Beaucoup de films tournent autour des vampires, comme Dark Shadows de Tim Burton, ou encore le film Entretien avec un vampire avec Brad Pitt ou la saga Twilight. Mais, il y a aussi beaucoup de séries qui mettent en avant les vampires, et ce, de différentes manières. Voici donc une petite sélection.

1. True Blood

True Blood est l’une des meilleures séries de vampires mais, attention, il faut rester bien accroché. En effet, c’est une série un peu gore parfois, souvent teintée d’humour noir également, le tout dans le décor d’une petite ville reculée de la Louisiane.

Sexe, sang, tabous… La série met en avant les vices des humains et des vampires dans un monde où l’existence des vampires est désormais connue de tous. Dans ce cadre, une boisson de sang synthétique a été développée : le True Blood. Mais, rien ne vaut le vrai sang pour beaucoup de vampires.

Au cours des 7 saisons, nous suivons le personnage de Sookie, une serveuse un peu spéciale qui va tomber amoureuse de Bill, un vampire. Dans ce cadre, elle va se retrouver propulsée dans le monde sombre des vampires mais aussi des autres créatures tapies dans l’ombre : loup-garous, déesses, métamorphes… Il y a de tout.

2. Van Helsing

Van Helsing est une série post-apocalyptique inspirée du personnage créé par l’écrivain Bram Stoker et de la série de comics Helsing de l’éditeur Zenescope Entertainment. 5 saisons dans lesquelles nous suivons Vanessa Van Helsing, une mi-vampire et mi-chasseuse de vampires.

L’intrigue se passe aux USA, dans un univers post-apocalyptique, après le « soulèvement » des vampires. Ces derniers, qui étaient tapis dans l’ombre jusqu’alors, ont pu sortir de l’obscurité après l’éruption du volcan de Yellowstone, cachant de son nuage la lumière du soleil.

Les vampires sont davantage présentés comme des créatures issues de mutations, comme s’il s’agissait d’un virus. Un seul remède ? La lignée de Vanessa Van Helsing.

3. American Horror Story

Chaque saison d’American Horror Story, la série d’horreur en 13 saisons, est indépendante (ou presque). Dans ce cadre, vous pouvez regarder la saison 5 sans avoir regardé les précédentes saisons.

Les vampires ne sont pas présents dans toutes les saisons, mais donc surtout dans la saison 5 où nous retrouvons d’ailleurs Lady Gaga en vampire.

Dans cette saison 5, nous sommes dans l’hôtel Cortez, un hôtel hanté dans lequel vivent de nombreux esprits. Nous suivons un enquêteur venu enquêter sur cet endroit, un lieu également peuplé de vampires.

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4. Penny Dreadful

Penny Dreadful est une série d’horreur gothique qui nous plonge dans le Londres victorien du XIXᵉ siècle. Au programme : 3 saisons mêlant vampires, sorcellerie et créatures surnaturelles (loups garous, démons…), dans une atmosphère particulièrement sombre.

Les vampires occupent une place importante dans l’intrigue, notamment à travers la figure de Dracula, qui se mêle à d’autres personnages issus de la littérature fantastique comme Frankenstein et Dorian Gray.

Nous suivons notamment Vanessa Ives, incarnée par Eva Green, une jeune femme mystérieuse confrontée à des forces obscures.

5. Supernatural

Supernatural est une série fantastique qui compte 15 saisons et qui explore un grand bestiaire alors particulièrement riche. Vampires, loups-garous, démons, fantômes, sorcières, anges, wendigos… Il y a de quoi faire !

L’histoire suit les frères Sam et Dean Winchester, deux chasseurs de créatures surnaturelles qui sillonnent les États-Unis. La plupart des épisodes sont consacrés à une créature ou une légende particulière, avec notamment plusieurs épisodes mettant en scène des vampires.

Ils sont un peu différents des vampires classiques, avec notamment des dents aiguisées dans toute la bouche (pas juste les canines).

