Né le 18 décembre 1954 dans le New Jersey, Raymond Allen Liotta, dit Ray, était une figure emblématique du cinéma. Adopté à l’âge de six mois, il a fait ses études de comédie à l’université de Miami. Plus tard, le comédien fait ses débuts à la télévision dans le soap-opera « Another World » dans lequel il joue de 1978 à 1981.

En 1986, sur la recommandation de Melanie Griffith, Liotta obtient son premier rôle important dans « Dangereuse sous tous rapports ». Ce film lui vaudra même une nomination au Golden Globe du meilleur second rôle. Mais c’est en 1990 qu’il accède véritablement à la consécration avec « Les Affranchis » de Martin Scorsese.

Malheureusement, l’acteur décède le 26 mai 2022 à Saint-Domingue de suite d’une athérosclérose. Rendons alors hommage à ce grand acteur en listant ces meilleures interprétations au grand et au petit écran.

Les Affranchis (1990)

Film réalisé par Martin Scorsese, « Les Affranchis » est une adaptation du livre « Wiseguy » de Pileggi, paru en 1986. Il raconte la véritable histoire du gangster new-yorkais Henry Hill (Ray Liotta), de son ascension jusqu’à sa chute.

Il s’agit de la première tête d’affiche de Ray Liotta, lui permettant d’obtenir une consécration internationale.

« Les Affranchis » rencontre un succès fulgurant au box-office américain, rapportant plus de 46,8 millions de dollars de recettes pour un budget de production de 25 millions. Il reçoit aussi d’excellentes critiques et est nommé six fois aux Oscars. Quant à Scorsese, il remporte cinq récompenses aux BAFTA, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Voici son trailer :

John Q (2002)

Signé Nick Cassavetes, « John Q » raconte l’histoire de John Quincy Archibald, un mari et père aimant. Mais un jour, son enfant doit subir une transplantation cardiaque, et l’assurance refuse de couvrir les frais. Désespéré, John décide alors de prendre l’hôpital en otage.

Ray Liotta campe le rôle de Gus Monroe, le chef de la police de Chicago.

Pour le réalisateur Nick Cassavetes, « c’est un sujet fort qui apporte aussi une véritable réflexion. Lorsque votre enfant est malade et que sa vie est en danger, votre monde se réduit soudain à un tunnel. Plus rien d’autre ne compte. »

Pour donner une entière crédibilité au film, l’équipe de production a effectué de nombreuses recherches, notamment sur les transplantations cardiaques. Les producteurs et le metteur en scène se sont alors déplacés à New York pour assister en direct à une opération, le tout sous la direction d’un chirurgien réputé.

Ci-dessous la bande-annonce :

Copland (1997)

« Copland » est un film écrit et réalisé par James Mangold. L’histoire se déroule dans la petite ville de Garrison, où les policiers de New York règnent en maître. Ils ont notamment fait de ce lieu leur « cité-dortoir » qu’ils ont rebaptisé « Cop Land ».

On retrouve Ray Liotta dans le rôle de l’officier Gary « Figgsy » Figgis.

Pour le rôle principal du shérif Freddy Heflin, Sylvester Stallone a pris plus de 20 kg. Par ailleurs, des acteurs comme John Travolta, Tom Cruise ou Tom Hanks ont été envisagés pour interpréter ce rôle. Même Ray Liotta voulait l’incarner, tandis que Stallone lui voulait interpréter le rôle de l’officier Figgsy.

Par ici son trailer :

Narc (2002)

« Narc » est un film de Joe Carnahan racontant l’histoire de l’officier Nick Tellis.

Dix-huit mois après une course poursuite tragique ayant coûté la vie à un nouveau-né, Tellis touche le fond. Mais lorsque l’officier Calvess est tué, Nick doit alors faire équipe avec le lieutenant Harry Oak (Liotta), son coéquipier, connu pour son sens de la justice expéditive.

À l’origine, « Narc » était un court métrage que Carnahan avait écrit et réalisé à la fac. Il devient par la suite le premier long métrage produit par Tiara Blu Films, la société de production fondée par Ray Liotta, Michelle Grace et Diane Nabatoff.

« Le scénario était brillamment écrit, l’intrigue bien ficelée et Joe Carnahan était tellement enthousiaste qu’il nous a tout de suite convaincus », confie Ray Liotta. « Narc était le film idéal pour lancer Tiara Blu. Joe Carnahan est un cinéaste plein d’avenir et nous sommes fiers de l’avoir aidé à concrétiser ses rêves ».

Ci-dessous sa bande-annonce :

Mi$e à prix (2006)

Film de Joe Carnahan, « Mi$e à prix » est la troisième collaboration de Ray Liotta et du réalisateur.

Stanley Locke, directeur adjoint du FBI, envoie ses meilleurs agents, Richard Messner et Donald Carruthers (Liotta) à la recherche de Buddy « Aces » Israel. Leur mission : le protéger de Primo Sparazza, un gros bonnet de la Mafia.

Joe Carnahan explique comment lui est venue l’idée du personnage de Buddy : « Buddy le magicien est né de ma fascination pour deux choses : le Las Vegas clinquant des années 60 et 70 et les liens troubles de Frank Sinatra avec la Mafia. »

Le film regorge d’impressionnantes scènes de fusillades. Joe Carnahan lui-même en a encore des frissons : « Ce fusil était un vrai monstre. Quand nous avons tiré depuis la chambre d’hôtel à travers la fenêtre, ça a fait tomber de la poussière du plafond ! Nous tirions des balles à blanc à pleine charge, et les tirs avaient une telle puissance qu’on le sentait dans tout le corps. »

Par ici le trailer :

The Iceman (2013)

Film coproduit, coécrit et réalisé par Ariel Vromen, « The Iceman » est tiré de faits réels, racontant l’histoire de Richard Kuklinski. Ce tueur à gages fut condamné pour une centaine de meurtres commandités par différentes organisations criminelles new-yorkaises.

