Lorsque l’on veut publier un livre, il y a plusieurs options qui s’offrent à l’auteur. Qu’on parle d’un roman, d’un essai, d’une BD, ou de tout autre ouvrage, un écrivain peut publier son ouvrage sous différentes formes d’édition : la publication à compte d’éditeur, la publication à compte d’auteur et l’autoédition. Voici les différences entre ces trois possibilités d’édition.

Quelle est la différence entre compte d’auteur, compte d’éditeur et autoédition ?

Si vous voulez publier un livre, que ce soit votre premier roman ou tout autre texte littéraire, il y a trois manières de s’y prendre : passer par la publication à compte d’auteur, la publication à compte d’éditeur et l’autoédition.

Dans notre guide ultime pour publier son livre, nous avons déjà expliqué globalement les différences entre ces trois options de publication de livres. Mais, voici une nouvelle explication claire et un comparatif pour bien choisir son mode d’édition.

La publication à compte d’éditeur : c’est le mode d’édition le plus commun et le plus classique. C’est ce que proposent les plus grandes maisons d’édition comme Albin Michel, Bragelonne, ou encore Grasset. Seulement 4 % des auteurs peuvent se permettre ce type d’édition. Pour cause, dans ce type d’édition, l’auteur n’a rien à payer et c’est l’éditeur qui prend en charge toutes les charges d’édition, mais aussi la création visuelle, la promotion, etc. Bref, la maison d’édition mise uniquement sur le potentiel du livre à être vendu et n’a pas besoin que l’auteur paie pour publier le roman.

c’est le mode d’édition le plus commun et le plus classique. C’est ce que proposent les plus grandes maisons d’édition comme Albin Michel, Bragelonne, ou encore Grasset. Seulement 4 % des auteurs peuvent se permettre ce type d’édition. Pour cause, dans ce type d’édition, l’auteur n’a rien à payer et c’est l’éditeur qui prend en charge toutes les charges d’édition, mais aussi la création visuelle, la promotion, etc. Bref, la maison d’édition mise uniquement sur le potentiel du livre à être vendu et n’a pas besoin que l’auteur paie pour publier le roman. La publication à compte d’auteur : parfois appelée « édition collaborative », c’est un mode d’édition très critiqué dans le monde littéraire. Certaines maisons d’édition proposent une publication à compte d’auteur et cela veut dire que l’auteur devra payer tout ou une partie de l’édition de son livre. Souvent, il sera demandé à l’auteur d’acheter un certain nombre d’exemplaires de son propre ouvrage. Les auteurs ont davantage de chances d’être acceptés dans ce type d’édition puisqu’il y a une dimension financière qui influe sur le jugement du comité de lecture.

parfois appelée « édition collaborative », c’est un mode d’édition très critiqué dans le monde littéraire. Certaines maisons d’édition proposent une publication à compte d’auteur et cela veut dire que l’auteur devra payer tout ou une partie de l’édition de son livre. Souvent, il sera demandé à l’auteur d’acheter un certain nombre d’exemplaires de son propre ouvrage. Les auteurs ont davantage de chances d’être acceptés dans ce type d’édition puisqu’il y a une dimension financière qui influe sur le jugement du comité de lecture. L’autoédition / autopublication : l’auto-édition (ou auto-publication) veut dire que l’auteur va publier son livre sans passer par une maison d’édition. L’auteur peut créer sa propre maison d’édition pour cela ; imprimer et publier son livre via des plateformes (Amazon, Coollibri, son propre site web…) ; ou il peut publier ses écrits sur des sites sans passer par le papier (Wattpad, blogs…). L’auteur prend en charge tout ce que fait la maison d’édition (ou délègue à des prestataires qu’il paie) : création visuelle, correction, édition, promotion, distribution…

VOIR AUSSI : Tu es écrivain et tu as le syndrome de l’imposteur, lis ceci

Quelle option choisir pour publier votre livre ?

Publier à compte d’éditeur Publier à compte d’auteur Publier en autoédition ou en ligne Accessibilité Difficile d’accès : tri sur le volet, maison d’édition très pointilleuse sur le manuscrit, peu d’auteurs publiés Plus facile d’accès : payant donc maison d’édition moins regardante sur le manuscrit Très facile d’accès : l’auteur publie lui-même. Publication gratuite possible sur son propre site web, sur des plateformes comme Amazon KDP, sur Wattpad, etc. Payant ou non ? Option gratuite. L’éditeur ne demande pas d’argent à l’auteur pour publier, à aucun instant. Par contre, la publication met beaucoup plus de temps car la maison est beaucoup plus exigente. Publication payante. L’éditeur demandera de payer pour toute ou une partie de la publication. Souvent, il demandera à payer un certain nombre d’ouvrages en avance. Prix compris entre 200 et 5000 euros généralement. Publication souvent gratuite mais investissement initial en temps et/ou en argent pour payer des prestataires (correcteur, illustrateur…). Si vente directement sur son propre site web, paiement des frais de la boutique en ligne. Et généralement, investissement initial dans l’impression avant ventes. Difficulté Moyen : une fois choisi par la maison d’édition, le travail n’est pas terminé puisque l’éditeur va généralement vous demander un grand nombre de corrections, de changements, pour être sûr de vendre. Facile : une fois le contrat d’édition signé, vous aurez certainement peu de réécritures à faire. La seule difficulté, c’est de rassembler l’argent pour se faire publier. Difficile : c’est l’auteur qui gère tout, de l’écriture à la correction, la couverture, la distribution, l’aspect légal, le SAV, la publicité. Vous avez la main mais il faut TOUT faire. Rentabilité Bonne : vous ne payez pas pour être publié et, souvent, la maison d’édition fait tout ce qu’il faut pour vendre le livre (pubs, salons…), donc même si le pourcentage revenant à l’auteur est souvent faible, le nombre de ventes est souvent plus élevé que dans les autres options. Faible : très souvent, les maisons d’édition à compte d’auteur font payer l’auteur et ont tendance à délaisser un peu la qualité de travail d’édition ainsi que la promotion. Ainsi, dans la plupart des cas, la rentabilité est faible pour l’auteur. Moyenne : tout dépend de l’auteur et des choix de publication. Entre le paiement de prestataires (ou non), d’un site web (ou non), de pubs sur les réseaux (ou non), et l’investissement mental, le projet peut coûter cher comme ne rien coûter (sauf en temps, ça c’est obligatoire). Si vous gérez bien la promotion, vous pouvez gagner beaucoup. Certains auteurs y arrivent, mais ce n’est pas la majorité.

Et vous, quelle option choisissez-vous pour votre livre ? N’hésitez pas à nous donner vos témoignages en commentaires.

Notez cet article