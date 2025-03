Les boîtes jaunes de La Poste sont en voie de disparition

C’est un petit pan du paysage français qui s’efface doucement. Les célèbres boîtes aux lettres jaunes, ces balises familiales dans nos rues et nos villages, se font de plus en plus rares. Une décision de La Poste qui s’inscrit dans une transformation plus large du service postal, portée par la baisse drastique du volume de courrier.

Moins de lettres, moins de boîtes

Il fut un temps où les facteurs traitaient 18 milliards de plis chaque année (en 2008). Mais les courriels et les messageries instantanées ont changé la donne : en 2023, ce chiffre est tombé à 6 milliards.

Et les projections ne sont pas optimistes : d’ici 2030, ce volume pourrait encore être divisé en deux. Conséquence directe : des bureaux de poste ferment, les horaires d’ouverture se réduisent, et même la fréquence de distribution est remise en question.

La France est d’ailleurs le dernier pays européen à encore assurer une distribution six jours sur sept, une exception qui pourrait bien disparaître à terme.

Mais ce n’est pas la seule mesure. Pour adapter son réseau, La Poste a également décidé de supprimer une partie de ses boîtes aux lettres publiques, a-t-on appris ici.

Un coup dur pour certaines communes, qui y voient la fin d’un service de proximité essentiel. À Servigny-lès-Sainte-Barbe (Moselle), par exemple, trois des quatre boîtes ont été retirées en février dernier, suscitant l’incompréhension des habitants et du maire. « C’est un symbole qui disparaît », déplore-t-il.

Fin des boîtes jaunes La Poste : une mesure qui passe mal

Si la généralisation du numérique a transformé nos habitudes, tout le monde n’a pas encore fait la transition. Pour les personnes âgées ou celles qui n’ont pas accès aux services en ligne, ces boîtes aux lettres sont encore importantes.

Pourtant, de nombreuses communes connaissent la même situation. À Silly-sur-Nied, La Poste a ainsi remplacé six boîtes par une seule centrale, selon Le Républicain lorrain.

L’entreprise justifie ces suppressions par un principe d’optimisation : une boîte aux lettres publiques doit, selon elle, couvrir environ 1000 habitants.

En clair, dans les villages et les petites villes, certaines sont jugées superflues et supprimées. Autre argument avancé : plusieurs boîtes ne seraient presque plus utilisées et doivent être rationalisées pour éviter des tournées inutiles.

VOIR AUSSI : Vous refusez le compteur Linky ? Vous allez devoir payer !

Quelles alternatives pour envoyer son courrier ?

Alors, comment faire si la boîte aux lettres du coin a disparu ? La Poste encourage désormais les habitants à remettre leur courrier directement au facteur lors de son passage. Une solution qui pose néanmoins problème : encore faut-il être chez soi au bon moment…

La France n’est d’ailleurs pas un cas isolé. Comme le rapport Le Monde, au Danemark, pays parmi les plus numérisés du monde, l’opérateur postal PostNord prévoit de retirer ses propres boîtes, reconnaissables à leur couleur rouge.

Une tendance qui semble inévitable, portée par la transformation numérique et la baisse continue du courrier papier. Reste à voir si cette disparition progressive des boîtes jaunes modifiera durablement nos habitudes.

Notez cet article