucoup marqué et fait pleurer les fans, surtout lorsqu’elle sera aux portes de la mort dans la saison 4.

Une saison 4 marquée par son traumatisme dont Vecna se délecte pour mieux l’attirer entre ses griffes. Pour cause, Max a perdu son demi-frère, Billy, qui était possédé par le flageleur mental.

Une perte qui fera passer Max d’une jeune fille qui aime les jeux vidéo et le skate à une fille perdue et déprimée. Son personnage et son évolution ont marqué la série. La scène où elle court sur du Kate Bush reste dans l’histoire.

1. Steve

Pour finir, les fans semblent presque tous unanimes pour désigner Steve comme leur personnage préféré. C’est un personnage drôle, qui émeut par ses relations avec Nancy, Robin ou bien Dustin, et c’est aussi un peu la « nounou » des enfants, ce qui a le don de faire rire les fans.

Son évolution est d’ailleurs magnifique puisqu’il passe d’un jeune homme harceleur, parfois méchant, à un vrai héros, capable de se sacrifier pour ceux qu’il aime.

Bien sûr, ce classement est subjectif. Certaines personnes auraient mis Onze dans cette sélection, ou encore Lucas, Mike, Jonathan, le Dr Brenner, tandis que d’autres auraient ajouté Billy, Holly, Karen Wheeler, Robin, Chrissy, sans oublier Joyce ou même Argyle. D’ailleurs, nous avons BEAUCOUP hésité. En réalité, il est difficile de faire un véritable classement objectif des meilleurs personnages dans Stranger Things car TOUS les personnages ont leur pierre à apporter à l’édifice. Alors, n’hésitez pas à nous donner VOTRE classement dans les commentaires !

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