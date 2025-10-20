Manon Azem est une actrice franco-israélienne d’origine palestinienne, née le 12 octobre 1990 dans le 12 ᵉ arrondissement de Paris. Elle se définit comme « franco-palestinienne », un héritage qu’elle revendique avec fierté. Avant de briller à l’écran, Manon s’est d’abord fait un nom dans le monde du doublage. Elle prête régulièrement sa voix à Debby Ryan et a incarné pendant plus d’une décennie celle d’Emma Watson, notamment dans la saga « Harry Potter ».

Son talent d’actrice se révèle au grand public grâce à Disney Channel, où elle interprète pendant quatre ans Dunk dans « Trop la classe ! ». Mais c’est en 2013 que sa carrière prend un tournant décisif avec son rôle d’adjudant Sara Cazanova dans « Section de recherches », une performance saluée qui la propulse sous les projecteurs.

Burn Out (2018)

« Burn Out » est un film d’action écrit, produit et réalisé par Yann Gozlan, adapté du roman « Balancé dans les cordes » de Jérémie Guez. L’histoire suit un pilote de moto menant une double vie. Pour sauver la mère de son fils, endettée auprès de la pègre manouche, il se retrouve contraint de devenir passeur de drogue. Manon Azem y incarne Leyla.

Pour ce film, Yann Gozlan et Guillaume Lemans ont revisité l’intrigue du roman. À l’origine, le héros était à la fois boxeur et motard. Le réalisateur explique ce choix : « Tant de films avaient déjà exploré le monde de la boxe, le ring et ses combats. En revanche, l’univers de la moto me semblait plus original, avec son potentiel cinématographique lié à la vitesse, au danger et à l’adrénaline. » Un univers visuel intense et hypnotique, à l’image du film lui-même.

Détox (2022)

« Détox » est une série télévisée créée par Marie Jardillier. L’intrigue suit Léa et Manon (interprétée par Manon Azem), deux cousines et colocataires confrontées à leur dépendance au numérique. Ensemble, elles décident de relever un défi audacieux : une détox digitale complète pendant un mois.

Cette mini-série comique aborde avec humour et légèreté le thème de l’addiction aux écrans. Le résultat ? Une belle surprise ! Certaines scènes sont tout simplement à mourir de rire, et l’on s’attache rapidement à cette famille haute en couleur. Un moment de détente plein d’énergie, où Manon Azem brille par sa spontanéité et son naturel.

Trop la classe ! (2006)

« Trop la classe ! » est une série télévisée inspirée de la production italienne « Quelli dell’Intervallo ». On y suit le quotidien animé des élèves du collège Lafontaine. Entre les histoires de cœur, les disputes entre amis et les devoirs souvent rendus en retard, ces collégiens ne s’ennuient jamais pendant leurs six minutes de pause ! Manon Azem y interprète Dunk, un rôle qu’elle tiendra durant quatre années.

Malgré son succès auprès du jeune public, la série n’a pas échappé aux critiques. Certains spectateurs l’ont jugée maladroite, estimant que « ni le casting ni l’histoire ne tiennent la route », allant même jusqu’à déclarer que « le cinéma français vaut mieux que ce genre de production ». Une réception contrastée donc, mais qui a tout de même permis à Manon Azem de se faire connaître et d’affirmer son énergie d’actrice dès ses débuts.

Prise au piège (2019)

« Prise au piège » est une mini-série dramatique qui adapte à la fois la série espagnole « Derrière les barreaux », créée par Álex Pina, et la célèbre production américaine « Prison Break » de Paul Scheuring. L’histoire suit une jeune femme injustement accusée d’homicide et plongée malgré elle dans l’univers brutal de la prison. Manon Azem y incarne Malika Douar, un rôle intense qui lui permet de révéler une facette plus dramatique de son jeu.

Côté critiques, les avis sont partagés. Certains spectateurs ont salué une intrigue haletante et sans temps mort. « Un bon suspense, une histoire solide », écrit l’un d’eux, tout en regrettant le réflexe de certains à dénigrer les séries françaises. « C’est moins glamour que les productions américaines, mais ici, il faut savoir faire la part des choses », conclut-il. Une série captivante qui prouve que le suspense à la française peut, lui aussi, tenir en haleine.

Les Ombres rouges (2019)

« Les Ombres rouges » est une mini-série télévisée créée par Sébastien Le Délézir. L’intrigue débute lorsque la jeune Aurore Garnier assiste, impuissante, à l’enlèvement de sa sœur Clara, incarnée par Manon Azem, alors âgée de cinq ans. Le drame s’aggrave lorsque leur mère trouve la mort en tentant de payer la rançon. Des années plus tard, Aurore est devenue policière. Au détour d’une enquête, elle découvre que Clara est toujours en vie, mais qu’elle vit désormais sous une autre identité, sans connaître ses véritables origines. Déterminée, Aurore se lance alors dans une quête poignante pour réunir sa famille.

Fait insolite : à l’origine, le projet a été évoqué par Cyril Hanouna, qui présentait la série comme « la saga de l’hiver » sur C8. « On ne voulait pas que les téléspectateurs se disent que Les Ombres rouges sont du sous TF1. C’est une fiction qui aurait pu passer en prime sur une autre chaîne », expliquait-il en 2017. La réalisation des six épisodes de 52 minutes a finalement été confiée, en mai 2018, à Christophe Douchand et Corinne Bergas.

