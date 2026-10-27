Top 10 des meilleurs personnages dans Supernatural

« Poughkeepsie« . Voilà, maintenant que le mot de passe est partagé, nous sommes vraisemblablement entre fans de Supernatural. Selon nous, cette série fait partie des meilleurs programmes de télévision de tous les temps. Mais, tout au long des 15 saisons, beaucoup de personnages se succèdent. Alors, quels sont les meilleurs personnages dans Supernatural ? Essayons d’établir un classement (totalement subjectif) des personnages les plus marquants de la série.

Attention, cet article contient des spoilers sur les 15 saisons de la série.

10. Death

Bien, commençons par l’un des personnages les plus mémorables de la série Supernatural. Même si sa successeure, la faucheuse Billie, est également très badass, la première Mort est sans doute le personnage le plus singulier de la série.

D’ailleurs, lorsque Julian Richings fait son entrée en scène dans l’épisode 21 de la saison 5, il s’agit peut-être de l’une des plus belles arrivées de personnage (avec celle de Castiel) de la série.

Une Mort qui, certes, peut mourir avec sa propre faux, mais qui aime les tartes et… Dean. L’un des quatre cavaliers de l’Apocalypse, mais c’est lui qui a le plus de charisme.

9. Meg

Meg n’est pas juste un démon, c’est l’un des démons préférés des fans de la série. Elle a occupé trois corps différents, ceux des acteurs Nicki Aycox, Rachel Minner mais aussi Jared Padalecki (Sam).

Et c’est surtout sous les traits de Rachel Minner, actrice atteinte de la sclérose en plaques actuellement en fauteuil roulant, qui a fait sensation avec ses répliques tranchantes.

Meg est drôle, forte, et elle devient de plus en plus attachante au fil des saisons, notamment pour sa relation particulière avec Castiel (avec un baiser mémorable à la saison 6). La fille d’Azazel s’est notamment alliée aux frères Winchester et à Castiel contre leurs ennemis communs comme Crowley. Aussi, Meg fait partie des démons qui font changer Dean d’avis sur cette espèce qu’il exècre.

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8. Lucifer

Joué par Mark Pellegrino, le personnage de Lucifer est aussi détestable qu’attachant. Il a habité le corps de Sam, de Castiel et d’autres personnages. Mais c’est Mark Pellegrino qui a rendu ce personnage mémorable avec ses petites blagues, son ironie constante et son sadisme.

L’Archange déchu créé par Dieu a dit « tu sais quel a été mon crime ? J’ai trop aimé Dieu » et c’est justement ce genre de moments qui font que, malgré qu’il soit un antagoniste charismatique, il touche également par son passé. Comme tous les personnages de Supernatural, il n’est ni noir ni blanc.

7. Rowena

La mère de Crowley est, certes, une sorcière très puissante (puis reine des Enfers), mais a surtout marqué les esprits de tous les fans avec son cynisme, son côté burlesque mais aussi avec son revirement dans les dernières saisons. Comme beaucoup de personnages de la série, elle fut une ennemie, puis une amie.

Et Rowena est sans doute l’un des personnages féminins les plus émouvants au fil des saisons et les plus attachants. D’ailleurs, le saviez-vous ? Dans la vraie vie, l’actrice qui l’incarne, Ruth Connell, partage sa vie avec l’acteur qui joue Dieu, soit Rob Benedict.

6. Charlie

Autre personnage féminin emblématique : Charlie. De son vrai nom Céleste Middleton, le personnage est une hackeuse de talent qui arrive dans la vie de Sam et Dean durant l’arc des Léviathans.

Journée Felicia restera dans son rôle de la saison 7 à la saison 10 lorsque Charlie sera tuée par Eldon Frankenstein. D’ailleurs, la plupart des fans décrivent sa mort comme l’une des plus tristes de la série. Charlie est drôle, fidèle, maladroitement honnête, et ses relations avec Dean ou Castiel ne peuvent que donner le sourire.

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5. Castiel

Castiel est un ange, mais ce n’est pas juste un ange. C’est l’un des personnages principaux de la série et le meilleur ami de Dean. Une relation tumultueuse et forte qui, parfois, donne quelques frissons.

