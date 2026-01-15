Né d’une mère blanche et d’un père noir, Jordan Peele grandit avec un profond sentiment de décalage. En effet, ses origines biraciales l’affectent durablement et nourrissent ce ressenti d’outsider. Dès lors, cette question identitaire marque fortement sa carrière, aussi bien dans ses rôles que dans ses créations. Ses premières armes, il les fait dans une émission satirique, où il rencontre Keegan-Michael Key. L’entente est immédiate et le duo affine son humour pendant quatre années, entre satire sociale et comédie incisive.

Ensuite, Jordan Peele ressent le besoin d’explorer d’autres horizons. Auréolé par la popularité de ses imitations du président Barack Obama, il gagne en visibilité et fait ses premiers pas au cinéma. Très vite, il retrouve Keegan-Michael Key pour de nouvelles collaborations. Leur série de sketchs « Key & Peele » rencontre un vif succès sur Comedy Central. Fort de cette renommée aux États-Unis, Jordan Peele se lance ensuite dans la réalisation de « Get Out », un film qui révèle l’ampleur de son talent et l’impose sur la scène internationale.

Get Out (2017)

« Get Out » est un film d’horreur psychologique écrit, coproduit et réalisé par Jordan Peele. Il s’agit de son tout premier long métrage, dans lequel il aborde frontalement la question du racisme. L’histoire suit Chris Washington, un jeune photographe afro-américain, en couple depuis cinq mois avec Rose Armitage, une femme blanche. Lors d’un week-end passé chez la famille de cette dernière, l’atmosphère devient progressivement oppressante et inquiétante.

Produit avec un budget d’environ 4,5 millions de dollars, « Get Out » réalise un véritable carton aux États-Unis. Dès sa semaine de sortie, le film atteint la première place du box-office américain. En outre, le public comme la critique saluent unanimement le long métrage. Sur Rotten Tomatoes, il affiche un score impressionnant de 99 %, avec une moyenne de 8,3 sur 10. Le film récolte aussi plusieurs récompenses majeures. En 2018, Jordan Peele remporte notamment l’Oscar du meilleur scénario original.

Voici sa bande-annonce :

Us (2019)

« Us » est un film d’horreur écrit, produit et réalisé par Jordan Peele. Le récit suit Gabe et Adelaide Wilson, qui partent avec leurs deux enfants dans leur maison de vacances afin de retrouver leurs amis, les Tyler. Cependant, ce séjour censé être paisible bascule rapidement dans l’horreur lorsqu’une bande d’inconnus surgit. Très vite, la famille comprend que ces intrus ne sont autres que leurs propres doppelgängers.

Avec « Us », Jordan Peele explore la fascination universelle pour le mythe du double, selon lequel notre pire ennemi sommeille en nous. Cette figure du double maléfique traverse les cultures depuis la nuit des temps et sert ici d’allégorie troublante. Le réalisateur explique d’ailleurs cette idée en déclarant : « C’est quelque chose que chacun d’entre nous sait, mais c’est une vérité que nous essayons de cacher au plus profond de nous. Nous aimons penser que la faute vient toujours de l’extérieur et surtout des autres. »

Ci-dessous son trailer :

Toy Story 4 (2019)

« Toy Story 4 » est un film d’animation en images de synthèse réalisé par Josh Cooley. Cet opus suit les nouvelles aventures de Woody, Buzz l’Éclair et de leurs amis jouets, désormais aux côtés de Bonnie. Ils font aussi la connaissance de Fourchette, une simple fourchette en plastique transformée en jouet par la fillette. Le film rend hommage à Don Rickles, voix emblématique de M. Patate, ainsi qu’à l’animateur Adam Burke, tous deux disparus avant la sortie.

Dans la version originale, Jordan Peele prête sa voix à Bunny, aux côtés de Keegan-Michael Key dans le rôle de Ducky. Ducky et Bunny sont des lots de fête foraine qui ne rêvent que d’une chose, d’être enfin gagnés. Cependant, leurs plans se retrouvent chamboulés lorsqu’ils sont entraînés malgré eux dans une aventure inattendue avec un groupe de jouets totalement étrangers à la vie d’un prix de stand.

Découvrez son trailer :

Big Mouth (2017)

« Big Mouth » est une série d’animation comique créée par Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin et Jennifer Flackett. Inspirée de la jeunesse de Nick Kroll et Andrew Goldberg, la série s’adresse à un public averti. Elle suit le quotidien d’un groupe d’adolescents confrontés aux bouleversements de la puberté, accompagnés par leurs « hormone monsters », des créatures aussi envahissantes qu’absurdes, censées les guider durant cette période chaotique.

Au fil des saisons, Jordan Peele prête sa voix à de nombreux personnages secondaires. Il incarne notamment le fantôme de Duke Ellington et celui de Freddie Mercury, tout en apparaissant dans des rôles variés comme Atlanta Claus, Cyrus Foreman-Greenwald ou encore le Père Noël. En définitive, « Big Mouth » s’impose comme une véritable réussite. La série brille autant par la solidité de son écriture que par sa capacité à traiter des sujets sensibles avec un humour décomplexé. Elle brise les tabous liés à la puberté sans jamais devenir oppressante, et force est de constater qu’elle le fait avec une efficacité redoutable.

Par ici l’extrait :

Fargo (2014)

« Fargo » est une série télévisée créée par Noah Hawley. Elle s’inspire du film éponyme sorti en 1996, écrit et réalisé par Joel Coen et Ethan Coen, également producteurs de la série. Chaque saison fonctionne de manière indépendante, avec une nouvelle intrigue et des personnages inédits. Jordan Peele y apparaît dans le rôle de Webb Pepper.