Mercato (2024)

« Mercato » est une série télévisée créée par Jérémie Marcus et réalisée par David Hourrègue, Simon Astier et Gaël Leforestier. On y suit Thomas Chevalier, un policier muté contre son gré à Marseille après avoir tiré sur un joueur de football. Manon Azem y incarne la lieutenante Nora Kader.

Le tournage, lui, n’a pas été de tout repos. L’actrice a d’ailleurs connu une belle frayeur lors du deuxième épisode, dans une scène spectaculaire où elle devait courir derrière un avion avant de monter à bord au moment du décollage. « On a vraiment couru derrière un avion en marche et on est vraiment monté dedans ! C’était génial ! », raconte-t-elle. Mais tout ne s’est pas passé sans risque : « Lors d’une prise, on a accéléré un peu l’avion… J’ai senti une aspiration, j’ai trébuché, j’ai flippé, mais j’ai réussi à monter. Le caméraman, lui, est tombé avec la caméra au sol ! » Une anecdote qui montre à quel point Manon Azem s’investit dans ses rôles, même quand l’action flirte avec le danger.

Six Jours (2024)

« Six Jours » est un thriller intense réalisé par Juan Carlos Medina. L’intrigue débute en 2005, dans le nord de la France. Malik, inspecteur de police, assiste impuissant à la mort d’une enfant kidnappée. Chargé de l’enquête, il échoue à retrouver le meurtrier. Dix ans plus tard, alors que l’affaire s’apprête à être classée faute de preuves, de nouveaux éléments refont surface. Malik se lance alors dans une véritable course contre-la-montre : il lui reste six jours pour résoudre le mystère avant l’expiration du délai de prescription.

Manon Azem y incarne Nowak, un rôle clé dans cette enquête haletante où la tension ne faiblit jamais. Pour rendre le scénario le plus réaliste possible, Juan Carlos Medina s’est entouré de professionnels de la justice et de la police. Il raconte : « J’ai beaucoup échangé avec un ancien patron de la BRI rencontré au festival de Beaune. Son aide a été précieuse, car la BRI joue un rôle essentiel dans le film. »

Friendzone (2021)

« Friendzone » est une comédie romantique réalisée par Charles Van Tieghem. Le film suit Thibault, un jeune homme fatigué des relations platoniques, qui pense enfin avoir trouvé la bonne personne en rencontrant Rose. Mais une question demeure : comment passer du statut de meilleur ami à celui de petit ami ? Manon Azem y incarne Maud, une amie vive et attachante qui apporte au récit une belle dose d’humour et de complicité.

Côté critique, le film a séduit par sa fraîcheur. « Agréable surprise quand j’ai visionné ce film français. Dès le début, on comprend la situation et on s’attache vite au héros. Ses amies, drôles et sincères, m’ont fait sourire. » Une comédie douce et légère, qui rappelle combien l’amour peut parfois se cacher juste sous nos yeux.

BDE (2023)

« BDE » est un film réalisé par Michaël Youn, présenté en séance spéciale au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez avant sa diffusion sur Prime Video. L’histoire suit Bob, Max, Vinz et Romane, quatre amis inséparables qui se sont rencontrés en école de commerce en 2001. À l’époque, ils dirigeaient le Bureau Des Étudiants — le fameux BDE — et rêvaient de changer le monde. Manon Azem y interprète Barbara, un personnage au tempérament affirmé, ancré dans cette bande haute en couleur.

Du côté de la critique, les avis sont partagés. Le Parisien note que « le film amuse parfois, mais s’essouffle vite et ne brille pas par son bon goût ». Quant à Télérama, le ton est plus sévère : « Une pénible succession de péripéties déjà vues dans n’importe quel college movie option spring break ». Malgré ces réserves, BDE reste fidèle à l’univers déjanté de Michaël Youn, entre nostalgie et humour potache.

Ils étaient dix (2021)

« Ils étaient dix » est une mini-série télévisée créée par Bruno Dega et Jeanne Le Guillou. Présentée le 17 septembre 2020 au Festival de la fiction TV, elle revisite le célèbre roman d’Agatha Christie « Dix petits nègres » dans une version contemporaine. Dix personnes — cinq femmes et cinq hommes — sont conviées sur une île tropicale isolée, abritant un luxueux hôtel. Très vite, ils découvrent qu’ils sont totalement coupés du monde : plus de réseau, aucun moyen de fuir… et un sentiment grandissant que le danger rôde. Ce séjour de rêve tourne rapidement au cauchemar.

Manon Azem y incarne Kelly Nessib, un rôle mystérieux et tendu, au cœur d’un huis clos angoissant. Si la série a séduit par son ambiance visuelle, la critique est restée mitigée. Pierre Langlais de Télérama y voit « un divertissement qui respecte les codes du genre, mais échoue à terrifier et à surprendre (…) et à la fin, il ne resta qu’un médiocre slasher ». Un thriller estival à suspense, plus divertissant que vraiment effrayant.

