« Salut mes amis et bienvenue à la maison ! » Difficile d’évoquer Michel Dumas sans entendre sa voix, son rire et ses expressions devenues cultes. « Tourne et retourne », « Super nickel », « Couteau, plonge ! » ; « On égalise »… Ces petites phrases accompagnaient des milliers de recettes et ont fini par entrer dans le quotidien de toute une communauté. Le chef cuisinier, suivi par des millions d’internautes, nous a quittés le 20 novembre 2026, à l’âge de 72 ans. Il laisse derrière lui bien plus que des vidéos : une véritable empreinte dans la cuisine francophone sur Internet.

Un chef qui cuisinait avec le cœur et sans chichis

Si Michel Dumas était autant apprécié, ce n’était pas uniquement pour ses talents culinaires. C’était surtout pour sa personnalité. Avec sa moustache reconnaissable, son humour spontané et son enthousiasme communicatif… Il donnait l’impression de cuisiner pour des amis plutôt que de s’adresser à des milliers d’inconnus.

Ses vidéos avaient quelque chose de profondément convivial. Pas besoin d’être un grand cuisinier pour suivre ses recettes. Il expliquait les gestes, partageait ses astuces et n’hésitait pas à montrer les étapes avec une simplicité désarmante.

Son univers était également marqué par la générosité. Burgers gourmands, bœuf bourguignon, sauces maison, plats réconfortants… Ses propositions donnaient envie de passer derrière les fourneaux, sans se soucier des règles trop strictes de la gastronomie.

Mais ce qui rendait le personnage particulièrement attachant, c’était cette impression de proximité. À force de retrouver les mêmes expressions, les mêmes gestes et la même bonne humeur, les abonnés avaient le sentiment de connaître le chef personnellement.

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De Poitiers à Montréal, des cuisines professionnelles aux millions d’abonnés

Michel Dumas est né le 6 mai 1954 à Poitiers, en France. Sa passion pour la cuisine l’a conduit à suivre une formation hôtelière. Et cela, avant de partir pour le Canada en 1976, à l’occasion des Jeux olympiques de Montréal.

Il y construit progressivement sa carrière, notamment comme sous-chef au prestigieux hôtel Windsor, à Montréal. Il travaille ensuite dans différents établissements avant de trouver une nouvelle manière de transmettre son savoir-faire.

En 2013, il se lance sur YouTube avec son fils Jean-Pierre. Leur duo devient rapidement indissociable de la chaîne. Tandis que le père cuisine et partage ses conseils devant la caméra, le fils s’occupe notamment de filmer et de monter les vidéos.

Au fil des années, leur projet familial prend une ampleur considérable. La chaîne rassemble plus de 1,3 million d’abonnés sur YouTube, tandis que sa page Facebook dépasse les 2,4 millions de personnes.

En octobre 2026, après treize années de partage, le chef annonce sa retraite et confie la suite de l’aventure à son fils. Quelques semaines plus tard, sa disparition, annoncée par Jean-Pierre, bouleverse sa communauté. Il est décédé des suites d’un cancer de la prostate.

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Un héritage qui continuera de vivre dans nos cuisines

Aujourd’hui, Michel Dumas laisse une communauté orpheline, mais certainement pas sans souvenirs. Ses vidéos continueront de circuler, ses recettes d’être reproduites et ses expressions de faire sourire les cuisiniers amateurs.

Son fils Jean-Pierre a d’ailleurs annoncé qu’il poursuivrait l’aventure, dans la continuité de ce qu’ils avaient construit ensemble.

Car Michel Dumas, c’était finalement cette cuisine généreuse qui rassemble, ces petits moments de bonne humeur et cette capacité à rendre les choses simples. Il n’avait pas besoin de grandes démonstrations pour transmettre sa passion.

Et si ses fourneaux se sont désormais éteints… Michel Dumas continuera de vivre dans les cuisines de tous ceux qui ont un jour lancé une vidéo pour apprendre une recette.

À tous ceux qui l’ont suivi, il restera une dernière invitation : bon appétit, Chef !

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