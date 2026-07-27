Hellfest 2027 : que sait-on déjà de la nouvelle édition ?

En 2027, les fans de metal seront servis puisqu’il s’agira de « l’absolute edition » du Hellfest. Un Hellfest 2027 qui promet davantage de groupes, plus de scènes et de très belles surprises pour fêter la 20ᵉ édition du festival.

Le Hellfest : une grande ampleur, une immense passion

Le Hellfest fêtera sa vingtième édition (XXth Anniversary) en 2027 et 20 ans, ça se fête. Pour rappel, le festival de metal et de musiques extrêmes a ouvert ses portes en 2006 à l’initiative de Ben Barbaud et Yoann Le Nevé. Et, pour beaucoup de fans, ce festival est l’un des plus gros succès et l’une des plus grandes fiertés de la France.

En 2026, le festival a accueilli 60 000 visiteurs par jour et sa capacité était de 450 000 festivaliers sur sept jours en 2022 (il s’agissait d’une édition exceptionnelle qui a réuni 350 groupes).

Les festivaliers viennent de partout dans le monde jusqu’à la petite ville de Clisson, une commune de 7000 habitants située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.

Chaque été, la ville et ses commerces se transforment pour transporter les participants du Hellfest aux Enfers (dans le bon sens) en proposant une expérience immersive entre stands divers, tatouages sur place, merchs, commerces qui s’adaptent à l’ambiance metal et un décor à couper le souffle, notamment avec La Gardienne des Ténèbres, une femme géante au corps de scorpion de 10 m de haut, présente sur le site depuis 2024.

La musique avant tout : entre groupes connus et belles découvertes

Mais, au-delà des décors, du camping et de l’ambiance souvent décrite comme très festive et familiale, le festival reste particulièrement connu pour la multiplicité des groupes présents.

De grands groupes viennent jouer tous les ans, de Metallica à Iron Maiden en passant par Black Sabbath. Des groupes mondialement connus, mais pas seulement, il y a beaucoup de gens différents et beaucoup de groupes moins connus invités et qui permettent donc aux fans de faire de belles découvertes musicales.

Il y a du hard rock, du glam metal, du metalcore, du symphonique, du doom, du death, mais aussi beaucoup d’autres genres musicaux niches comme des groupes aux sonorités nordiques, des groupes de pirate metal, des sonorités plus progressives, etc.

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Une 20e édition grandiose ?

Pour l’édition 2026, de nombreux groupes se sont succédé sur les différentes scènes du festival, nous vous avions d’ailleurs fait une compilation de concerts. Mais pour le Hellfest 2027, les festivaliers s’attendent à quelque chose d’encore plus grandiose.

Comme tous les ans, à peine l’édition 2026 terminée que la billetterie des pass 4 jours a été ouverte. Et, comme à chaque fois, elle a été prise d’assaut dès son ouverture et a été sold-out très rapidement, bien avant de connaître le line-up 2027.

En effet, malgré les polémiques de l’édition 2026 (groupes jugés problématiques, clash entre puristes et influenceurs), l’édition 2027 s’annonce comme grandiose.

Pour fêter la 20ᵉ édition du festival, nous attendons donc de nouvelles installations et constructions sur le site de Clisson, des nouveautés en termes d’animations, mais SURTOUT, il y aura beaucoup plus de groupes à l’affiche et de nouvelles scènes seront ouvertes.

Tout ça à un prix jugé très bas par les connaisseurs : seulement 389 euros pour le pass 4 jours !

Le festival passera de six à dix scènes (Mainstages 1 et 2, Warzone et Riot, Valley et Abyss, Altar et Forge, Temple et Crypt) avec cette future édition, et il y aura également plus de 300 groupes en 2027 contre 183 artistes en 2026.

Une programmation toujours inconnue, des billets en (re)vente

Par contre, comme toujours, nous ne savons pas encore quels artistes seront présents pour cette édition. Pour l’édition 2026, la programmation a été annoncée en novembre 2025. Donc, il est possible que nous ayons la programmation 2027 en novembre ou décembre 2026.

Notez que le pass 4 jours est donc sold out, mais le pass 1 jour sera bientôt mis en vente sur la billetterie, au cours du premier trimestre 2027, vous pourrez acheter vos billets ici. Le festival a également mis en place un service de revente de billets.

En attendant d’en savoir plus, vous pouvez donc toujours scruter le site de revente de billets si vous n’avez pas eu votre pass 4 jours, mais vous pouvez aussi visiter la boutique officielle du festival. Suivez également toutes les nouvelles concernant le festival sur le site officiel ou sur Instagram. Un rendez-vous à ne pas manquer entre le 17 et le 20 juillet 2027. 🤘

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