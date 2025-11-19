Lance Reddick, né le 7 juin 1962 à Baltimore, dans le Maryland, est un acteur américain au parcours aussi riche que singulier. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique. Cependant, son goût pour la scène le pousse bientôt vers une autre forme d’expression : le théâtre. Il quitte alors sa ville natale pour Boston, avant d’intégrer, au début des années 1990, la prestigieuse Yale School of Drama.

Diplômé d’une maîtrise en beaux-arts en 1994, il multiplie dès lors les apparitions sur scène et enchaîne les auditions. En outre, entre 2014 et 2020, Lance Reddick se fait particulièrement remarquer dans la série policière « Harry Bosch ». Sur grand écran, il se distingue également dans des productions variées telles que « Little Woods », « La Chute du Président » ou encore « Godzilla vs. Kong ». Discret, élégant et charismatique, Reddick a profondément marqué le public par sa prestance et la profondeur qu’il apportait à chacun de ses rôles. En définitive, il s’éteint brutalement le 17 mars 2023, à l’âge de 60 ans, des suites d’une maladie cardiaque, dans sa maison de Los Angeles.

Harry Bosch (2014)

« Harry Bosch » est une série télévisée créée par Michael Connelly et produite par Amazon Studios. Développée par Eric Overmyer, elle s’inspire directement du personnage emblématique issu des romans policiers de Connelly. Ainsi, l’histoire suit Hieronymus « Harry » Bosch, un vétéran de la guerre du Golfe devenu inspecteur à la brigade des homicides d’Hollywood.

Dans cette adaptation, Lance Reddick incarne avec justesse le chef Irvin Irving. Par ailleurs, avant de rejoindre Bosch, l’acteur avait déjà partagé l’écran avec deux membres clés de la distribution. Tout d’abord, Titus Welliver, qu’il avait croisé dans « Lost », ainsi que Jamie Hector, avec qui il avait collaboré durant plusieurs saisons dans la série culte « The Wire ». Ces retrouvailles contribuent à renforcer la cohésion du casting et à offrir à la série une alchimie particulièrement réussie.

John Wick (2014)

« John Wick » est un film d’action signé Chad Stahelski, porté par un Keanu Reeves magistral dans le rôle-titre. Ancien tueur à gages, John Wick est ainsi contraint de reprendre les armes après qu’un groupe de voyous lui volent sa voiture et tuent son chien Daisy.

Écrit par Derek Kolstad en 2012, le film est produit conjointement par Basil Iwanyk, David Leitch et Eva Longoria. De son côté, Lance Reddick y incarne Charon, le distingué concierge du Continental Hotel. Ce lieu, véritable sanctuaire du monde criminel, sert en effet de point de rencontre aux assassins les plus redoutés, tout en garantissant neutralité et sécurité à ses hôtes.

Little Woods (2018)

« Little Woods » est un drame réalisé par Nia DaCosta, qui plonge le spectateur au cœur de l’Amérique rurale du Dakota du Nord. Dans ce récit empreint de réalisme, on suit Ollie Hale, une jeune femme en probation après avoir tenté de franchir illégalement la frontière entre les États-Unis et le Canada.

De son côté, Lance Reddick y incarne Carter. Par ailleurs, le film a largement séduit la critique pour son ton juste et mesuré : un drame social fort, sans excès ni pathos, où la tension naît des choix impossibles et des blessures intérieures. En définitive, « Little Woods » demeure une œuvre poignante, servie par des interprétations remarquables et une mise en scène d’une grande sensibilité.

Fringe (2008)

« Fringe » est une série télévisée co-créée par J. J. Abrams, Alex Kurtzman et Roberto Orci. L’intrigue suit la section Fringe, une unité spéciale du FBI basée à Boston et placée sous la tutelle du département de la Sécurité intérieure. Cette équipe d’enquêteurs pas comme les autres utilisent ainsi la « fringe science » pour élucider des phénomènes étranges et inexpliqués qui bouleversent les certitudes scientifiques à travers le pays.

Dans cette production ambitieuse, Lance Reddick incarne avec autorité Phillip Broyles, le directeur de la section Fringe. Fait marquant : le pilote de Fringe a bénéficié d’un budget exceptionnel de 10 millions de dollars, investis conjointement par Warner Bros. Television et Bad Robot, la société de J. J. Abrams. Ce pari audacieux donna naissance à une série devenue culte auprès des amateurs de mystère et de science-fiction.

Les Experts : Miami (2002)

« Les Experts : Miami » est une série télévisée policière née de la collaboration entre Alliance Atlantis et CBS Paramount Television. Créée par Ann Donahue, Anthony E. Zuiker et Carol Mendelsohn, elle constitue par ailleurs la deuxième déclinaison de la célèbre franchise « Les Experts ». L’action se déroule dans la ville ensoleillée de Miami, où une équipe de la police scientifique s’attelle avec minutie à élucider les affaires criminelles les plus complexes.

