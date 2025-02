Né le 10 novembre 1989 à Birkenhead, Taron Egerton est un brillant acteur britannique. Comme tout bon comédien, il a fait ses débuts sur les planches des cours de théâtre. Sa première fois devant les caméras arrivera très rapidement, grâce à une participation au court-métrage « Pop » en 2012. En 2015, il devient une figure incontournable du cinéma anglais, grâce à son rôle dans le film « Kingsman: Services Secrets ».

Kingsman : Services Secrets (2015)

« Kingsman: Services Secrets » est un film réalisé par Matthew Vaughn. Il s’agit d’une approche humoristique des classiques films d’espionnage anglais (tels que James Bond), jonglant parfaitement entre action et humour. D’ailleurs, ce film est une adaptation (très libre) du comics book « The Secret Service » de Dave Gibbons et Mark Millar.

Dans le film, une agence secrète d’élite recrute des jeunes prometteurs pour trouver leur futur super-espion : Lancelot. L’histoire se concentre surtout sur Harry Hart, gentleman et espion, et Eggsy (Taron Egerton), un jeune voyou qu’il prend sous son aile. Leur objectif : déjouer les plans de Valentine, génie du mal et de la technologie.

Voici sa bande-annonce :

Rocketman (2019)

« Rocketman » est un film biographique réalisé par Dexter Fletcher. C’est un portrait du célèbre chanteur Elton John, dont le titre est inspiré de sa chanson homonyme sortie en 1972.

Taron Egerton va se glisser dans la peau du légendaire chanteur. Un défi qu’il a qualifié de « terrifiant » durant une interview en mars 2019 : « Mettre de moi dans le personnage ne m’a pas vraiment aidé, donc j’ai créé une sorte d’hybride entre Elton John et moi. Il y a une chose que j’ai ressentie en apprenant à connaître Elton John, c’est que j’ai l’impression d’avoir des points communs avec lui », poursuivait l’acteur. « (…) je suis quelqu’un qui vit les choses à fond et qui a parfois de vives réactions. Et je pense qu’Elton John est pareil. »

Ci-dessous sa bande-annonce :

Kingsman : Le cercle d’or (2017)

Second film de la saga, « Kingsman: Le cercle d’or » assume à fond le concept d’agents secrets gentlemen, mais ultraviolents. Toutefois, le président de 20 th Century, Steve Asbell, a déclaré n’avoir « aucun plan » pour la suite de la franchise. Il rassure néanmoins les fans en déclarant que la licence n’est pas morte. Elle est seulement mise en pause et reclassée tout en bas de la liste des priorités de la Fox et de Disney.

De son côté, Taron Egerton espère encore jouer dans la franchise qui l’a révélé au monde entier : « Je crois que ça a été dit par quelqu’un de la Fox. Je pense… je ne sais pas — et je ne veux pas parler à tort — mais je ne pense pas que ça veuille nécessairement dire que nous ne le ferons pas. Matthew [Vaughn] et moi voulons vraiment en faire un autre. »

Par ici la bande-annonce :

Mémoires de jeunesse (2015)

« Mémoires de jeunesse » est un drame historique réalisé par James Kent. Il est basé sur l’autobiographie de Vera Brittain, écrivaine, pacifiste et féministe britannique. Elle est notamment devenue une des figures imposantes de l’émancipation féminine en signant en 1933 le « Testament of Youth ».

Dans ce film, Taron Egerton se glisse dans la peau d’Edward Brittain, le frère de Vera. Selon les critiques, et d’un point de vue cinématographique, ce récit est une « aubaine ». On assiste à une vraie évolution du personnage de Vera tout au long du récit. D’abord insensible aux souffrances des autres, car aveuglée par ses tourments, elle finit par changer de regard et devenir pacifiste. Un portrait qui gagne en consistance au fil de l’histoire.

La bande-annonce ci-dessous :

Eddie The Eagle (2016)

« Eddie The Eagle » est une comédie dramatique réalisée par Dexter Fletcher. Pur « feel-good movie », elle raconte l’histoire de Michael Edwards, un sauteur à ski britannique qui rêve de participer aux JO. Malheureusement, il a un niveau minable, malgré une solide volonté de réaliser son rêve. Il parviendra finalement à concourir aux Olympiades d’hiver de Calgaryn où il obtiendra le surnom d’Eddie The Eagle.

