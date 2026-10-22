Jessie Auryann porte plainte contre deux influenceuses

Il y a peu de temps, l’autrice Jessie Auryann a décidé de porter plainte contre deux influenceuses, Noémie Conte et Anaïs Petrelli. L’autrice les accuse d’avoir mené une campagne de cyberharcèlement envers sa personne.

Pour rappel, l’écrivaine Jessie Auryann a fait la Une des médias il y a quelques mois en raison de son livre « Corps à cœur« , dont certains passages étaient pointés du doigt. Sur la toile, l’autrice était alors accusée (à cause de ces passages) de promouvoir la p*docriminalité.

« Corps à cœur » : rappel du scandale littéraire

Petite piqûre de rappel concernant l’affaire Jessie Auryann. Il y a quelques mois, une autrice auto-éditée du nom de Jessie Auryann a fait la Une des médias et le tour des réseaux sociaux.

Autrice de « thrillers érotiques et de dark-romances« , comme elle le dit sur Booknode, elle a publié plusieurs ouvrages à son actif. Et, parmi eux, les deux tomes de la duologie « Corps à cœur« , dont il existe aussi une version intégrale. C’est cette dernière qui a fait le tour des médias avec sa couverture représentant un cœur en lambeaux.

Le livre en question parle de Mélina, une influenceuse, qui va vivre une histoire d’amour tumultueuse avec Arkhan, un jeune papa célibataire. Un père qui, selon certains extraits terrifiants partagés par les lecteurs, est également un p*docriminel.

Ces extraits ont été partagés partout sur internet. Là, deux camps se sont opposés. D’un côté ceux qui prenaient la défense de l’autrice en disant que ce livre est une fiction et qu’il aurait pour but de dénoncer ces actes monstrueux. D’ailleurs, après le scandale, Jessie Auryann est allée dans ce sens, expliquant que le livre était là pour dénoncer sous un angle horrifique.

Et, d’un autre côté, des utilisateurs critiquaient vivement ces passages, assurant qu’il ne s’agissait pas de dénonciation mais de promotion de la p*docriminalité, voire d’une romantisation de ces actes.

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Un livre qui fait la promotion de la p*docriminalité ? Le livre retiré de la vente

Parmi les arguments : même si c’est de la fiction, cela reste une mise en scène d’actes s*xuels sur des mineurs. Et, au même titre qu’un film p*rno fictionnel (par exemple en animation) mettant en scène des mineurs, ce genre de textes devraient être interdits.

Dans le même temps, beaucoup d’utilisateurs ont également pointé du doigt l’appellation « dark romance » pour ce livre. C’est un genre littéraire, comme la dark academia, qui est très populaire en ce moment.

Et, parmi les personnes qui ont dénoncé ces passages, il y a plusieurs influenceurs livres (boostagram, booktok…). Parmi elles, Noémie Conte et Anaïs Petrelli.

La première est autrice de dark romance et la seconde est influenceuse livres qui ne semble plus très active dans ce domaine. Toutefois c’est Anaïs Petrelli qui a lancé la pétition visant à retirer le livre de Jessie Auryann de la vente.

Une pétition qui a rassemblé 104 986 signatures. Le livre a d’ailleurs été retiré de la vente après cela (sur Amazon ou ailleurs). Mais, malgré tout, des ouvrages restent en circulation et sont même parfois vendus pour des fortunes sur certains sites, notamment des sites de revente de livres d’occasion.

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Jessie Auryann dépose plainte contre Noémie Conte et Anaïs Pertelli

Actuellement, Jessie Auryann continue de faire couler de l’encre et de la salive sur Instagram, beaucoup de gens en parlent encore. Et, pour cause, un nouveau volet de l’affaire a été ouvert.

Sur sa page Instagram, le 29 septembre 2026, l’autrice a annoncé « déposer plainte en diffamation à l’encontre de Mesdames Noémie Conte et Anaïs Pertelli dans le cadre de la campagne de cyberharcèlement dont elle fait l’objet en sa qualité d’autrice depuis plusieurs mois », peut-on lire dans un communiqué sur sa page.

Et ce serait mentir que de dire que Jessie Auryann n’a pas été harcelée et n’a pas reçu des menaces dans le cadre de cette affaire. Comme toujours dans ce genre d’affaire, il y a des personnes malveillantes. Mais, selon son avocat, Noémie Conte et Anaïs Pertelli seraient en partie responsables de cette campagne de cyberharcèlement.

Noémie Conte s’est évidemment défendue dans un post Instagram, en expliquant qu’elle n’avait pas appelé au harcèlement auprès de sa communauté. « J’ai explicitement demandé, à plusieurs reprises, que personne ne la harcèle, ne divulgue son adresse, son identité privée ou quelconque information sur ses enfants. […] Encore aujourd’hui, je condamne ces agissements« , explique l’autrice Noémie Conte.

Le livre « Corps à cœur » va-t-il donc mener plusieurs personnes au tribunal ? Pour rappel, une plainte de l’association Face à l’inceste a également été déposée contre X pour la publication de ce livre. Et plusieurs lettres ouvertes contre ce livre de Jessie Auryann ont été publiées sur internet. C’est par exemple le cas avec l’association Innocence en Danger.

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