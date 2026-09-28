30 citations à lire si tu es anxieux pour aller mieux

L’anxiété touche tout le monde sur cette vaste Terre. Certains la vivent périodiquement, d’autres la vivent chroniquement. Dans un cas comme dans l’autre, il est important de comprendre une chose : l’anxiété est universelle, elle est humaine, elle est normale. Vous pensez, vous conscientisez, alors vous pouvez ressentir de l’anxiété. Et, pendant des siècles, l’humain n’a eu de cesse de s’interroger sur cette peur qui ne semble pas avoir d’objet. Voici donc 30 citations et phrases prononcées ou écrites sur ce sujet que tout le monde connaît à son échelle. Notez qu’une grande partie d’entre elles sont issues du bouddhisme ou du stoïcisme.

10 phrases à méditer quand on se sent anxieux

« Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s’inquiéter. Mais s’il n’y a pas de solution, s’inquiéter ne changera rien » : ce proverbe tibétain veut dire beaucoup. Il nous enseigne que si vous avez une inquiétude ou un problème palpable et qu’il y a une solution, alors pourquoi s’en inquiéter ? Mais que s’il n’y a pas d’issue à ce problème, alors il ne sert à rien de s’en inquiéter car vous ne pourrez pas changer la situation. Vouloir changer une situation dont nous n’avons pas le pouvoir de changement est vain.

ce proverbe tibétain veut dire beaucoup. Il nous enseigne que si vous avez une inquiétude ou un problème palpable et qu’il y a une solution, alors pourquoi s’en inquiéter ? Mais que s’il n’y a pas d’issue à ce problème, alors il ne sert à rien de s’en inquiéter car vous ne pourrez pas changer la situation. Vouloir changer une situation dont nous n’avons pas le pouvoir de changement est vain. « Rien ne diminue l’anxiété plus rapidement que l’action » : une citation qui vient de Walter Anderson (peintre et écrivain) qui nous explique qu’il n’y a rien de pire que de rester dans l’inaction à ressasser ses problèmes et à conscientiser de trop. Agir, même un peu et par paliers, permet de se sortir de cette boucle infernale.

: une citation qui vient de Walter Anderson (peintre et écrivain) qui nous explique qu’il n’y a rien de pire que de rester dans l’inaction à ressasser ses problèmes et à conscientiser de trop. Agir, même un peu et par paliers, permet de se sortir de cette boucle infernale. « Hier est derrière, demain est un mystère, et aujourd’hui est un cadeau, c’est pour cela qu’on l’appelle le présent » : Maître Oogway (la tortue) dans Kung Fu Panda explique ici un principe bouddhiste très intéressant. Vous ne pouvez pas changer ce qu’il s’est passé, vous ne pourrez JAMAIS prédire ce qu’il se passera demain, même avec tous les scénarios mentaux du monde. Alors, attardez-vous plutôt sur la seule chose que vous possédez, votre présent.

: Maître Oogway (la tortue) dans Kung Fu Panda explique ici un principe bouddhiste très intéressant. Vous ne pouvez pas changer ce qu’il s’est passé, vous ne pourrez JAMAIS prédire ce qu’il se passera demain, même avec tous les scénarios mentaux du monde. Alors, attardez-vous plutôt sur la seule chose que vous possédez, votre présent. « Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés » : Michel de Montaigne explique ici avoir imaginé de nombreux malheurs dans sa tête, dont très peu de ces scénarios se sont vraiment réalisés. Votre cerveau ne fait pas la différence entre visualisation et ce qu’il vit vraiment. Alors, trop penser aux malheurs qui pourraient arriver sans certitude qu’ils n’arrivent vous plongent dans la souffrance pour rien.

: Michel de Montaigne explique ici avoir imaginé de nombreux malheurs dans sa tête, dont très peu de ces scénarios se sont vraiment réalisés. Votre cerveau ne fait pas la différence entre visualisation et ce qu’il vit vraiment. Alors, trop penser aux malheurs qui pourraient arriver sans certitude qu’ils n’arrivent vous plongent dans la souffrance pour rien. « Tomber sept fois, se relever huit » : ce proverbe japonais nous apprend qu’à chaque échec ou retour en arrière, ce n’est pas vraiment un échec, c’est une partie du chemin.