Résuscité par Jack pour reconstruire le Paradis à la fin de la série, Castiel était dans le néant après avoir été tué lors d’une tentative d’envoyer Lucifer dans le monde alternatif. Et c’est ça qui fait de Castiel l’un des personnages les plus attachants.

Il est courageux, loyal et, malgré son statut d’ange, il se montre plus humain que la plupart de ses frères. D’un autre côté, les fans l’adorent aussi pour son côté naïf et simplet à certains moments lorsqu’il ne comprend pas certaines pratiques humaines…

Misha Collins, qui joue Castiel, joue à merveille ce rôle. D’ailleurs, les fans aiment tellement « Cassie », que Misha a rejoint le casting de The Boys aux côtés de ses collègues Jensen Ackles, Jared Padalecki ou Jim Beaver.

4. Crowley

« Salut les garçons ! » Oui, Crowley est un personnage qui ne s’oublie pas. Et il est surtout impossible d’oublier la photo où Bobby et Crowley s’embrassent lorsque Bobby vend temporairement son âme à Crowley.

Joué par Mark Sheppard, le fils de Rowena est le roi des Enfers et il en joue beaucoup. Il connaît sa puissance et, avec ironie et cynisme, il ne manque jamais une occasion de venir embêter les frères Winchester jusqu’à ce qu’il devienne un vrai allié. Comme Lucifer ou Rowena, c’est un « méchant » attachant.

3. Bobby

Bobby est le père que Dean et Sam n’ont jamais eu. Même si les garçons ont bel et bien connu John, leur père, c’est Bobby qui fut leur père spirituel, celui qui est toujours là, à la fois loyal, grincheux et qui leur donne des leçons.

Sa mort est l’une des plus tristes de la série tant sa relation est forte avec Dean et Sam. Incarné par Jim Beaver, il est à la fois un excellent chasseur de monstres mais aussi une personnalité forte, avec un vécu terrible, sous une carapace bien épaisse.

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2. Sam

Beaucoup de gens n’aiment pas le personnage de Sam. Cela vient essentiellement du fait que Sam a une personnalité un peu moins loyale et fidèle que celle de Dean. Jared Padalecki le retranscrit très bien dans son jeu.

Il ne se sacrifie généralement pas pour les autres, mais il est quand même l’un des personnages les plus beaux : torturé par la mort de sa mère et de sa petite copine, éternel vilain petit canard de la fratrie, réceptacle de Lucifer…

Sam a longtemps été mis de côté et craint par les autres, ce qui explique son comportement parfois détaché. Mais, on oublie souvent que, sans lui, sans ses capacités, sans ses recherches sur son fidèle PC, Dean serait mort beaucoup plus de fois.

1. Dean

Dean est mort 111 fois tout au long de la série. Et ça, c’est sans compter toutes les fois où il est « mort » en se faisant torturer dans les Enfers. Bon, par contre, c’est en incluant l’épisode sur la boucle temporelle où Dean meurt en boucle (il y meurt 100 fois).

Joué par Jensen Ackles, son personnage est le plus aimé de la série. Il est fidèle, loyal, tout ce qu’il fait c’est pour protéger autrui… Bref, il est impossible de ne pas apprécier cet homme qui, sous son autodérision, cache ses faiblesses tout en sauvant le monde.

C’est le meilleur personnage de la série et, même après avoir réussi à tuer la Mort et même Dieu, il est ironique (mais beau) de voir Dean rendre son dernier souffle dans une bonne vieille bataille contre un vampire dans une grange.

Il part avec simplicité après toutes ces péripéties, comme s’il avait, enfin, accompli sa mission : protéger son frère, sauver le monde, rétablir l’ordre. La boucle est bouclée.

Bien sûr, il est très difficile de faire un vrai classement des meilleurs personnages dans Supernatural. C’est totalement subjectif. Certains auraient mis d’autres noms dans ce classement, comme Chuck, ou encore Jo, Ellen, ou bien Mary Winchester, mais aussi Jack, ou bien Ruby, John Winchester, Rufus, ou Kevin Tran, Amara, ou Lilith… Et, très honnêtement, nous avons fortement hésité à ajouter Gabriel / Loki / l’embrouilleur à cette liste !

Et vous, quel serait votre classement des meilleurs personnages dans Supernatural ? Dites-le-nous dans les commentaires. En attendant, vous pouvez aussi découvrir notre classement des meilleurs personnages dans Game of Thrones.

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