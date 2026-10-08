Top 10 des meilleurs personnages dans American Horror Story

La saison 13 d’American Horror Story sort actuellement en France. Et, dans ce cadre, partons pour un petit classement des meilleurs personnages dans AHS. Toutes les saisons peuvent se voir individuellement mais sont interconnectées dans un vaste univers horrifique. Une grande partie des acteurs reviennent d’ailleurs d’une saison à l’autre, jouant même parfois plusieurs personnages au sein d’une même saison.

Alors, quels sont les meilleurs personnages dans American Horror Story ? Essayons de faire un classement en fonction des personnages, non pas les plus attachants ou gentils, mais les plus marquants. C’est parti.

10. La Comtesse

La chanteuse Lady Gaga a joué dans plusieurs rôles au cinéma, mais aussi à la télévision (par exemple dans la série Mercredi). Et elle a joué deux rôles dans AHS. Elle joue un petit rôle dans la saison 6 et elle joue l’un des rôles principaux dans la saison 5.

La comtesse de l’hôtel Cortez, hôtel hanté de la saison 5 et qui revient dans d’autres saisons, est une vampire qui a fait frissonner de nombreux fans dès son entrée en action. Elle a une très belle histoire passée mais aussi un beau développement, alors piégée dans ce qu’elle pensait être son royaume.

9. Lana Winters

Sarah Paulson joue de nombreux rôles dans AHS, comme la sorcière Cordelia Goode (saison 3, 8, 13), ou encore les jumelles siamoises dans la saison 4, sans oublier Sally dans la saison 5, Ally dans la saison 7, et encore bien d’autres rôles. Elle fait tant de rôles qu’elle joue même plusieurs d’entre eux dans certaines saisons (notamment les saisons 8 et 13).

C’est l’actrice emblématique de la série. Et parmi ses meilleures interprétations, il y a le personnage de Lana Winters, journaliste homosexuelle qui se retrouve internée de force à l’asile dans la saison 2. « Lana Banana » est forte, lucide, et elle a une personnalité forte qui est absolument centrale dans l’une des meilleures saisons d’AHS : Asylum.

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8. Marie Laveau

Quelle classe. Marie Laveau intervient dans la saison 3 et revient dans les saisons 8 et 13. La célèbre sorcière, inspirée du personnage historique réel du même nom, est une sorcière vaudou qui est jouée par Angela Bassett, laquelle interprète d’autres rôles dans AHS, comme dans la saison 4 ou 5.

Marie Laveau est classe, tranchante, puissante… Bref, elle marque les esprits et c’est sans doute l’un des meilleurs personnages de la série par sa prestance et pour le symbole qu’elle incarne : la lutte raciale, la puissance féminine et la sororité.

7. James Patrick March

Evan Peters, c’est comme Sarah Paulson, il joue plein de rôles dans AHS, à presque toutes les saisons et ses personnages se rencontrent d’ailleurs parfois. C’est d’ailleurs très troublant de retrouver Kai et Tate dans le même ascenseur dans cette saison 13. Il joue Tate, Kit, Kyle, et bien d’autres personnages au fil des saisons.

Et parmi eux, il y a James Patrick March, tueur en série qui a construit l’hôtel Cortez de la saison 5 comme un vrai lieu du crime. On retrouve son personnage dans plusieurs saisons, comme dans la saison 8 et 13. Il est cynique, cruel, imbu de lui-même mais terriblement seul. C’est sa complexité et son aura qui font de lui un personnage inoubliable.

6. Siobhan Corbyn

Choix qui sera peut-être grandement critiqué, mais nous avons aussi beaucoup aimé le personnage de Siobhan Corbyn incarné par Kim Kardashian dans la saison 12. Dans Delicate, elle joue l’agente d’Anna.

Son personnage incarne la cruauté du milieu de la célébrité, l’hypocrisie du show-business et, même si on sait qu’il y a un truc louche avec elle dès le début, le fait qu’elle soit un peu comme une incarnation de Lilith rend le tout encore plus jouissif lors du révélement final.

