Quiz : reconnaissez-vous ces 20 paroles de chansons cultes ?

Certaines chansons traversent les générations sans prendre une ride. Quelques mots suffisent parfois pour que la mélodie revienne immédiatement en tête. Mais êtes-vous vraiment incollable sur les plus grands tubes de tous les temps ? C’est justement ce que nous allons découvrir.

Dans ce quiz, nous vous proposons 20 extraits de paroles issus de chansons devenues cultes. Certaines seront très faciles à reconnaître, tandis que d’autres demanderont une excellente culture musicale.

Le principe est simple : lisez chaque extrait, regardez les quatre propositions et essayez de retrouver la bonne chanson ou le bon artiste. Petit conseil : ne descendez pas immédiatement jusqu’à la fin de l’article ! Les réponses complètes vous attendent après le quiz. C’est parti !

1. « On va s’aimer, à toucher le ciel… »

Cette célèbre chanson est interprétée par…

A. Gilbert Montagné

B. François Feldman

C. Daniel Balavoine

D. Florent Pagny

2. « Is this the real life? Is this just fantasy? »

De quelle chanson proviennent ces premières paroles ?

A. Don’t Stop Me Now

B. We Are the Champions

C. Bohemian Rhapsody

D. Somebody to Love

3. « Laissez-moi danser… »

Qui interprète ce tube incontournable ?

A. Dalida

B. Sheila

C. France Gall

D. Nicole Croisille

4. « Je te donne toutes mes différences… »

Cette chanson est un duo entre Jean-Jacques Goldman et…

A. Patricia Kaas

B. Céline Dion

C. Michael Jones

D. Carole Fredericks

5. « Hello darkness, my old friend… »

Dans quelle chanson retrouve-t-on ces paroles ?

A. Mrs. Robinson

B. The Sound of Silence

C. Bridge Over Troubled Water

D. Scarborough Fair

6. « Alexandrie, Alexandra… »

Quel chanteur interprète cette chanson ?

A. Michel Sardou

B. Claude François

C. Julien Clerc

D. Dave

VOIR AUSSI : Quiz : reconnaissez-vous ces 30 citations de films cultes ?

7. « I don’t wanna close my eyes… »

Cette chanson est notamment devenue célèbre grâce à quel film ?

A. Titanic

B. Armageddon

C. Top Gun

D. Pearl Harbor

8. « Je suis malade… »

Qui interprète la version originale ?

A. Serge Lama

B. Garou

C. Johnny Hallyday

D. Michel Sardou

9. « Wake up… Grab a brush and put a little make-up! »

Quel groupe rock chante ces paroles ?

A. Korn

B. Linkin Park

C. System of a Down

D. Limp Bizkit

10. « Quand il me prend dans ses bras… »

À quelle chanson appartiennent ces paroles ?

A. La Vie en rose

B. Hymne à l’amour

C. Padam Padam

D. Milord

11. « Never gonna dance again… »

Dans quelle chanson entend-on cette phrase ?

A. Careless Whisper

B. Freedom! ’90

C. Faith

D. Last Christmas

12. « J’aurais voulu être un artiste… »

Cette chanson provient de…

A. Notre-Dame de Paris

B. Starmania

C. Le Roi Soleil

D. Les Dix Commandements

13. « Because maybe… You’re gonna be the one that saves me… »

Quel groupe chante cette chanson ?

A. Blur

B. Oasis

C. Radiohead

D. Travis

14. « Il jouait du piano debout… »

Qui interprète ce grand classique ?

A. Véronique Sanson

B. France Gall

C. Catherine Lara

D. Françoise Hardy

15. « It’s my life, it’s now or never… »

Quel groupe interprète cette chanson ?

A. Europe

B. Bon Jovi

C. Scorpions

D. Def Leppard

16. « Elle a les yeux revolver… »

Qui chante ce tube des années 80 ?

A. Marc Lavoine

B. Étienne Daho

C. Alain Bashung

D. Patrick Bruel

17. « Oops!… I did it again »

Cette chanson est interprétée par…

A. Christina Aguilera

B. Britney Spears

C. Jennifer Lopez

D. Pink

18. « Aux sombres héros de l’amer… »

Quel groupe est à l’origine de cette chanson ?

A. Téléphone

B. Noir Désir

C. Indochine

D. Louise Attaque

19. « And I will always love you… »

Qui a écrit cette chanson à l’origine ? Attention au piège !

