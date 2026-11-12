Ces acteurs de Stranger Things qui savent aussi chanter

Même si la série Stranger Things s’est terminée avec sa saison 5 et qu’il n’y aura donc pas de saison 6, les acteurs de la série continuent de nous faire rêver. Certains continuent dans l’acting et certains allient cinéma et chanson. Voici donc plusieurs acteurs de Stranger Things qui sont également capables de chanter.

1. Joe Keery

Parmi les meilleurs personnages dans Stranger Things, il y a Steve. Et, en plus d’être un bon acteur (également vu récemment dans le clip musical Loser de Tame Impala), il est aussi un très bon chanteur. Sa chanson End of Beginning tirée de son album Decide a d’ailleurs eu un énorme succès, cumulant des millions de streams.

Il est aussi le guitariste de Post Animal et l’acteur a donc aussi une carrière solo de chanteur. Avec ces deux projets musicaux, il sort donc des albums et EPs. Pour sa carrière solo, il a sorti trois albums : Twenty Twenty, Decide et The Crux.

2. Finn Wolfhard

Finn Wolfhard n’a que 23 ans mais l’acteur qui incarne Mike s’est déjà fait un nom dans Ça ou dans Stranger Things. Mais, à côté, il chante aussi : il a notamment sorti un EP avec le groupe de rock Calpurnia et il a sorti plusieurs chansons avec le groupe The Aubreys.

3. Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo joue Dustin dans Stranger Things et il apparait dans bien d’autres films, séries mais aussi dans des clips de musique (Green Day, Katy Perry…). Et, lui aussi, il a une très jolie voix. Il l’a déjà montré à plusieurs reprises bien qu’il n’ait pas sorti de projets musicaux officiels.

4. Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin, qui joue Lucas dans la série, a joué dans plusieurs autres films et séries, mais aussi dans un clip de Sia. Et donc l’acteur a sorti plusieurs titres sur YouTube où l’on peut découvrir sa voix et son univers musical. Pour l’instant, aucun album n’a été annoncé pour compiler ces singles.

5. Charlie Heaton et Natalia Dyer

Aucun des deux acteurs n’a de carrière dans la musique, mais les interprètes de Jonathan et de Nancy ont déjà démontré avoir de très jolies voix, la preuve avec leur interprétation de cette chanson icônique de Stranger Things :

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6. Sadie Sink

L’actrice Sadie Sink, qui joue Max, a également une très belle voix. Elle n’a pas vraiment de carrière dans la musique, bien trop prise par sa carrière d’actrice. On la voit dans un clip de Taylor Swift mais elle joue aussi dans Spider-Man: Brand New Day et elle a aussi joué dans le film O’Dessa de Geremy Jasper. Dans ce film, elle a le rôle principal et elle pousse également la chansonnette :

7. Maya Hawke

Maya Hawke, qui joue Robin, est la fille de l’acteur Ethan Hawke et de l’actrice Uma Thurman. Elle a joué dans beaucoup de projets comme Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson ou Asteroid City. Mais elle a surtout une belle discographie. Pour cause, depuis 2020, elle a sorti quatre albums studio. C’est l’actrice de Stranger Things qui a la carrière musicale la plus développée.

8. Jamie Campbell Bower

Enfin, l’acteur qui incarne Vecna / Numéro 1 / Henry est aussi un très bon chanteur. D’ailleurs, on l’entend chanter dans le film Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street. Mais, outre ce film, l’acteur a sorti plusieurs chansons et s’est déjà filmé plusieurs fois en train de chanter :

Alors, vous aimez les voix de ces acteurs de Stranger Things ?

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