En plus d’être inspiré par la vie du tueur à gages, ce film est aussi basé sur le livre « The Iceman : The True Story of a Cold-Blooded Killer » d’Anthony Bruno et le documentaire « The Iceman Tapes : Conversations with a Killer » de Jim Thebaut.

Lorsqu’il a commencé à se bosser sur le projet, Ariel Vromen avait encore peu d’expérience en tant que réalisateur. Et cela a quelque peu rebuté les investisseurs. Pour pouvoir financer le tournage de son film, il a donc dû prouver qu’il savait choisir son acteur principal et tourner une « scène-test » avec lui. Résultat : une impressionnante scène de 4 minutes, où l’on voit Michael Shannon refroidir sa victime dans un parc brumeux de Los Angeles. La vidéo a convaincu Millenium Films qui accepte alors de financer le projet.

Ray Liotta incarne Roy DeMeo, un mafieux de la famille Gambino. Richard Kuklinski faisait partie de son équipe.

Voici sa bande-annonce :

Shades of Blue (2016)

« Shades of Blue » est une série télévisée créée par Adi Hasak. Le scénario serait apparemment resté dans les cartons de Hasak pendant plus de trois ans avant de trouver preneur.

C’est sa rencontre avec l’agent artistique Elaine Goldsmith Thomas qui a tout changé. Partenaire de production de Jennifer Lopez, celle-ci a fait le lien entre l’actrice, Hasak et le réalisateur-producteur Barry Levinson. Lopez et Levinson ont ensuite déposé le projet sur le bureau des responsables de NBC qui ont adoré le script et en ont fait leur série phare en 2016.

L’histoire suit une inspectrice célibataire et mère de famille, Harlee Santos. Lors d’une transaction financière, Santos se fait arrêter par le FBI qui lui propose deux solutions : aller en prison ou faire tomber les membres de son équipe, dont son chef et mentor, le lieutenant Matt Wozniak (Liotta), en échange de l’immunité et surtout pour protéger sa fille Cristina.

Lorsqu’elle a commencé à travailler sur la série, Jennifer Lopez n’envisageait pas d’apparaître à l’écran. Mais lorsque la NBC a acheté le programme, ses dirigeants ont insisté pour qu’elle incarne le personnage principal. Après réflexion, Lopez fini par accepté et s’est complètement investie dans le rôle. Elle a même fait la majorité de ses cascades !

Ci-dessous le trailer :

Marriage Story (2019)

Écrit et réalisé par Noah Baumbach, « Marriage Story » suit une famille restant unie malgré un mariage qui part en déroute. Le film est présenté en avant-première à la Mostra de Venise 2019.

Charlie Barber, metteur en scène à succès à New York, joue une pièce qui met en vedette sa femme, Nicole, une ancienne actrice. Cependant, le couple connaît quelques problèmes conjugaux. Les deux vont commencer à devenir cruels et blessants l’un envers l’autre, ce qui les mène logiquement au divorce.

On retrouve Ray Liotta dans le rôle du second avocat de Charlie : Jay Marotta.

Pour le film, Bambach s’est inspiré de son histoire personnelle de divorce. Il était alors spécialement touché de voir que le scénario est pétri d’empathie, pour Charlie et pour Nicole : « chacun a ses lâchetés et ses raisons d’en vouloir à l’autre. Impossible de prendre parti. »

Par ici sa bande-annonce :

Identity (2003)

Film de James Mangold, « Identity » est plus ou moins une adaptation du roman « Dix Petits Nègres » d’Agatha Christie. Le récit suit dix personnes bloquées dans un motel par une nuit d’orage. Les unes après les autres, elles vont être victimes d’un mystérieux tueur dont les motivations sont inconnues.

Le motel du film a été construit intégralement sur le plateau 27, le deuxième plus grand des studios Sony Pictures de Culver City. Il est situé en extérieur, dans le désert californien, à une trentaine de kilomètres à l’est de Palmdale. Et pour créer l’ambiance d’oppression, Mangold a fait appel à Mark Friedberg. Ce dernier explique : « Ma première tâche a consisté à rendre ce décor suffisamment captivant pour retenir l’attention du public pendant toute la durée du film. »

Ray Liotta campe l’inspecteur Rhodes. De plus, ce film est l’occasion pour l’acteur et le réalisateur de se retrouver sept ans après Copland.

« Identity » a été nommé pour le Saturn Award du meilleur film d’action, d’aventures ou thriller et le prix Bram Stocker du meilleur scénario.

Voici sa bande-annonce :

Black Bird (2022)

Pour terminer ce top, on vous parle d’un des derniers projets sur lequel Ray Liotta a travaillé avant sa disparition. « Black Bird » est une mini-série télévisée développée par Dennis Lehane, disponible sur Apple TV+. L’acteur y offre une interprétation à la hauteur de sa réputation, c’est-à-dire remarquable et percutante.

C’est une adaptation du roman autobiographique « In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption » de James Keene et Hillel Levin.

James « Jimmy » Keene était un criminel et trafiquant de stupéfiant jusqu’à ce qu’il soit arrêté. Il est condamné à dix ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. C’est alors que les autorités fédérales lui offrent la possibilité de sortir de prison s’il parvient à obtenir les aveux de Lawrence « Larry » Hall, un tueur en série présumé avec lequel il purge sa peine de prison.

Ray Liotta incarne le personnage de James « Big Jim » Keene, le père de Jimmy. Son interprétation est à la fois méconnaissable et fidèle à son aura légendaire de truand, comme on avait pu le voir auparavant dans « Les Affranchis ».

Ci-dessous le trailer :

