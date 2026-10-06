Né au Danemark, Giancarlo Esposito quitte l’Europe avec ses parents lorsqu’il a six ans. La famille s’installe alors à Manhattan, où le jeune Giancarlo découvre rapidement le monde du spectacle. À huit ans, il monte déjà sur les planches de Broadway dans la pièce « Maggie Flynn ».

Durant les années 1980 et 1990, Giancarlo Esposito enchaîne surtout les petits rôles au cinéma et à la télévision. Sa trajectoire change véritablement en 2009, lorsqu’il rejoint la série culte « Breaking Bad ». Il y incarne Gustavo « Gus » Fring, un baron de la drogue aussi puissant, intelligent qu’impitoyable. Grâce à ce personnage devenu culte, l’acteur s’impose enfin auprès du grand public.

Breaking Bad (2008)

Série devenue culte, « Breaking Bad » suit Walter White, professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. À 50 ans, il apprend qu’il souffre d’un cancer du poumon à un stade avancé. Dès lors, il décide d’assurer financièrement l’avenir de sa famille avant sa mort. Pour y parvenir, Walter se lance dans la fabrication et la vente de méthamphétamine. Il s’associe alors avec Jesse Pinkman, l’un de ses anciens élèves, et plonge progressivement dans le milieu criminel.

Giancarlo Esposito incarne Gus Fring, un puissant baron de la drogue aussi méthodique qu’impitoyable. Derrière son apparence calme se cache pourtant un homme froid, calculateur et particulièrement dangereux. Une anecdote concerne aussi les scènes montrant les personnages consommant de la méthamphétamine. Les acteurs utilisent en réalité du sucre cristallisé ou des sucres d’orge. Bien entendu, ils n’en inhalent jamais réellement la fumée.

Voici sa bande-annonce :

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Le Labyrinthe : La Terre brûlée (2015)

Thomas et les Blocards pensaient avoir échappé au pire, mais leur véritable épreuve ne fait que commencer. Dans « Le Labyrinthe : La Terre brûlée », ils découvrent un monde ravagé et dominé par de nouvelles menaces. Pour comprendre ce qui leur arrive, ils doivent percer les secrets de la mystérieuse organisation WICKED. Leur route traverse alors des territoires hostiles, où chaque rencontre peut devenir mortelle. Giancarlo Esposito incarne Jorge, le chef des Fondus.

Le film ne reprend toutefois pas fidèlement le roman dont il s’inspire. Wes Ball et les scénaristes ont préféré conserver son essence tout en modifiant plusieurs éléments. Certaines intrigues des deuxième et troisième livres ont notamment été réorganisées. Ces changements permettent ainsi de préparer plus directement les événements du troisième film.

Par ici le trailer :

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Le Labyrinthe : Le Remède mortel (2018)

Dans « Le Labyrinthe : Le Remède mortel », Thomas et les Blocards se lancent dans leur mission la plus périlleuse. Leur objectif est clair : sauver leurs amis avant qu’il ne soit trop tard. Pour y parvenir, ils doivent pénétrer dans la Dernière Ville, véritable forteresse contrôlée par l’organisation WICKED. Entre pièges, affrontements et révélations, cette ultime aventure pousse le groupe dans ses derniers retranchements. L’intrigue se déroule six mois après les événements de « Le Labyrinthe : La Terre brûlée ».

Patricia Clarkson évoque d’ailleurs la cohérence de cette trilogie et le travail du réalisateur Wes Ball. « Je ne considère pas Le Labyrinthe comme une franchise, mais comme un seul et même long film. » Selon elle, Wes Ball possède un style et une imagination particulièrement reconnaissables. Elle ajoute ainsi que ses films portent une véritable empreinte personnelle, faisant de lui « un brillant artiste ».

Un extrait juste en-dessous :

Better Call Saul (2017)

Bien avant de devenir Saul Goodman, Jimmy McGill tente encore de se faire une place comme avocat à Albuquerque. Six ans avant sa rencontre avec Walter White, il peine pourtant à joindre les deux bouts. Pour survivre, Jimmy accepte alors quelques arrangements douteux et renoue progressivement avec ses talents d’escroc. Peu à peu, ses choix l’entraînent vers une transformation qui changera définitivement sa vie.

Giancarlo Esposito reprend ici son rôle de Gus Fring, déjà incarné dans « Breaking Bad ». À l’origine, « Better Call Saul » devait pourtant prendre la forme d’une comédie. Vince Gilligan et Peter Gould ont finalement préféré conserver une approche dramatique. Ils restent ainsi proches de l’univers et de la logique créative de « Breaking Bad ».

Découvrez sa bande-annonce :

Money Monster (2016)

Dans « Money Monster », Lee Gates est une figure incontournable de la télévision financière américaine. Ses conseils influencent chaque jour des milliers d’investisseurs. Mais tout bascule lorsqu’un spectateur ruiné fait irruption en plein direct. Persuadé d’avoir tout perdu à cause de Gates, Kyle le prend alors en otage devant des millions de téléspectateurs.

