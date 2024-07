Emma Mackey, actrice franco-britannique née le 4 janvier 1996 au Mans, France, est rapidement devenue une étoile montante du cinéma et de la télévision. Elle s’est fait connaître pour son rôle marquant dans la série à succès « Sex Education ». Son parcours, de ses débuts à son ascension vers la célébrité, est une inspiration pour de nombreux jeunes acteurs. Mackey prouve qu’elle est capable de conquérir n’importe quel rôle avec brio. La Franco-Britannique, souvent confondue avec Margot Robbie, solidifie ainsi sa place dans l’industrie cinématographique et télévisuelle. Explorons les dix films et séries télévisés qui ont défini sa carrière jusqu’à présent.

Badger Lane (2016)

Badger Lane est un film court de Shay Collins avec Emma Mackey, Sam Andrews et Nicholas Egunjobi. Ce short d’horreur de 11 minutes suit un groupe de journalistes. Ils filment un documentaire dans une usine de briques abandonnée en Angleterre.

Emma Mackey commence alors à se faire connaître. Les spectateurs ne demeurent pas insensibles à son jeu d’actrice.

Tic (2020)

« Tic » est un film court psychologique. Il suit l’histoire de Dave, un jeune homme souffrant du syndrome de Tourette. Sa vie prend un tournant lorsqu’il rencontre Jess, une femme bienveillante qui l’aide à affronter les défis liés à sa condition.

Emma Mackey incarne Jess, une femme empathique et déterminée à aider Dave à surmonter les obstacles de sa vie quotidienne. Sa performance est marquée par une sensibilité et une authenticité touchantes. Mackey réussit alors à rendre Jess profondément humaine et inspirante. Elle offre ainsi un soutien crucial au personnage de Dave tout en révélant ses propres forces et vulnérabilités.

Le film a été salué pour sa représentation réaliste et émotive du syndrome de Tourette. Les critiques ont particulièrement loué la prestation d’Emma Mackey. Elles soulignent son habileté à incarner un personnage complexe avec une grande délicatesse. Sa performance dans « Tic » a d’ailleurs été reconnue comme une pièce maîtresse du film et renforce l’impact global du récit.

Sex Education (2019 – Présent)

« Sex Education » est une série comique dramatique britannique qui suit Otis Milburn, un adolescent socialement maladroit dont la mère est sexologue. Otis, avec l’aide de Maeve Wiley (Emma Mackey), décide de créer une clinique clandestine de thérapie sexuelle à son école.

Emma Mackey incarne Maeve Wiley, une adolescente intelligente et rebelle. Son interprétation est alors acclamée pour son authenticité. Elle parvient en effet à apporter de la complexité à son personnage, faisant de Maeve l’un des piliers de la série.

La série a été saluée pour son approche honnête et humoristique des thèmes de l’adolescence et de la sexualité. Les critiques ont aussi particulièrement apprécié la performance de Mackey, la qualifiant de révélation.

Sex Education est diffusée sur Netflix, une plateforme avec une portée mondiale. La série est rapidement devenue un succès international, atteignant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Cette visibilité a ainsi offert à Mackey une exposition massive, lui permettant de se faire connaître bien au-delà des frontières britanniques. Le personnage de Maeve Wiley est devenu l’un des préférés des fans grâce à son esprit, son indépendance et sa vulnérabilité. La performance de Mackey a permis au public de s’identifier fortement à Maeve, créant une connexion émotionnelle profonde avec les téléspectateurs. Cette popularité auprès du public a solidifié sa position en tant qu’actrice prometteuse.

Mort sur le Nil (2022)

C’est un film policier réalisé par Kenneth Branagh, basé sur le roman d’Agatha Christie. L’histoire suit Hercule Poirot alors qu’il enquête sur un meurtre survenu lors d’une croisière sur le Nil.

Emma Mackey prend les traits de Jacqueline de Bellefort, une femme passionnée et tourmentée. Elle livre une performance intense et captivante, réussissant à maintenir le suspense tout au long du film.

