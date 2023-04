Faisant partie des acteurs les plus prometteurs d’Hollywood, Lakeith Stanfield est un homme aux multiples talents. À la fois acteur et musicien, il entame sa carrière cinématographique en 2013 en rejoignant le casting du film Short Term 12. Depuis, sa polyvalence remarquable lui a ouvert les portes vers le succès. Capable de jouer aussi bien des rôles principaux que des personnages secondaires, il apparaît dans plusieurs films et séries à succès. Si vous ne connaissez pas encore Lakeith Stanfield et sa filmographie, ce top 10 de ses films et séries TV va vous révéler ses prouesses.

Après son rôle dans Short Term 12, pour lequel il est nommé à l’Independent Spirit Award, il devient une figure incontournable d’Hollywood. Excellent dans n’importe quel rôle dans lequel il est attribué, il sait captiver l’attention des spectateurs par ses choix d’interprétation fascinants. Et, grâce à ce talent, Lakeith Stanfield s’est construit une carrière cinématographique passionnante au fil des ans.

Parmi les rôles les plus notables, on citera ses interprétations dans les films Selma (2014), Crown Heights (2017), Get Out (2017), Sorry to Bother You (2018), Uncut Gems (2019), Knives Out (2019) et Judas and the Black Messiah (2021). Coup d’œil exceptionnel pour ce dernier, car grâce au film, il est nominé à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Son rôle dans la série comique dramatique Atlanta lui a valu également le prix Black Reel Award for Television durant la cérémonie annuelle de remise des prix américains organisée par la Foundation for the Augmentation of African-Americans in Film (FAAAF).

Ceci étant dit, découvrons sans plus attendre le top 10 films et séries TV avec Lakeith Stanfield.

Dope (2015)

Dans ce film de comédie dramatique, Lakeith Stanfield fait équipe avec Rick Famuyiwa, un réalisateur visionnaire. Dope met en vedette Shameik Moore dans le rôle de Malcolm, un lycéen brillant. Il vit à Inglewood, un quartier où règne la criminalité. Le jeune geek s’acharne tant bien que mal à sortir de la situation précaire de son quartier avec les études, mais la vie du quartier finit par le rattraper. Il devient accidentellement la cible d’un trafiquant de drogue…

Le film aborde des sujets importants, comme la jeunesse, la vie d’universitaire, la drogue et les délits de quartier. Et bien que ces derniers soient des sujets délicats, Dope parvient à les exposer d’une façon très divertissante.

Voici la bande-annonce !

Snowden (2016)

Les talents de Stanfield à donner vie à de seconds rôles lui ont souvent permis de se faire remarquer par des réalisateurs de renom. Oliver Stone en fait partit, et ce dernier n’hésite pas à l’intégrer dans le casting de son film Snowden. En incarnant le personnage de Patrick Haynes, notre acteur évolue aux côtés de Joseph Gordon-Levitt (Edward Snowden dans le film). Ce dernier, outré par la manière dont la NSA viole la Constitution, va divulguer des informations classifiées concernant les systèmes d’écoute. Il sera alors considéré par certains comme un patriote, et par d’autres comme un traître.

Voici la bande-annonce de Snowden :

Selma (2014)

Ce film est un incontournable dans ce top 10 des films et séries avec Lakeith Stanfield. C’est même notre coup de cœur personnel ! Chef-d’œuvre de la réalisatrice Ava Duvernay, Selma raconte la véritable marche pour les droits civiques de 1965 menée par Martin Luther King Jr. (David Oyelowo) de Selma à Montgomery. Lakeith Stanfield figure également dans la distribution, en incarnant le rôle de Jimmie Lee Jackson. Ce dernier tire ses sources d’un personnage réel, dont le meurtre par la police a contribué à stimuler le mouvement de King.

Ava Duvernay raconte cette histoire d’une plume si poignante, donnant au film l’allure réaliste. Les héros des Marches de Selma à Montgomery sont ramenés à la vie d’une manière authentique et émouvante, si bien qu’on a l’impression de vivre l’évènement avec eux.

Par ici la bande-annonce !

Get Out (2017)

Place à l’horreur ! Dans ce film d’horreur/thriller sorti en 2017, Lakeith Stanfield joue un second rôle relativement restreint, mais inoubliable. Réalisé par Jordan Peele, Get Out suit l’histoire de Chris Washington (Daniel Kaluuya), un jeune photographe afro-américain. Décidant de passer le week-end chez la famille de sa petite amie caucasienne, il sera témoin d’un évènement paranormal. Certes, ses beaux-parents lui réservent un accueil chaleureux, mais il commence à sentir que quelque chose ne va pas dans la maison.

Le film a eu un impact culturel considérable avec son scénario déroutant. Le film mêle habilement l’humour et l’horreur, avec des rebondissements choquants. C’est un film que l’on ne se lasse pas de regarder dans ce top 10 des films et séries TV avec Lakeith Stanfield. Ce dernier joue le rôle de Andre Hayworth, un homme porté disparu.