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6. Buffy contre les vampires (et Angel)

Difficile de parler de séries de vampires sans citer Buffy contre les vampires ! Diffusée à partir de 1997, cette série culte suit Buffy Summers, une adolescente destinée à combattre les vampires et autres forces démoniaques. Au fil des 7 saisons, elle affronte de nombreuses créatures : vampires, démons, sorcières et autres monstres en tout genre.

On y retrouve notamment Angel, un vampire doté d’une âme qui tombe amoureux de Buffy. Son personnage aura droit à sa propre série dérivée, tout simplement intitulée Angel, qui compte 5 saisons.

7. The Vampire Diaries

Impossible de faire une sélection de séries sur les vampires sans parler de The Vampire Diaries. Cette série fantastique en 8 saisons nous plonge dans la petite ville de Mystic Falls, où les vampires vivent parmi les humains, souvent sans se faire remarquer.

Nous suivons Elena Gilbert, une adolescente qui tombe amoureuse de Stefan Salvatore, un vampire, avant de faire la connaissance de son frère Damon.

La série a également donné naissance à deux spin-offs : The Originals, consacré à la famille des vampires originels, et Legacies, qui explore le quotidien de jeunes êtres surnaturels. Mais, on en parle après.

8. The Originals (et Legacies)

Spin-off de The Vampire Diaries, The Originals se concentre sur la famille Mikaelson, les premiers vampires de l’histoire. Nous suivons notamment Klaus, Elijah et Rebekah, qui tentent de reprendre le contrôle de La Nouvelle-Orléans.

Une ville où se côtoient vampires, sorcières et loups-garous. Avec 5 saisons, la série propose une plongée dans les origines des vampires et leurs rivalités ancestrales.

L’univers se prolonge avec Legacies, un autre spin-off en 4 saisons qui suit les élèves de l’école Salvatore, un établissement accueillant de jeunes sorciers, vampires et loups-garous. Une série qui élargit encore le bestiaire surnaturel de la franchise !

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9. What We Do in the Shadow

Changement d’ambiance avec What We Do in the Shadows, une série de comédie horrifique qui suit le quotidien de plusieurs vampires vivant en colocation à Staten Island, aux États-Unis. Et attention, ici, on est loin des vampires séduisants et ténébreux.

La série adopte volontairement une esthétique cheap, avec un humour complètement décalé, beaucoup d’ironie et d’humour noir.

Sous la forme d’un faux documentaire, elle se moque des clichés du genre en montrant des vampires vieux de plusieurs siècles complètement dépassés par le monde moderne. Une excellente parodie du mythe vampirique, en 6 saisons.

10. Entretien avec un vampire

Avant de parler de la série, impossible de ne pas évoquer le film Entretien avec un vampire, sorti en 1994, avec Tom Cruise, Brad Pitt et Kirsten Dunst. Adapté du roman d’Anne Rice, il est devenu une référence du cinéma vampirique.

La série Entretien avec un vampire reprend cette histoire en lui offrant une nouvelle adaptation. On y suit Louis de Pointe du Lac, un vampire qui raconte son existence au journaliste Daniel Molloy, depuis sa rencontre avec Lestat jusqu’aux événements qui ont bouleversé sa vie.

La série fait également partie d’un univers télévisuel plus vaste, l’Anne Rice Universe, qui comprend deux autres productions : Mayfair Witches, consacrée à une puissante famille de sorcières, et Talamasca: The Secret Order, qui explore une société secrète chargée de surveiller les créatures surnaturelles.

Notez que nous n’avons pas intégré de séries animées comme Castlevania ou Vampire Knight. Et, bien sûr, il existe d’autres séries qui intègrent des vampires, comme dans la série Mercredi, la série The Strain ou encore A Discovery of Witches ou Being Human mais aussi V Wars et plus récemment Coven Academy. N’hésitez pas à mettre vos suggestions dans les commentaires pour enrichir cette liste (même des séries animées) !

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