Le film a reçu des avis mitigés, mais la performance de Mackey a été largement saluée. Les critiques ont noté sa capacité à se démarquer dans un ensemble de stars.

Eiffel (2021)

« Eiffel » est un drame romantique français qui explore la relation entre l’ingénieur Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès, une femme de son passé. Le film est centré sur la construction de la Tour Eiffel.

Emma Mackey incarne Adrienne Bourgès, apportant charme et émotion au personnage. Elle y joue le rôle d’Adrienne Bourgès, amour de jeunesse de Gustave Eiffel (incarné par Romain Duris). Cette femme lui aurait inspiré la construction de sa tour. Sa performance a été louée pour sa subtilité et son intensité.

Le film a été bien accueilli, en particulier pour ses aspects visuels et ses performances. Mackey a été remarquée pour sa capacité à captiver le public avec son jeu nuancé.

Le secret noyé (2020)

« The Winter Lake », en anglais, est un thriller dramatique qui suit Tom. Cet adolescent découvre un sombre secret en déménageant dans une ferme isolée avec sa mère. Les deux adolescents doivent alors affronter le père de Holly qui fera pour que le secret reste bien gardé.

Emma Mackey joue Holly, une jeune femme mystérieuse avec un passé trouble. Sa performance a été appréciée pour sa complexité et son intensité.

Le film a reçu des critiques positives pour son atmosphère tendue et les performances de ses acteurs. Mackey se voit d’ailleurs souvent citée comme un point fort du long métrage.

Emily (2022)

Il s’agit d’un biopic sur la vie de l’écrivaine Emily Brontë. « Emily » est un film biographique qui explore la vie de l’écrivaine Emily Brontë, célèbre pour son unique roman, « Les Hauts de Hurlevent ». Le film se concentre sur les aspects moins connus de sa vie, ses luttes personnelles, ses relations familiales et son processus créatif. Il montre comment Emily, malgré les contraintes sociales et familiales de son époque, a réussi à produire une œuvre littéraire qui deviendra un classique de la littérature anglaise. En dépeignant ses interactions avec ses sœurs, Charlotte et Anne, ainsi que son frère Branwell, le film offre un aperçu de la dynamique familiale des Brontë. Vous pouvez y voir l’environnement qui a influencé l’écriture de « Les Hauts de Hurlevent ».

Emma Mackey incarne le personnage principal, Emily Brontë. Elle offre une performance poignante et immersive. L’actrice a été louée pour son interprétation fidèle et passionnée de la célèbre écrivaine.

Le film a été bien reçu par les critiques. Mackey étant souvent mentionnée comme le point culminant du film grâce à sa performance exceptionnelle.

Barbie (2023)

« Barbie » est un film de comédie fantastique réalisé par Greta Gerwig. Le film suit Barbie, incarnée par Margot Robbie, alors qu’elle quitte le monde de Barbie Land pour s’aventurer dans le monde réel, découvrant de nouvelles perspectives et réalités.

Emma Mackey joue une des versions de Barbie. Elle y incarne en effet le rôle de « Barbie prix Nobel de physique ». Sa présence ajoute une dimension unique et humoristique au film. Sa performance est marquée par son charisme et sa capacité à insuffler une énergie vivante et joyeuse à son personnage.

Le film a reçu des critiques largement positives, salué pour sa créativité, son humour et ses performances. Mackey, en particulier, a été reconnue pour son rôle divertissant et dynamique. Elle contribue de manière significative à l’ensemble du casting.

En plus de ces films et séries déjà en salle et sur les écrans, 2025 s’annonce prometteur avec le drame familial « Ella McCay ». Ella est une jeune politicienne idéaliste qui va jongler entre ses soucis familiaux et sa préparation afin de reprendre le poste de son mentor. Ce dernier n’est autre que le gouverneur de l’État. Le film explorera les thèmes de la résilience, de la découverte de soi et des liens familiaux. Emma Mackey jouera le rôle d’Ella McCay. Elle devra dépeindre avec justesse les défis et les triomphes du personnage. Cela le rendra particulièrement attachant et inspirant selon les pronostics.