Dans cet univers méthodique et rythmé, Lance Reddick incarne l’agent David Park. Depuis son lancement en 2002, « Les Experts : Miami » figure en effet parmi les programmes les plus regardés aux États-Unis. Saison après saison, elle a su maintenir des audiences solides et fidéliser un large public, confirmant dès lors son statut de série culte dans le paysage télévisuel mondial.

Godzilla vs Kong (2021)

« Godzilla vs. Kong » est un film de science-fiction réalisé par Adam Wingard. Trente-septième long-métrage consacré à Godzilla et neuvième à King Kong, il constitue ainsi le quatrième opus du MonsterVerse. L’intrigue se déroule cinq ans après la victoire de Godzilla sur King Ghidorah.

Dans cette superproduction spectaculaire, Lance Reddick incarne le directeur de Monarch, l’organisation scientifique chargée d’étudier et de surveiller les titans. En outre, à sa sortie, « Godzilla vs. Kong » réalise un véritable exploit commercial : 121,8 millions de dollars de recettes mondiales dès son premier week-end d’exploitation hors États-Unis et Europe. Un record remarquable pour une production américaine diffusée en pleine période de pandémie.

John Wick 2 (2017)

« John Wick 2 » reprend l’histoire exactement là où le premier film s’était arrêté. Alors que John pensait enfin pouvoir goûter à une retraite bien méritée, son passé refait surface de manière brutale. En effet, Santino, un ancien associé grâce auquel il avait pu quitter le milieu, revient réclamer une dette de sang. Dès lors, pour l’honorer, John doit accomplir une mission apparemment impossible : éliminer la sœur de Santino afin que celui-ci puisse prendre sa place à la « Grande Table ».

Dans cette suite, Lance Reddick reprend avec élégance son rôle de Charon. Par ailleurs, Keanu Reeves s’est une nouvelle fois investi corps et âme dans son personnage. Déjà rompu à de nombreux arts martiaux, il s’est formé pendant quatre mois auprès des frères Machado afin de perfectionner sa maîtrise du jiu-jitsu brésilien. Comme il l’explique lui-même, « Le style de combat de John Wick, c’est en gros de se défendre ou d’attaquer par tous les moyens. Il combine le judo au jiu-jitsu, et va même jusqu’à se servir d’une voiture comme arme. ».

La Chute du Président (2019)

« La Chute du Président » est un film d’action réalisé par Ric Roman Waugh et sorti en 2019. Ce troisième opus de la franchise remet ainsi en scène Mike Banning, l’agent des services secrets incarné par Gerard Butler. Cette fois, le héros se retrouve victime d’un complot : il est accusé à tort d’avoir orchestré une tentative d’assassinat contre le président des États-Unis. Dès lors, traqué de toutes parts, il doit prouver son innocence tout en continuant à protéger le chef de l’État.

Dans ce contexte tendu, Lance Reddick interprète avec autorité David Gentry, le directeur du Secret Service. Par ailleurs, cette saga centrée sur le courage et la loyauté de Mike Banning s’est révélée particulièrement rentable. En effet, les deux premiers volets ont engrangé respectivement 173 et 195 millions de dollars à l’international. Quant à « La Chute du Président », il a été produit pour environ 80 millions de dollars, confirmant dès lors le succès durable et la popularité de cette franchise d’action musclée.

Rick et Morty (2013)

« Rick et Morty » est une série d’animation pour adultes créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Imaginée à partir d’une courte parodie intitulée « The Real Animated Adventures of Doc and Mharti », la série s’est rapidement imposée comme un véritable phénomène culturel. Diffusée sur Adult Swim, elle mêle avec brio humour noir, satire et science-fiction déjantée.

Dans cet univers aussi absurde que fascinant, Lance Reddick prête sa voix au personnage d’Alan Rails, un super-héros apparaissant dans l’épisode « Vindicators 3: The Return of Worldender ». Par ailleurs, au-delà de ses nombreuses références à « Retour vers le futur », « Rick et Morty » se distingue par sa lecture psychologique des protagonistes. En effet, Rick incarne le versant maniaque, autodestructeur et génial de l’esprit humain, tandis que Morty représente, à l’inverse, la culpabilité, la fragilité et la dépression.

Castlevania (2020)

« Castlevania » est une série d’animation créée par Warren Ellis et produite par Adi Shankar. Portée par une écriture soignée et une esthétique résolument sombre, elle plonge les spectateurs dans un univers gothique fascinant, où l’humanité se bat sans relâche contre les forces du mal incarnées par Dracula et ses armées.

Dans la troisième saison, Lance Reddick prête sa voix à The Captain, un capitaine pirate aussi mystérieux que philosophe, qui croise la route d’Isaac et lui apporte une vision du monde empreinte de sagesse et de pragmatisme. En outre, « Castlevania » est saluée par la critique et est souvent qualifiée de véritable chef-d’œuvre d’animation. En effet, son scénario riche, ses personnages charismatiques et ses séquences d’action spectaculaires en font une œuvre majeure du genre. Elle est acclamée aussi bien par les amateurs de jeux vidéo que par les passionnés de récits épiques et visuellement grandioses.