Giancarlo Esposito interprète le capitaine Marcus Powell, chargé de gérer cette prise d’otage sous haute tension. Avant sa réalisation, le scénario de « Money Monster » figurait sur la célèbre Black List de 2014. Cette sélection rassemble les meilleurs scénarios hollywoodiens encore non produits. Jodie Foster a finalement permis au projet de voir le jour.

Le trailer juste en bas :

Ali (2001)

« Ali » retrace une décennie décisive dans la vie du légendaire boxeur Mohamed Ali. Le récit débute avec sa victoire historique contre Sonny Liston en 1964. Il suit ensuite son ascension, ses combats et ses prises de position. Le film mène finalement jusqu’à son affrontement mythique contre George Foreman à Kinshasa, en 1974. Giancarlo Esposito y interprète Cassius Clay Sr., le père du champion.

Le scénario original de Stephen J. Rivele et Christopher Wilkinson comptait près de 200 pages. Il retraçait alors la vie d’Ali depuis son enfance jusqu’à l’époque contemporaine. Michael Mann et Eric Roth ont ensuite repris le texte pour le réviser. Cette nouvelle version a ainsi permis de recentrer le récit sur une période clé de sa carrière.

Voici un extrait de cet incroyable biopic :

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Le Fils de Batman (2014)

Batman découvre qu’il doit désormais combattre aux côtés de son propre fils. Ensemble, ils affrontent Deathstroke ainsi que la redoutable Ligue des Ombres. Mais Bruce Wayne doit également apprendre à Damian ce que signifie réellement devenir un justicier.

Giancarlo Esposito prête sa voix à Ra’s al Ghul, figure incontournable de l’univers de Batman. Le film a reçu un accueil assez partagé auprès du public. Il s’inspire du comic book « Batman & Son », écrit par Grant Morrison et dessiné par Andy Kubert. L’histoire originale paraît en quatre parties aux États-Unis, entre septembre et décembre 2006.

Par ici la bande-annonce :

La Résidence (2025)

« La Résidence » plonge dans les coulisses de la Maison-Blanche après un meurtre impliquant directement son personnel. Une enquête débute alors au cœur de ce lieu aussi prestigieux que secret. Giancarlo Esposito y incarne A.B. Wynter, l’huissier en chef de la Maison-Blanche.

La production a pourtant connu plusieurs bouleversements avant son arrivée à l’écran. En 2022, le projet obtient notamment 13,95 millions de dollars de crédits d’impôt en Californie. Le tournage s’interrompt ensuite pendant la grève des scénaristes américains de 2023, après seulement quatre épisodes. André Braugher devait initialement interpréter A.B. Wynter, mais l’acteur décède en décembre 2023. Lorsque la production reprend en 2024, Giancarlo Esposito est finalement choisi pour reprendre ce rôle.

Un extrait disponible ici :

Captain America: Brave New World (2025)

Dans « Captain America: Brave New World », Sam Wilson rencontre le nouveau président américain, Thaddeus Ross. Peu après, il se retrouve plongé au cœur d’un vaste incident international. L’affaire l’entraîne alors dans une nouvelle menace, bien plus complexe qu’elle n’en a l’air. Giancarlo Esposito incarne Seth Voelker, alias Sidewinder, le chef du groupe de mercenaires appelé les Serpents.

Anthony Mackie a également profité du film pour changer de costume. L’ancien était trop chaud, inconfortable et provoquait notamment de la buée sur ses lunettes. L’acteur l’a même décrit comme son « pire cauchemar ». Le nouveau costume, conçu par les Wakandais, se montre donc plus ergonomique. Il intègre aussi plusieurs améliorations technologiques destinées à renforcer les capacités de Sam Wilson.

Le trailer officiel disponible ci-dessous :

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Revolution (2012)

L’humanité tente de survivre quinze ans après un blackout mondial ayant fait disparaître toute électricité. Privés de technologies modernes, les survivants doivent réapprendre à vivre dans un monde devenu particulièrement hostile. Certains cherchent aussi à retrouver leurs proches, alors que de nouvelles forces tentent d’imposer leur pouvoir. Giancarlo Esposito y incarne Tom Neville, capitaine redoutable au sein de la milice.

Lors du San Diego Comic-Con 2013, Eric Kripke est revenu sur les faiblesses de la première saison. Le créateur reconnaît notamment que son intrigue centrale manquait parfois de complexité. Il explique ainsi : « J’ai travaillé de manière agressive sur ce qui n’allait pas. » Il ajoute ensuite : « La simplicité de l’intrigue centrale de la saison 1 avait ses limites. »

Regardez le trailer ici :

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