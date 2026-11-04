Publier son livre : les éditions Elaia passent à compte d’éditeur !

Très bonne nouvelle pour les écrivains : les éditions françaises Elaia viennent d’annoncer passer de l’édition collaborative à l’édition à compte d’éditeur. L’éditeur basé en Provence sera-t-il la future maison d’édition de votre livre ?

Les trois types d’édition en France expliquées

La maison d’édition Elaia Editions était jusqu’alors une maison d’édition collaborative, comme expliqué ici. Autrement dit, pour pouvoir publier son livre dans cette maison d’édition, il fallait payer une somme d’argent afin de financer les illustrateurs, correcteurs, éditeurs, etc. Mais ce n’est désormais plus le cas.

Dans le monde de l’édition, il y a trois manières de publier son roman : via une maison d’édition à compte d’auteur, via une maison d’édition à compte d’éditeur et via l’auto-édition.

L’auto-édition veut dire que l’auteur édite et publie lui-même son livre (il fait tout de A à Z sans passer par un éditeur pour l’accompagner dans ces tâches). Cela est ouvert à absolument tout le monde : tout auteur peut publier son livre en indépendant.

En soi, une « maison d’édition collaborative« , comme l’était Elaia Editions, est une autre façon de parler de « maison d’édition à compte d’auteur« . Ce type d’éditeurs fait payer les auteurs avant de publier leurs livres. Généralement, il faut payer entre 400 et 4000 euros pour faire publier son livre (cela finance l’édition, les tirages, etc). Souvent, ces maisons d’édition sont moins regardantes sur la qualité d’écriture du livre et vous avez donc plus de chances de vous faire publier via cette voie.

Et il y a les maisons d’édition à compte d’éditeur. C’est la voie « classique ». L’auteur, si son manuscrit est retenu, n’a rien à payer. L’éditeur prend en charge toutes les dépenses. C’est ce que font toutes les plus grandes maisons comme Bragelonne, Albin Michel, etc. Seulement 4 % des auteurs arrivent à se faire publier via cette option.

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Elaía Editions devient une maison d’édition à compte d’éditeur

Jusqu’à très récemment, la maison d’édition Elaia était « collaborative ». Mais, ce 4 septembre 2026, sur son compte Instagram, la « maison d’édition artisanale et provençale » est passée à compte d’éditeur.

Grâce aux bénéfices générés depuis début 2025, Emma et Luca (les fondateurs) ont réussi à faire ce que peu d’éditeurs arrivent à faire. C’est-à-dire, se construire un capital afin d’investir dans l’édition à compte d’éditeur. Soit, passer par une édition « collaborative » afin de pouvoir avoir assez d’argent pour investir dans l’édition à compte d’éditeur.

Donc, désormais, elle fonctionnera donc comme toutes les autres maisons à compte d’éditeur : les auteurs doivent envoyer leurs manuscrits via leur site web (lequel a d’ailleurs fait peau neuve par la même occasion).

Par la suite, l’éditeur procèdera à une lecture du manuscrit et recontactera l’auteur pour donner sa décision. Si le manuscrit est retenu, l’auteur aura donc la joie de signer un contrat d’édition sans verser un centime.

Vous voulez publier votre livre ? Tentez donc votre chance en envoyant votre manuscrit. La maison d’édition est très ouverte concernant les genres littéraires. Vous pouvez par exemple proposer des fictions, de la SF, de la fantasy, des livres jeunesse, des romans historiques ou encore des essais et de la poésie.

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