Gérard Darmon est un acteur et chanteur franco-marocain, dont le parcours débute loin des plateaux de cinéma. Après des études secondaires inachevées, il se forme à l’art dramatique auprès de Bernard Bimont. Ensuite, il se produit au café-théâtre pendant près de dix ans, avant de rejoindre le grand écran. Il fait ses débuts au cinéma dans « Les Aventures de Rabbi Jacob » en 1973. Mais sa carrière prend réellement son envol avec « Diva » puis « Le Grand Pardon », au début des années 1980.

En 1983, il obtient un premier rôle marquant dans la comédie dramatique « Les Princes ». Dès lors, Gérard Darmon multiplie les registres, entre films policiers, histoires d’amour tragiques et drames historiques. Durant les années 1990, toutefois, il s’oriente davantage vers la comédie. Ami fidèle d’Alain Chabat, il joue le commissaire Patrick Bialès dans « La Cité de la peur ». Il retrouve ensuite Chabat dans « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », où il campe l’inoubliable Amonbofis. Ce succès populaire confirme encore son aisance dans la comédie et renforce sa place auprès du grand public. À plus de 70 ans, Gérard Darmon poursuit sa carrière et reste très présent au cinéma comme à la télévision.

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (2001)

Cléopâtre défie Jules César en promettant de construire un somptueux palais en plein désert en seulement trois mois. Pour réussir, elle confie le chantier à Numérobis, un architecte audacieux, promis à l’or en cas de succès. En cas d’échec, cependant, elle le jettera aux crocodiles. Gérard Darmon incarne Amonbofis, l’architecte officiel de la reine. Jaloux de Numérobis, il supporte mal que Cléopâtre lui confie la construction de son nouveau palais. Pourtant, le personnage devait initialement occuper une place bien plus discrète dans le film.

À cette époque, Gérard Darmon recevait peu de propositions et décide donc de solliciter directement Alain Chabat. Il lui demande alors s’il peut lui trouver une place dans son nouveau projet. Le réalisateur lui propose finalement Amonbofis, un rôle qui ne comptait encore que quelques lignes dans le scénario. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Darmon raconte : « L’évolution de mon personnage s’est écrite au jour le jour, avec la complicité de Jamel Debbouze, et celle de nos deux personnages. »

Voici le trailer :

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La Cité de la Peur (1994)

Film écrit par le trio comique Les Nuls et réalisé par Alain Berberian, l’histoire se déroule dans les années 1990, pendant le Festival de Cannes. Les projectionnistes du mauvais film d’horreur « Red Is Dead » sont assassinés les uns après les autres. Le meurtrier reproduit les crimes du film, armé d’un marteau et d’une faucille. Gérard Darmon incarne alors le commissaire Bialès, chargé d’enquêter sur cette mystérieuse série de meurtres.

Le film doit une partie de son statut culte à la célèbre scène de la « Carioca ». Alain Chabat et Gérard Darmon y interprètent une parodie de la chanson thème du film américain « Carioca » de 1933. Gérard Darmon a raconté que les fans lui réclamaient systématiquement cette performance lors des tournées promotionnelles. Avec Maurice Barthélémy, il avait même instauré un pari autour de cette demande récurrente. À chaque « Carioca » réclamée : un dîner payé.

Par ici, la bande-annonce :

Nous trois ou rien (2015)

« Nous trois ou rien » s’inspire directement de l’histoire familiale de Kheiron. Le réalisateur y raconte la vie de son père, Hibat Tabib, qu’il incarne lui-même à l’écran. Leïla Bekhti interprète Fereshteh, son épouse. L’histoire débute en Iran, en 1955, avant de suivre l’exil de la famille vers la France. Gérard Darmon joue le père de Fereshteh.

Kheiron pense très vite à Gérard Darmon pour ce rôle, grâce à sa capacité à mêler humour et émotion. Pour interpréter son épouse, le producteur Simon Istolainen suggère ensuite Zabou Breitman au réalisateur. Le choix s’avère particulièrement cohérent avec le ton du film. « Nous trois ou rien » reçoit ensuite le Prix spécial du jury au Festival International du Film de Tokyo. Le film y est présenté en octobre 2015, lors de la 28e édition du festival.

Découvrez sa bande-annonce :

Tout ça… Pour ça (1992)

Marie, jeune avocate, part en voyage avec son mari Fabrice et un couple d’amis. Le séjour prend rapidement une tournure dangereuse lorsque tous quatre se lancent dans un jeu sentimental aux conséquences imprévisibles. En parallèle, Marie doit défendre trois hommes, Henri, Jacques et Vincent, poursuivis pour différents délits. Leurs histoires révèlent elles aussi des relations amoureuses complexes, qui finissent par entremêler leurs destins. Gérard Darmon interprète Henri, un chauffeur de taxi qui drogue ses clients avant de les voler.

Le tournage réserve aussi une étonnante particularité, puisque Claude Lelouch réunit plusieurs femmes ayant partagé sa vie. Christine Lelouch, son ancienne épouse, apparaît sous le nom de Christine Barbelivien, aux côtés de son ex-compagne Évelyne Bouix. Leur fille Salomé Lelouch figure également au casting, tout comme Marie-Sophie L., alors épouse du réalisateur. Enfin, Alessandra Martines, qui deviendra plus tard l’épouse de Claude Lelouch, complète cette réunion familiale particulièrement singulière.