: ce proverbe japonais nous apprend qu’à chaque échec ou retour en arrière, ce n’est pas vraiment un échec, c’est une partie du chemin. « Ce revers n’est qu’un chapitre de mon histoire, pas la fin du livre » : une citation d’origine inconnue qui va exactement dans le même sens que la précédente phrase. Si vous loupez une marche dans le vaste escalier de votre vie, il en reste encore beaucoup à gravir et cela n’enlève en rien toutes les marches que vous avez déjà montées.

: une citation d’origine inconnue qui va exactement dans le même sens que la précédente phrase. Si vous loupez une marche dans le vaste escalier de votre vie, il en reste encore beaucoup à gravir et cela n’enlève en rien toutes les marches que vous avez déjà montées. « La vie est trop importante pour être prise au sérieux » : Oscar Wilde explique ici qu’arrêter de prendre la vie au sérieux et de tout faire « pour le fun » permet de mieux profiter de la vie et du présent sans s’inquiéter des futilités.

: Oscar Wilde explique ici qu’arrêter de prendre la vie au sérieux et de tout faire « pour le fun » permet de mieux profiter de la vie et du présent sans s’inquiéter des futilités. « Rappelle-toi que le but de la vie n’est pas de survivre, mais de s’éclater en chemin » : cette citation d’origine inconnue va dans le même sens que la précédente. Rappelez-vous toujours qu’il n’y a aucun but à la vie, sauf la vivre.

: cette citation d’origine inconnue va dans le même sens que la précédente. Rappelez-vous toujours qu’il n’y a aucun but à la vie, sauf la vivre. « Rien n’est permanent dans ce monde étrange, pas même nos soucis » : Charlie Chaplin explique ici que tout est impermanent (principe bouddhiste), les moments de bonheur ne durent pas, certes, mais le malheur non plus.

: Charlie Chaplin explique ici que tout est impermanent (principe bouddhiste), les moments de bonheur ne durent pas, certes, mais le malheur non plus. « L’inquiétude ne vide pas demain de ses chagrins, elle vide aujourd’hui de sa force » : Corrie ten Boom (écrivaine) nous apprend ici que s’inquiéter nous vide de nos forcesaujourd’hui mais ne change rien à ce qui arrivera peut-être demain.

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10 autres citations face à l’anxiété

« L’anxiété, c’est comme le sport : c’est un entraînement quotidien pour aller mieux, mais il ne faut pas trop forcer pour éviter le claquage » : cette citation vient de mon psychiatre. Elle nous apprend que pour aller mieux, il faut s’entraîner, étape par étape, mais qu’il ne faut pas aller trop vite pour éviter de se faire du mal.

cette citation vient de mon psychiatre. Elle nous apprend que pour aller mieux, il faut s’entraîner, étape par étape, mais qu’il ne faut pas aller trop vite pour éviter de se faire du mal. « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur les choses » : Épictète explique un principe du stoïcisme ici qui veut dire que ce ne sont pas les événements qui vous font du mal, mais les attentes, les jugements et votre réaction à ces événements. Changer de perspective peut tout changer.

: Épictète explique un principe du stoïcisme ici qui veut dire que ce ne sont pas les événements qui vous font du mal, mais les attentes, les jugements et votre réaction à ces événements. Changer de perspective peut tout changer. « Une pensée n’est pas forcément la réalité » : citation d’origine inconnue qui nous apprend une chose importante. Ce n’est pas parce que vous pensez quelque chose que cela est vrai ou que cela ce réalisera.

: citation d’origine inconnue qui nous apprend une chose importante. Ce n’est pas parce que vous pensez quelque chose que cela est vrai ou que cela ce réalisera. « Je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler ici et maintenant » : Le passé ne peut être changé, le futur ne peut être prédit avec exactitude et certaines situations ne dépendent pas de vous.

: Le passé ne peut être changé, le futur ne peut être prédit avec exactitude et certaines situations ne dépendent pas de vous. « L’inquiétude est comme un rocking-chair : elle vous donne quelque chose à faire, mais elle ne vous mène nulle part » : Erma Bombeck (humoriste) nous explique ici que l’anxiété est une manière pour notre cerveau de meubler, de trouver des issues à des problèmes qui n’existent pas encore, mais qu’en réalité, s’inquiéter pour des choses incertaines ne donne jamais vraiment de clés pour aller mieux puisque vous ne pourrez absolument jamais tout prévoir ni tout contrôler, c’est impossible.