Côté critique, « Fargo » frôle la perfection. Son écriture, d’une finesse redoutable, orchestre une enquête aux multiples rebondissements dans une bourgade paumée, peuplée de losers, d’incompétents notoires, de tueurs, ainsi que de manipulateurs. C’est drôle, sanglant et terriblement prenant. En définitive, force est de constater qu’il s’agit d’un pur chef-d’œuvre.

Voici un extrait :

Les Grandes Aventures Lego (2014)

« La Grande Aventure Lego » est un film d’animation 3D réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Le récit suit Emmet, un citoyen parfaitement ordinaire de Bricksburg, qui se retrouve par erreur désigné comme l’« Élu ». Il serait le seul capable de sauver l’univers Lego face à Lord Business, un tyran maléfique dissimulé sous l’identité du Président Business. Celui-ci serait bien décidé à figer le monde à l’aide du Kragle, une machine capable de coller toutes les briques Lego entre elles.

Dans la version originale, Jordan Peele prête sa voix à Albus Dumbledore. Pour donner vie à cet univers foisonnant, la production a mobilisé plus de 15 millions de briques Lego. Plutôt que de livrer un simple film d’animation classique, le duo Lord-Miller a fait le choix d’une approche plus réaliste, inspirée du stop-motion, afin de préserver l’esthétique brute et ludique propre aux Lego. En outre, le projet a bénéficié du savoir-faire du célèbre studio d’animation Animal Logic, renforçant encore la singularité visuelle du film.

Regardez sa bande-annonce ici :

Key & Peele (2012)

« Key & Peele » est une série télévisée composée de sketchs courts, créée et interprétée par le duo Keegan-Michael Key et Jordan Peele. Chaque épisode enchaîne des sketchs portés majoritairement par les deux comédiens, qui endossent une multitude de personnages. La série aborde de nombreux sujets de société, en s’appuyant largement sur la culture pop américaine, les stéréotypes ethniques et les relations entre différentes origines, le tout avec une satire aussi mordante qu’intelligente.

Grâce à cette écriture incisive et à leur complicité évidente, « Key & Peele » s’impose rapidement comme une référence du genre. L’émission remporte notamment un Peabody Award ainsi que deux Primetime Emmy Awards. Elle reçoit également de nombreuses nominations lors de cérémonies prestigieuses, dont les Writers Guild of America Awards, les NAACP Image Awards et seize autres nominations aux Primetime Emmy Awards dans diverses catégories, confirmant ainsi son statut culte.

Voici un extrait d’épisode :

Capitaine Superslip (2017)

« Capitaine Superslip » est un film d’animation réalisé par David Soren, adapté des livres « Capitaine Slip » écrits et illustrés par Dav Pilkey. L’histoire suit Georges Glousse et Harold Golade, deux élèves de CM1 à l’imagination débordante. Ces derniers créent une bande dessinée mettant en scène un super-héros aussi loufoque qu’improbable, le célèbre Capitaine Superslip.

Dans la version originale, Jordan Peele prête sa voix à Melvin Sneedly. Ce long métrage marque le deuxième film de David Soren, déjà connu pour « Turbo ». Le réalisateur évoque avec émotion sa découverte de l’univers de Dav Pilkey : « C’était il y a vingt ans. Je venais d’emménager à Los Angeles et je suis tombé sur le premier volume dans une librairie. Je l’ai pris et j’en ai lu la moitié dans une allée du magasin. Des années plus tard, quand j’ai moi-même eu des enfants, on a relu l’album ensemble, puis un deuxième, jusqu’à dévorer toute la série. Inutile de dire que lorsqu’on m’a contacté pour réaliser le film, j’étais plus que partant ! »

Découvrez sa bande-annonce :

The Twilight Zone: La Quatrième Dimension (2019)

« The Twilight Zone: La Quatrième Dimension » est une série télévisée de science-fiction, basée sur « La Quatrième Dimension », créée par Rod Serling en 1959. Il s’agit de la troisième relance de la franchise. Dans cette nouvelle version, narrée par Jordan Peele, chaque épisode aborde des thèmes distincts, allant des événements surnaturels aux incidents étranges, tout en explorant aussi des sujets de société comme le racisme. Fidèle à l’esprit original, la série repose sur des récits à la construction atypique, toujours ponctués d’une chute inattendue.

Très intimidé à l’idée de succéder à Rod Serling, Jordan Peele a d’abord hésité avant d’accepter le rôle de narrateur. Il confie d’ailleurs : « C’est effrayant de marcher dans les pas d’une telle icône. Ça semblait présomptueux de ma part. Rod Serling faisait partie de l’ADN de la série originale. Il était son visage. C’était un véritable honneur de reprendre le flambeau. »

Par ici le trailer :

Lovecraft Country (2020)

« Lovecraft Country » est une série télévisée dramatique horrifique créée par Misha Green, adaptée du roman éponyme de Matt Ruff. Le récit suit Atticus Freeman, tout juste revenu de la guerre de Corée, accompagné de son amie Letitia et de son oncle George. Ensemble, ils entament un road trip à travers les États-Unis des années 1950, en pleine ère des lois Jim Crow, afin de retrouver le père disparu d’Atticus.

Jordan Peele intervient ici en tant que producteur de la série. « Lovecraft Country » s’inscrit clairement dans la lignée d’œuvres comme « Get Out », où l’horreur devient un puissant outil de commentaire social. La série détourne les codes du fantastique pour mettre en lumière les violences systémiques et le racisme de l’époque. La co-créatrice Misha Green résume d’ailleurs cette approche sans détour : « Dans l’horreur, l’idée que votre vie puisse être prise à tout moment est très angoissante. C’est l’expérience quotidienne des Noirs. »

La bande-annonce juste en bas :

