Connaissez-vous Úrsula Corberó ? Actrice et mannequin espagnole, elle est aujourd’hui une des figures emblématiques du cinéma espagnol. Elle a des rôles marquants dans de nombreux films et séries TV comme Física o Química et La Casa de Papel.

À l’âge de 6 ans, Úrsula Corberó rêve déjà d’être sur le grand écran et commence sa carrière en tournant dans des publicités locales. À l’adolescence, en 2002, elle décroche un premier rôle à la télévision, dans la série catalane Mirall Trencat. En 2008, elle est sélectionnée pour le rôle de Ruth Gomez, une lycéenne souffrant de boulimie dans la célèbre série Física o Química.

En 2017, la carrière d’Úrsula Corberó atteint de nouveaux sommets grâce à son rôle dans la célèbre série Netflix, La Casa de Papel. Interprétant le personnage Tokyo, une braqueuse rebelle, elle sera nommée en tant que meilleure actrice dans une série télévisée aux Premios Feroz.

La Casa de Papel (2017)

La Casa de Papel est LA série dans laquelle Úrsula Corberó s’est révélée au monde. Son personnage de Tokyo a marqué tous les fans de la série. Cela lui a valu une nomination aux Premios Feroz dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée.

Tokyo a un fort caractère qui l’a conduit à participer à des vols de plus en plus audacieux et risqués dans sa jeunesse. Des années plus tard, elle intègre le groupe participant au casse de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre.

Elle est la narratrice de l’histoire, un choix totalement assumé par le scénariste Javier Gomez. « Tokyo est le personnage autour duquel s’articule le récit de la série. » déclara-t-il.

Voici la bande-annonce officielle de la première saison :

Física o Química – Physique ou Chimie (2008)

Physique ou Chimie est une série télévisée espagnole créée par Carlos Montero. Elle raconte le quotidien des élèves et des jeunes enseignants au lycée Zurbaran.

Le premier épisode de la série a été un franc succès, avec une audience de 3,6 millions de téléspectateurs. Úrsula Corberó interprète le personnage de Ruth Gomèz Quintana, une élève de Zurbaran. Lors d’une interview, l’actrice révèle que son personnage est certainement celui qui a le plus souffert dans toute série : « Je pense que c’est moi […] Ruth est orpheline, son copain l’a abusé psychologiquement, elle a fait une overdose de kétamine, puis tombe amoureuse de son meilleur ami, elle devient boulimique, son petit ami a un cancer du testicule. »

Pour découvrir ou redécouvrir la série, voici un extrait :

Snake Eyes (2021)

Si vous aimez les films d’action avec des combats et des cascades à tout-va, vous allez adorer Snake Eyes : G.I. Joe Origins. Réalisé par Robert Schwentke, Snake Eyes suit le personnage éponyme qui cherche à venger son père.

Úrsula Corberó joue le rôle de la Baronne Anastasia Cisarovna, directrice du renseignement de Cobra Command.

Malheureusement, le film se fait terminer par les critiques pour son scénario « simple et banal ». Selon eux, le récit est écrit avec peu de motivation, destiné à un public qui ne sera pas trop exigeant. L’histoire souffrirait d’un sérieux manque d’intérêt, notamment à cause de ses personnages mal écrits, et dénués de toute profondeur.

Faites le grand plongeon dans l’univers des G.I. Joe et visionnez la bande-annonce officielle de Snake Eyes :

Mr. & Ms. Smith (2024)

Nommée pour 16 Emmy Awards, Mr. & Ms. Smith vous plonge dans l’histoire palpitante de John et Jane. Ces deux âmes solitaires abandonnent leurs vies et identités pour former un duo improbable — celui de partenaires dans l’espionnage et dans le mariage. Dans la série, Úrsula Corberó interprète le personnage de Runi, une ancienne flamme de John Smith.

Les avis sur la série sont mitigés sur internet. D’un côté, on a ceux qui ont compris l’angle de la série qui se concentre sur l’évolution de la relation des protagonistes. D’un autre côté, on a ceux qui préfèrent le film de 2005 et qui trouvent ce remake lent et sans intérêt.