: Erma Bombeck (humoriste) nous explique ici que l’anxiété est une manière pour notre cerveau de meubler, de trouver des issues à des problèmes qui n’existent pas encore, mais qu’en réalité, s’inquiéter pour des choses incertaines ne donne jamais vraiment de clés pour aller mieux puisque vous ne pourrez absolument jamais tout prévoir ni tout contrôler, c’est impossible. « La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie est de craindre continuellement d’en faire une » : l’artiste Elbert Hubbard nous dit ici qu’il ne faut pas craindre de se tromper car nos « erreurs » n’en sont jamais vraiment, elles font partie du chemin. Et craindre ces éventuelles erreurs vous fait passer à côté de la vie.

: l’artiste Elbert Hubbard nous dit ici qu’il ne faut pas craindre de se tromper car nos « erreurs » n’en sont jamais vraiment, elles font partie du chemin. Et craindre ces éventuelles erreurs vous fait passer à côté de la vie. « Ralentir est parfois la meilleure façon d’avancer » : dans un monde qui va trop vite, où l’on veut sortir vite d’un burn-out pour redevenir performant, cette phrase nous apprend que se précipiter est le meilleur moyen de reculer. Réapprendre à prendre le temps est nécessaire pour être heureux. Combattre une dépression peut prendre des années et il est illusoire de penser que cela peut se régler en une semaine et que vous redeviendrez un « citoyen modèle qui travaille et participe à la société » en si peu de temps.

: dans un monde qui va trop vite, où l’on veut sortir vite d’un burn-out pour redevenir performant, cette phrase nous apprend que se précipiter est le meilleur moyen de reculer. Réapprendre à prendre le temps est nécessaire pour être heureux. Combattre une dépression peut prendre des années et il est illusoire de penser que cela peut se régler en une semaine et que vous redeviendrez un « citoyen modèle qui travaille et participe à la société » en si peu de temps. « Une tempête dans un verre d’eau finit toujours par se calmer si on arrête de secouer le verre » : cette citation anonyme nous explique que nous sommes, bien souvent, la cause de notre angoisse, car c’est nous qui secouons le verre, qui remuons nos pensées.

: cette citation anonyme nous explique que nous sommes, bien souvent, la cause de notre angoisse, car c’est nous qui secouons le verre, qui remuons nos pensées. « Il y a une fissure dans chaque chose, c’est par là que la lumière entre » : Leonard Cohen explique ici que tout le monde a des blessures mais que c’est souvent grâce à ces blessures que l’on peut grandir.

: Leonard Cohen explique ici que tout le monde a des blessures mais que c’est souvent grâce à ces blessures que l’on peut grandir. « Le courage, ce n’est pas l’absence de peur, c’est la capacité d’agir en sa présence » : Mark Twain a bien raison, être anxieux n’est pas une faiblesse. Vivre malgré son anxiété, c’est du courage.

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10 autres phrases pour se sentir mieux

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » : attribuée à Nelson Mandela, cette phrase nous encourage à ne pas nous murer dans l’inaction et dans l’hyperconscientisation. Elle nous encourage à agir, malgré la peur, car il n’y a jamais d’échec quand on ose : soit on y arrive, soit on apprend de ses échecs.

attribuée à Nelson Mandela, cette phrase nous encourage à ne pas nous murer dans l’inaction et dans l’hyperconscientisation. Elle nous encourage à agir, malgré la peur, car il n’y a jamais d’échec quand on ose : soit on y arrive, soit on apprend de ses échecs. « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force » : Marc Aurèle explique ici qu’il est inutile de s’inquiéter ou de se mettre en colère pour des événements sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir. Nous avons seulement le pouvoir d’y réagir autrement.

: Marc Aurèle explique ici qu’il est inutile de s’inquiéter ou de se mettre en colère pour des événements sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir. Nous avons seulement le pouvoir d’y réagir autrement. « L’anxiété n’est pas votre ennemie. C’est simplement de l’énergie qui essaie de vous dire quelque chose. Dites-lui : « Bienvenue », et regardez-la changer » : Yongey Mingyour Rinpoché (enseignant népalais bouddhiste) nous apprend à ne pas fuir l’anxiété, à ne pas chercher à « gérer nos émotions » ou à ne plus être anxieux. Car l’anxiété fait partie de vous. Commencer à l’accepter, c’est le premier pas vers un mieux-vivre avec elle.