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5. Violet Harmon

Nous avons aussi beaucoup aimé Zoé dans la saison 3, mais c’est vrai que Tessa Farmiga a marqué les esprits avec son personnage de Violet dans la toute première saison d’AHS. Elle est rebelle, mais aussi terriblement généreuse, mystérieuse, et son histoire avec Tate a de quoi émouvoir.

La première saison d’AHS reste iconique et nous aurions pu citer presque tous les personnages de cette saison dans cette liste. Mais, voilà, Voilet demeure sans doute la plus remarquable.

4. Kai Anderson

Evan Peters est de retour. Après avoir joué Tate, Kai ou encore Kyle, il a aussi joué le rôle de Kai Anderson, le frère de Winter, dans la saison 7 et dans la saison 13. Kai est un psychopathe masculiniste qui a d’ailleurs donné beaucoup de difficultés à l’acteur qui a traversé une phase difficile après avoir joué ce rôle.

Il faut dire que Kai est un meurtrier, sadique, imbu de lui-même, un raciste, fasciste, qui, au travers de ses clowns tueurs, est un personnage très bien écrit et tellement détestable qu’il ne peut que marquer les esprits pour toujours.

3. Liz Taylor

Juste après avoir joué dans la série True Blood, l’acteur Denis O’Hare a joué plusieurs rôles dans AHS. Il fut Larry dans la saison 1, puis Spalding dans Coven, Stanley dans la saison 4, Elias Cunningham dans la saison 6.

Puis il jouera aussi Holden Vaughn dans la saison 10, Henry Grant dans la saison 11 et Andrew Hill dans la saison 12. Mais son rôle le plus touchant reste celui de Liz Taylor dans la saison 5, personnage burlesque aux répliques tranchantes et à l’histoire vraiment émouvante.

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2. Madison Montgomery

Emma Roberts est devenue l’une des stars d’AHS en interprétant plusieurs rôles comme Maggie Esmerelda de la saison 4, Anna Victoria Alcott dans la saison 12 ou encore Brooke dans la saison 9. Mais Madison Montgomery est vraiment l’un de ses personnages signature.

Actrice de série B narcissique et vulgaire, c’est une sorcière puissante vue en premier dans la saison 3, puis dans les saisons 8 et 13. Mais sous ses répliques cinglantes se cache un vrai petit cœur et son personnage est donc à la fois tranchant et badass, mais aussi très touchant.

1. Fiona Goode

Jessica Lange est l’une des actrices emblématiques d’AHS même si elle n’a pas joué dans les saisons 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, au grand regret des fans. Comme pour Evan Peters et Sarah Paulson, elle a joué plein de rôles qui se sont même croisés au sein d’une même saison. Elle a incarné Constance Langdon, mais aussi Sœur Jude, puis Elsa Mars.

Et donc, dans la saison 3, elle joue le rôle de Fiona Good, la Suprême du coven de sorcières. Sorcière très puissante, elle est sans pitié, argneuse et toute son histoire est extrêmement bien écrite.

Fiona, qui voit sa puissance s’amoindrir, est en constante recherche de pouvoir et de beauté, prête à tout pour rester la meilleure, la plus forte, pour rester jeune. Quitte à tuer, quitte à faire le pire. Elle est iconique, avec une grande prestance, et marque aussi les esprits par sa vulnérabilité.

En réalité, il est très difficile de faire un classement objectif des meilleurs personnages dans les treize saisons d’American Horror Story. Certains auront aussi mis Misty Day dans cette sélection, ou encore Queenie, Delphine Lalaurie, Tate Langdon, Myrtle Snow, Winter, Dandy ou encore Nan ou Sœur Jude. Et vous, quel est votre personnage préféré dans AHS ? Dites-le-nous dans les commentaires.

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