Pour vous faire votre propre avis, ci-après la bande-annonce de la série :

Snatch (2017)

Snatch est une série télévisée créée par Alex De Rakoff. On y suit les aventures d’un groupe de jeunes criminelles qui tombe accidentellement sur un camion rempli de lingots d’or volés. Ils vont alors se retrouver au cœur du crime organisé londonien et devront apprendre à survivre dans la pègre londonienne.

La saison 1 fait un carton. Dans la saison 2, on accueille de nouveaux acteurs, dont Úrsula Corberó qui interprète le personnage d’Inès Santiago.

Voici un aperçu de la série :

The Day of the Jackal (2024)

The Day of the Jackal est présentée comme une réinvention du roman « Chacal » de Frederick Forsyth. Cette version affiche une direction plus « contemporaine » et plus centrée sur le personnage du Chacal.

Úrsula Corberó joue le rôle de Nuria, une personne proche du Chacal, mais qui ignore totalement sa véritable nature. L’actrice a notamment déclaré : « Pour être honnête, j’étais un peu inquiète au début parce que j’avais le sentiment que mon personnage était trop “needy”, avant de réaliser que c’était la chose qui faisait tout son charme. »

Voici la bande-annonce de la série :

¿ Quién mató a Bambi ? (2013)

¿ Quién mató a Bambi ? est un film mêlant comédie et action, avec un sens de l’humour typiquement espagnol. Ce film comprend un nombre absurde d’événements insolites, où chaque situation n’est qu’une succession de coïncidences.

Dans ce film, Úrsula Corberó incarne une jeune fille nommée Paula. Elle est la fille d’un riche homme d’affaires que David (son petit ami) et Mudo vont tenter de cacher le corps.

Pour ce film, les critiques sont d’accord sur une chose : il est TRÈS drôle. Et ça, sans besoin d’introduire de l’alcool pour que les personnages se mettent à faire des trucs de dingues. Les acteurs donnent leur maximum pour rendre les scènes aussi drôles que possible.

Ci-après la bande-annonce du film :

Dévoré par les flammes (2023)

Dévoré par les flammes est une mini-série en huit épisodes créée par Laura Sarmiento. L’histoire s’inspire d’une affaire connue sous le nom de « crime de la Garde urbaine ». Elle nous replonge dans une histoire sordide mêlant la dépravation sexuelle, des bavures policières, un crime atroce et difficilement explicable. On retrouve Úrsula Corberó dans le rôle principal, impliquée dans le meurtre de son petit ami, avec pour complice son amant.

Si le scénario de la série semble compliqué, la réalisation est impeccable pour créer une vraie tension tout au long du récit. Mais c’est surtout l’interprétation d’Úrsula Corberó qui apporte toute la « hype » de la série. Elle déploie un fabuleux mélange de charme et d’intelligence qui rend son personnage irrésistible, et à la fois effrayant.

Ci-dessous un lien vers la bande-annonce :

Tree of Blood (2018)

Réalisé par Julio Medem, Tree of Blood est un film poignant dans lequel vous plongerez dans de sombres secrets familiaux. Lors d’un voyage dans leur vieux domaine familial, Marc et Rebecca (Úrsula Corberó) découvrent une histoire tordue, cachée du monde durant des siècles.

Le producteur Ibon Cormenzana s’est exprimé au sujet du film en disant « Tree of Blood est une histoire qui nous a captivés dès le départ, car nous avons été emportés par l’imagination, le langage et le style si particuliers de Julio Medem. ».

Découvrez sa bande-annonce ci-dessous :

Paranormal Xperience 3D

XP3D ou Paranormal Xperience 3D est un film d’horreur réalisé par Sergi Vizcaíno. Il raconte l’histoire de deux sœurs qui partent visiter, avec d’autres étudiants, un village abandonné à l’origine de phénomènes paranormaux.

Ce film est assez particulier. Même si les héros se filment dans leur aventure, il ne s’agit absolument pas d’un « found footage » comme la saga Paranormal Activity.

Malheureusement, le film se fait foudroyer par les critiques. Les avis disent que XP3D n’apporte rien de nouveau dans le genre et qu’il se contente juste d’être un « thriller banal avec de jolies filles dedans ».

Si vous voulez vous faire un premier avis sur le film, voici sa bande-annonce :