: Yongey Mingyour Rinpoché (enseignant népalais bouddhiste) nous apprend à ne pas fuir l’anxiété, à ne pas chercher à « gérer nos émotions » ou à ne plus être anxieux. Car l’anxiété fait partie de vous. Commencer à l’accepter, c’est le premier pas vers un mieux-vivre avec elle. « De l’attachement naît le chagrin, de l’attachement naît la peur. Pour celui qui est entièrement libre de tout attachement, il n’y a plus de chagrin, alors comment pourrait-il y avoir de la peur ? » : Siddhartha Gautama, soit le plus connu des Bouddhas, explique qu’il n’y a pas d’anxiété si l’on change son rapport aux choses et notre attachement à ces choses. En comprenant que rien ne dure (les choses bonnes comme mauvaises), on s’attache moins à ces choses.

: Siddhartha Gautama, soit le plus connu des Bouddhas, explique qu’il n’y a pas d’anxiété si l’on change son rapport aux choses et notre attachement à ces choses. En comprenant que rien ne dure (les choses bonnes comme mauvaises), on s’attache moins à ces choses. « Je n’ai pas besoin de tout résoudre maintenant » : cette citation anonyme nous dit une chose très importante. Vous n’avez pas besoin de vous précipiter, d’aller mieux au plus vite pour recontribuer à la société le plus rapidement possible. Une marche après l’autre, un pas après l’autre. Vous avez le temps de vous reconstruire.

: cette citation anonyme nous dit une chose très importante. Vous n’avez pas besoin de vous précipiter, d’aller mieux au plus vite pour recontribuer à la société le plus rapidement possible. Une marche après l’autre, un pas après l’autre. Vous avez le temps de vous reconstruire. « J’ai traversé des moments terribles dans ma vie, dont certains se sont réellement produits » : Mark Twain explique un peu la même chose que dans la citation de Michel de Montaigne. On imagine des tas de situations horribles dans notre tête, ce qui nous fait souffrir inutilement. Pour cause, seulement une infime partie de ces scénarios se réaliseront.

: Mark Twain explique un peu la même chose que dans la citation de Michel de Montaigne. On imagine des tas de situations horribles dans notre tête, ce qui nous fait souffrir inutilement. Pour cause, seulement une infime partie de ces scénarios se réaliseront. « La guérison n’est pas une ligne droite. C’est une spirale. Vous repasserez par des endroits familiers, mais avec une perspective totalement différente » : tout est dit dans cette citation anonyme. La vie est comme un électrocardiogramme, il y a toujours des hauts et des bas, mais on avance toujours sur la ligne.

: tout est dit dans cette citation anonyme. La vie est comme un électrocardiogramme, il y a toujours des hauts et des bas, mais on avance toujours sur la ligne. « La vie est une pièce de théâtre, peu importe qu’elle soit longue ou courte, ce qui compte c’est qu’elle soit bien jouée » : on peut prendre cette citation dans plusieurs sens. Mais, Sénèque dit au moins une chose ici. Il dit que la vie est une pièce de théâtre. Nous jouons tous des rôles en fonction des situations et des gens en face de nous. Alors, si tout est illusoire, pourquoi prendre la vie autant au sérieux ?

: on peut prendre cette citation dans plusieurs sens. Mais, Sénèque dit au moins une chose ici. Il dit que la vie est une pièce de théâtre. Nous jouons tous des rôles en fonction des situations et des gens en face de nous. Alors, si tout est illusoire, pourquoi prendre la vie autant au sérieux ? « Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant » : l’écrivain Bernard Fontenelle a des mots très durs à lire, mais vrais. Peu importe que vous soyez serein ou anxieux dans la vie, que vous fassiez du sport ou non, que vous ayez une belle carrière ou pas… Nous allons tous vers la même destination. Autant d’angoisses pour mourir de toutes façons, est-ce vraiment ce que vous voulez ?

: l’écrivain Bernard Fontenelle a des mots très durs à lire, mais vrais. Peu importe que vous soyez serein ou anxieux dans la vie, que vous fassiez du sport ou non, que vous ayez une belle carrière ou pas… Nous allons tous vers la même destination. Autant d’angoisses pour mourir de toutes façons, est-ce vraiment ce que vous voulez ? « Une pensée n’est qu’une pensée » : et c’est sans doute le plus important. Une pensée n’existe que dans votre esprit. Une pensée ne veut pas dire qu’elle deviendra réelle ou qu’elle est réelle. Si vous pensez être « nul », cela ne veut pas dire que vous l’êtes vraiment. Mais cette simple pensée change toute votre perspective sur les événements et votre vie.

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