Taron Egerton interprète le rôle-titre, pistonné par Matthew Vaughn avec qui il venait de travailler sur « Kingsman: Services Secrets ».

Voici son trailer :

Blackbird (2022)

Réalisée par Dennis Lehane, « Blackbird » est une mini-série diffusée sur Apple TV+. Elle est adaptée du roman autobiographique « In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption » de James Keene et Hillel Levin.

Il s’agit d’une histoire vraie d’un trafiquant de drogue en prison, chargé par les autorités d’obtenir des infos sur un codétenu, potentiel tueur en série, en échange de sa liberté. Et bizarrement, l’intrigue fonctionne très bien à l’écran. Taron Egerton, coproducteur de la série, joue bien le rôle du « beau gosse caïd, insolent et tête à claques ». Il interprète un James Keene plus que convaincant qui met sa vie en jeu dans la prison de Springfield pour faire parler Larry Hall.

Voici un extrait :

Tous en scène (2016)

« Tous en scène » est un film d’animation signé Garth Jennings. L’histoire suit Monsieur Moon, un koala sympa, propriétaire d’un théâtre au bord de la faillite. Pour sauver son bien, il pense avoir une idée de génie : organiser un grand concours de chant !

Taron Egerton prête sa voix à Johnny, un jeune gorille à la voix d’or, fils d’un chef de cambrioleurs. Celui-ci rêverait que son fils suive ses traces, mais Johnny, lui, veut poursuivre sa passion : la musique.

Au total, c’est pas moins de 65 chansons que l’on va entendre dans le film. Des musiques allant des années 1940 à nos jours, de Frank Sinatra à Katy Perry.

Voici un extrait de la prestation de Johnny :

Billionaire Boys Club (2018)

Coécrit et réalisé par James Cox, « Billionaire Boys Club » est un pur désastre au box-office. Il raconte la véritable histoire du club éponyme créé par Joe Hunt et Dean Karny (Taron Egerton dans le film).

Pourquoi un désastre ? Tout simplement parce qu’avant sa sortie, Kevin Spacey avait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles. La société distributrice du film, Vertical, avait tenté de sauver le film en déclarant : « espérer que ces tristes allégations concernant les agissements d’une personne — qui n’étaient pas connus au moment du tournage et étant le fait de quelqu’un qui n’a qu’un rôle secondaire dans Billionaire Boys Club — ne terniront pas la sortie du film. ».

Le film sera finalement un énorme flop au cinéma, ne rapportant que 126 dollars lors de son premier jour d’exploitation. Un des pires jamais enregistré à Hollywood.

Voici sa bande-annonce :

Dark Crystal: Le temps de la résistance (2019)

« Dark Crystal: Le Temps de la résistance » est une série réalisée par Louis Leterrier, coproduite par The Jim Henson Company. Il s’agit d’une préquelle au film d’animation de Jim Henson et Frank Oz sorti en 1982. Comme à l’époque, la série utilise la technique des marionnettes (manipulation et animatroniques) pour tourner les scènes.

L’histoire suit Rian (Taron Egerton), Brea et Deet qui découvrent le secret des Skeksès dont le pouvoir continue de croître. Ils entament alors une quête pour susciter un mouvement de résistance et sauver le monde de Thra.

Malgré son succès critique, la série a finalement été annulée par Netflix. Les raisons : le contexte sanitaire de l’époque (avec le Covid-19) et un retour sur investissement très décevant.

(Re)découvrez l’œuvre avec cet extrait :

Robin des Bois (2018)

Otto Bathurst signe le retour de Robin des Bois au cinéma dans ce film au casting flamboyant : Taron Egerton (dans le rôle-titre), Jamie Foxx et Jamie Dornan.

Malheureusement, Egerton avouera plus tard ne pas être fier de cette version modernisée du célèbre voleur. En effet, le film a fait un flop monumental, poussant l’acteur a avoué avoir été séduit par un gros salaire : « J’ai ignoré mes instincts sur ces deux films (Robin des Bois et Billionaire Boys Club), parce qu’on m’avait offert une jolie somme d’argent pour les faire. Et c’est juste fatal. Il ne faut pas choisir ses rôles comme ça. ».

Faites-vous votre propre avis sur le film en visionnant sa bande-annonce :