Nous n’en dirons pas plus. Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

NWA : Straight Outta Compton (2015)

Les biopics musicaux sont devenus une tendance à Hollywood ces dernières années, et Straight Outta Compton ne déroge pas à la règle. Le film retrace la formation, la montée en puissance et la dissolution de NWA (Niggaz With Attitudes), le groupe de rap américain révolutionnaire. Parmi les membres, on peut citer les rappeurs tels que Dr. Dre, Ice Cube et Eazy E.

Dans le film, Lakeith Stanfield joue un excellent second rôle dans le rôle de Snoop Dogg. Il rejoint alors le casting composé des véritables rappeurs formant l’emblématique groupe.

Ci-dessous la bande-annonce :

Short Term 12 (2013)

Connu encore sous son titre States of Grace, Short Term 12 est un film indépendant réalisé par Destin Daniel Cretton. Adaptation du court métrage éponyme sorti en 2009, il met en vedette Brie Larson dans le rôle de Grace Howard. Elle est une superviseuse de Short Term 12, un foyer pour adolescents en difficulté.

Anecdote : Grace Howard est le premier rôle principal de la carrière cinématographique de Brie Larson.

Quant à Lakeith Stanfield, il incarne le rôle secondaire de Marcus. Il incarne un membre plus âgé du foyer qui a du mal à commencer sa vie une fois dehors. Il évolue aux côtés d’autres acteurs comme John Gallagher, Jr. (Mason), Kaitlyn Dever (Jayden Cole) ou encore Rami Malek (Nate).

Voici la bande-annonce en vidéo :

Uncut Gems (2019)

Ce film de thriller sorti en 2019 est l’œuvre du duo de réalisateurs Benny et Joshua Safdie. Lakeith Stanfield incarne Demany, l’intermédiaire de Kevin Garnett, aux côtés d’Adam Sandler. Et, pour beaucoup, Uncut Gems enregistre la meilleure performance de Sandler à ce jour.

Le film met en vedette en vedette Howard Ratner, un propriétaire de bijouterie au sein de Diamond District à New York. Marre des nombreuses crises dans sa vie, il va s’atteler à des activités non conformes à son métier. Mais tout ne marche pas comme prévu : sa plus grosse et inestimable marchandise est volée.

Par ici la bande-annonce :

À couteaux tirés (2019)

On entre dans le top 3 des 10 films et séries TV avec Lakeith Stanfield. De son titre original Knives Out, À couteaux tirés est un film réalisé par Rian Johnson. Tirant ses sources à partir des romans policiers des années 1900, le film suit le détective privé Benoit Blanc. Engagé anonymement par l’écrivain (et la victime) Harlan Thrombey, il va mener son enquête avec l’inspecteur Elliot (Lakeith Stanfield) afin de débusquer le meurtrier. Ce dernier n’est pas loin : il fait peut-être partie des membres de la famille Thrombey…

À sa sortie, À couteaux tirés est chaleureusement accueilli par le public. L’ensemble du casting en a également fait l’un des films les plus divertissants de 2019.

Voici la bande-annonce :

Judas and the Black Messiah (2021)

Ce film biographique et policier sorti en 2021 lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Judas and the Black Messiah retrace la vie de Fred Hampton (interprété par Daniel Kaluuya), président de la section de l’Illinois du Black Panther Party. Véritable leader et orateur charismatique du parti dans l’Illinois, il sera trahi par William O’Neal (interprété par Lakeith Stanfield), un voleur de voitures devenu informateur du FBI. Cette trahison est le déclenchement d’une série d’altercations, résultant à l’assassinat de Fred Hampton par le FBI.

À sa sortie, Judas and the Black Messiah a obtenu six nominations aux Oscars lors de la 93e cérémonie des Oscars. Parmi elles, on note celle du meilleur film et du meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Kaluuya. Ce dernier a lui-même remporté le Golden Globes 2021 du meilleur acteur dans un second rôle ainsi que l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Voici la bande-annonce du film :

Atlanta (2016 – 2022)

Nous terminons notre top 10 des films et séries avec Lakeith Stanfield avec Atlanta. Se plaçant à la première place de la liste, il s’agit d’une série télévisée de comédie dramatique créée par Donald Glover. Lakeith Stanfield doit son prix Black Reel Award for Television grâce à Atlanta, avec son rôle de Darius.

Atlanta met en vedette Earnest « Earn » Marks (incarné par Donald Glover), un jeune manager musical, et son cousin rappeur Alfred « Paper Boi » Miles (Brian Tyree Henry). À leurs côtés se trouvent Darius (LaKeith Stanfield) et Vanessa « Van » Kiefer (Zazie Beetz), la petite amie d’Earn. Earn et Paper Boi vont alors fouler la scène musicale d’Atlanta, afin de percer dans ce monde du rap.

Par ici la bande-annonce de la série :