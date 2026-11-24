Récemment, nous avons regardé un film qui vaut le détour : Death of a Unicorn. Un film un peu gore avec Jenna Ortega et qui parle d’un des plus grands mythes animaliers : la licorne.

Death of a Unicorn : de quoi parle le film ?

Jenna Ortega, qui a joué dans la série Mercredi et dans bien d’autres projets, était à l’affiche du film Death of a Unicorn en 2025. Un film qui a refait surface des limbes en 2026 après avoir été ajouté sur Netflix.

Ce film, qui fait allègrement penser au film Crazy Bear de 2023 (un film avec un ours hardcore sous cocaïne), ne met pas que Jenna Ortega en avant. En fait, nous avons ici un très beau casting.

Nous y retrouvons également Paul Rudd (Romeo + Juliet, Captain America, Avengers: Endgame…), mais aussi Will Poulter (Le Labyrinthe, Midsommar, Les Gardiens de la Galaxie, Black Mirror : Bandersnatch…).

Et il y a aussi Sunita Mani (Mr. Robot…), Téa Leoni (Jurassic Park III, X-Files…) ou Richard E. Grant (Dracula, Les Noces Funèbres, Logan, Doctor Who, Downton Abbey…).

Et du côté de l’histoire ? Le film débute sur un père et sa fille, Elliot et Ridley, qui vont passer le week-end au Canada chez le patron du père. Mais, sur la route, ils percutent un animal en voiture. Sauf que ce n’est pas n’importe quel animal : ils ont percuté une licorne.

Une licorne très loin des chevaux à cornes des contes de fées. Très vite, cet accident va tourner au cauchemar. Elliot, Ridley et la famille du patron d’Elliot vont vivre un véritable enfer en se faisant attaquer par des licornes très en colère.

Voici la bande-annonce du film :

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Notre avis : faut-il regarder ce film avec Jenna Ortega ?

Maintenant que vous savez de quoi parle le film et que vous avez vu le trailer, voici notre avis (totalement subjectif) sur ce film avec Jenna Ortega, sans spoilers.

✅ Les points positifs du film ❌ Les points négatifs du film Le film a une empreinte d’humour noir, très satirique, très ironique, ce qui le rend à la fois intéressant et même drôle. Il y a certes le fait de se faire massacrer par des licornes, mais il y a aussi plein de « gags » et d’événements improbables qui nous permettent de passer un super moment. Un peu à l’image, comme nous le disions, du film Crazy Bear ou d’autres films de comedy horror. Alors du coup c’est un film gore. En soi, ce n’est pas un vrai point négatif car le film est présenté comme horrifique et interdit aux moins de 16 ans. Mais voilà, si vous n’aimez pas voir des cervelles se faire exploser, évitez. Sans spoilers, le film parle de nombreux sujets importants et fait la critique de plusieurs éléments très actuels. Par exemple : la course à la rentabilisation, le mépris pour l’importance de la vie comparé à la possibilité de gagner de l’argent, la conciliation entre famille et business… Il manque quelques éléments de contextualisation ou d’explications à notre sens. Sans spoiler, Ridley va se retrouver liée aux licornes après avoir fait quelque chose mais on a du mal à comprendre ce qui fait cette connexion. On dirait davantage une facilité scénaristique pour sauver Ridley. Très beau casting et, pour le coup, les acteurs sont très bien choisis pour jouer ce film horrifique et comique. Surtout en ce qui concerne Jenna Ortega et Will Poulter qui, tous les deux, jouent parfaitement leurs rôles totalement stéréotypés. Les deux acteurs ayant d’ailleurs l’habitude de jouer dans des satires horrifiques. Les effets spéciaux sont assez mal faits. Par exemple, les licornes sont mal faites. Cela peut déranger. MAIS, à notre sens, c’est fait exprès pour donner un côté absurde au film.

➡️Bref, pour conclure, malgré quelques points noirs (qui n’en sont pas vraiment), nous ne pouvons que vous conseiller de regarder ce film si vous cherchez un film sans prise de tête, un peu gore, empreint d’horror comedy et d’humour noir.

Alors, vous pensez regarder Death of a Unicorn ? En tous cas, si vous cherchez autre chose à visionner, nous pouvons aussi vous conseiller ce film psychologique avec Johnny Depp ou encore Nonnas, un film réconfortant et beaucoup plus léger !

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