A. Whitney Houston

B. Mariah Carey

C. Dolly Parton

D. Céline Dion

20. « It’s ok to eat fish… »

Ces paroles sont issues de quelle chanson de Nirvana ?

A. Come As You Are

B. Lithium

C. Something in the Way

D. In Bloom

VOIR AUSSI : Quiz de la journée de la terre Google : quel animal êtes-vous ?

Les bonnes réponses au quiz

1. « On va s’aimer, à toucher le ciel… ». La bonne réponse était A. Gilbert Montagné. Sortie en 1983, On va s’aimer est l’un des plus grands succès du chanteur.

2. « Is this the real life? Is this just fantasy? ». Réponse C. Bohemian Rhapsody. Ces premières paroles ouvrent l’un des morceaux les plus célèbres de Queen.

3. « Laissez-moi danser… ». Réponse A. Dalida. Ce titre, également connu sous le nom Monday, Tuesday… Laissez-moi danser, est l’un des plus grands tubes de Dalida.

4. « Je te donne toutes mes différences… ». Réponse C. Michael Jones. Beaucoup pensent à Céline Dion, mais Je te donne est bien un duo entre Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.

5. « Hello darkness, my old friend… ». Réponse B. The Sound of Silence. Cette chanson de Simon & Garfunkel est devenue culte dès les années 1960 avant de connaître une nouvelle jeunesse grâce à de nombreuses reprises, notamment celle du groupe Disturbed.

6. « Alexandrie, Alexandra… ». Réponse B. Claude François. Sortie en 1977, cette chanson est l’un des plus grands succès de Cloclo. Son rythme festif en fait encore aujourd’hui un incontournable des soirées.

7. « I don’t wanna close my eyes… ». Réponse B. Armageddon. Interprétée par Aerosmith, la chanson I Don’t Want to Miss a Thing accompagne plusieurs scènes du film catastrophe.

8. « Je suis malade… ». Réponse A. Serge Lama. Même si les versions de Lara Fabian ou Garou sont très connues, la chanson a été écrite et interprétée à l’origine par Serge Lama en 1973.

9. « Wake up… Grab a brush and put a little make-up! ». Réponse C. System of a Down. Ces paroles ouvrent Chop Suey!, sans doute le morceau le plus célèbre du groupe de metal.

10. « Quand il me prend dans ses bras… ». Réponse A. La Vie en rose. Cette phrase ouvre l’une des chansons françaises les plus célèbres au monde interprétée par Édith Piaf.

11. « Never gonna dance again… ». Réponse A. Careless Whisper. Ce tube de George Michael est immédiatement reconnaissable grâce à son célèbre solo de saxophone, devenu l’un des plus connus de l’histoire de la pop.

12. « J’aurais voulu être un artiste… ». Réponse B. Starmania. Cette chanson est interprétée dans l’opéra-rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon.

13. « Because maybe… You’re gonna be the one that saves me… ». Réponse B. Oasis. Ces paroles proviennent de Wonderwall, immense succès sorti en 1995.

14. « Il jouait du piano debout… ». Réponse B. France Gall. Écrite par Michel Berger, cette chanson rend hommage aux artistes qui osent être différents et reste l’un des plus grands succès de France Gall.

15. « It’s my life, it’s now or never… ». Réponse B. Bon Jovi. Sortie en 2000, cette chanson marque le grand retour du groupe américain. Son refrain est rapidement devenu un hymne du rock moderne.

16. « Elle a les yeux revolver… ». Réponse A. Marc Lavoine. Sorti en 1985, ce morceau a lancé la carrière du chanteur.

17. « Oops!… I did it again ». Réponse B. Britney Spears. Avec ce deuxième album sorti en 2000, Britney Spears confirme son immense succès mondial.

18. « Aux sombres héros de l’amer… ». Réponse B. Noir Désir. Ce morceau, sorti en 1989, est celui qui révèle véritablement le groupe bordelais au grand public.

19. « And I Will Always Love You… ». Réponse C. Dolly Parton. Beaucoup associent cette chanson à Whitney Houston, qui l’a rendue mondialement célèbre dans le film Bodyguard. Pourtant, la chanson a été écrite, composée et enregistrée pour la première fois par Dolly Parton en 1973.

20. « It’s okay to eat fish… ». La bonne réponse était C. Cette phrase est tirée de Something in the Way, l’une des chansons les plus mélancoliques de Nirvana.

Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eues ?

Notez cet article