Regardez un extrait de cette étrange réunion familiale ici :

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Family Business (2019)

Joseph cherche constamment l’idée qui pourrait enfin changer sa vie. Pourtant, il travaille toujours dans la boucherie casher de son père Gérard. Tout bascule lorsqu’il apprend que le cannabis pourrait bientôt être légalisé. Il imagine alors transformer la boucherie familiale en « Beucherie », avec l’aide de ses proches. Gérard Darmon incarne ce père attaché à son commerce, face aux projets souvent improbables de son fils.

Gérard Darmon et Jonathan Cohen s’étaient déjà croisés sur le tournage de « Nous trois ou rien ». Cependant, « Family Business » marque leur première véritable collaboration à l’écran, avec une relation père-fils au cœur de l’histoire. Leur complicité dépasse d’ailleurs le tournage et repose sur un humour commun, selon Gérard Darmon. Dans Télé 7 Jours, il confie : « Il y a une gémellité dans l’humour. » Puis, il précise : « On a été élevés dans le même univers, avec des pères assez similaires. » Enfin, il ajoute : « Jonathan pourrait être mon petit frère ou mon fils. »

Le trailer ci-dessous :

Le Flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra (2022)

« Le Flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra » est une série créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard. Elle fait suite à « La Flamme », diffusée en 2020. Cette fois, la fiction détourne les codes des émissions d’aventure, notamment ceux de « Koh-Lanta ». Gérard Darmon y incarne Philippe Machette, un ancien militaire devenu auteur de livres consacrés à la survie. Grâce à son humour absurde et très décalé, la série rencontre un véritable succès auprès des jeunes sur les réseaux sociaux.

La série comporte aussi plusieurs petites erreurs de montage (volontaires ou non) qui ont amusé les spectateurs les plus attentifs. Dès le premier épisode, l’animateur annonce trois voix contre Carole et deux contre Chataléré. Pourtant, le décompte affiché montre deux voix pour chacune. Une incohérence similaire apparaît également dans le deuxième épisode, renforçant encore le côté chaotique de l’émission parodiée.

Voici une compilation des meilleurs moments de la série :

Le cœur des hommes (2003)

Ce film suit Manu, Jeff, Alex et Antoine, quatre amis liés depuis leur rencontre à l’US Melun. Au fil des années, ils traversent ensemble les réussites, les échecs et les bouleversements de leurs vies personnelles. Malgré les tensions, leur amitié reste le fil conducteur de leur histoire. Gérard Darmon incarne Jeff, le plus rugueux du groupe, récemment divorcé. Il fréquente actuellement Elsa, une femme beaucoup plus jeune que lui.

Marc Esposito présente d’ailleurs « Le Cœur des hommes » comme un « film d’acteurs, film de groupe ». Fasciné par le travail des comédiens, le réalisateur souhaitait leur offrir des personnages suffisamment riches pour explorer plusieurs registres. Il a donc construit chaque rôle afin de laisser aux acteurs une véritable liberté de jeu. L’objectif était aussi de leur permettre de montrer toute l’étendue de leur talent.

Voici la bande-annonce :

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Le cœur des hommes 2 (2007)

Quatre ans après leurs premières aventures, Manu, Jeff, Alex et Antoine reprennent le fil de leur amitié dans « Le Cœur des hommes 2 ». Entre-temps, les acteurs principaux se sont pourtant très peu retrouvés. Cela ne les empêche pas de revenir avec une complicité encore plus forte. Cette proximité donne immédiatement davantage de naturel à leur bande à l’écran.

Marc Esposito remarque d’ailleurs rapidement que les liens entre les comédiens ont profondément évolué. « Ça n’avait rien à voir avec le 1 où c’est moi qui étais leur point commun. » Il poursuit : « Là, ils n’avaient plus besoin de moi pour servir de lien. » Pour le réalisateur, cette amitié devenue autonome reste l’une des belles surprises de la suite. « C’est magique que ça ait marché comme ça entre eux », confie-t-il.

La bande-annonce en bas :

Irréductible (2022)

Avec « Irréductible », Jérôme Commandeur s’attaque avec humour aux rouages de l’administration française. Le film adapte « Quo vado? », une comédie italienne réalisée par Gennaro Nunziante. L’histoire suit Vincent Peltier, paisible fonctionnaire des Eaux et Forêts installé à Limoges. Lorsqu’une révision des effectifs menace son poste, on l’encourage à démissionner. Mais Vincent refuse catégoriquement de céder. Dès lors, une inspectrice multiplie les stratégies pour le pousser vers la sortie. Gérard Darmon incarne Roselyn Bacheron, le ministre de la Fonction publique.

Avant sa sortie en salles, « Irréductible » est présenté au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez. Le film y remporte le Grand Prix, décerné par un jury présidé par Michèle Laroque. Cette récompense vient ainsi saluer la comédie de Jérôme Commandeur avant sa rencontre avec le grand public.

Par ici le trailer :

Duel au soleil (2014)

Dans « Duel au soleil », Gérard Darmon prête ses traits à Ange Renucci, un policier corse aux méthodes peu conventionnelles. Il doit désormais travailler avec Sébastien Le Tallec, un nouvel adjoint dont la personnalité contraste fortement avec la sienne. Chaque enquête met ainsi leur duo à l’épreuve, entre tensions, complicité naissante et paysages spectaculaires de l’île de Beauté.

Pour Télérama, Isabelle Poitte décrit la série comme un « sympathique polar à la cool », porté par de bons dialogues. Elle regrette toutefois un nouveau « duo d’enquêteurs mal assortis », déjà très fréquent dans les séries policières. Gérard Darmon reste néanmoins « très à l’aise dans le rôle », selon la journaliste.

Voici un extrait :

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