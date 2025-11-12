Kit Harington, de son vrai nom Christopher Catesby Harington, voit le jour le 26 décembre 1986 à Acton, à Londres. Issu d’une famille aux racines nobles, il est même descendant du roi Charles II. Dès son plus jeune âge, il manifeste une grande curiosité pour le monde qui l’entoure. Avant de devenir acteur, Kit se destinait pourtant à un tout autre avenir. Passionné par l’information et le reportage, il envisageait une carrière de cameraman, journaliste ou correspondant de guerre. Cependant, sa passion pour le théâtre finit par prendre le dessus alors qu’il est encore étudiant.

C’est ainsi que son premier grand rôle sur scène, Albert Narracott dans la pièce « War Horse », lui vaut les honneurs du public et des critiques. Grâce à ce succès, la pièce propulse Harington sous le feu des projecteurs. Dès lors, l’année 2011 marque un tournant décisif dans sa carrière. En effet, Kit Harington est choisi pour incarner Jon Snow dans la série culte « Game of Thrones ». Le succès planétaire de la série consacre alors son talent et fait de lui une véritable star internationale.

Game of Thrones (2011)

« Game of Thrones » est une série télévisée de fantasy créée par David Benioff et D. B. Weiss. Réputée pour son réalisme cru, ses personnages complexes ainsi que ses nombreuses références historiques, la série se déroule sur les continents imaginaires de Westeros et Essos.

Dans cet univers impitoyable, Kit Harington incarne Jon Snow, le fils illégitime de Ned Stark. Grâce à ce rôle emblématique, l’acteur a su conquérir le public et révéler toute l’étendue de son talent. Par ailleurs, le tournage de la série s’est transformé en un véritable voyage à travers le monde. En effet, lancé officiellement le 26 juillet 2010, celui de la première saison s’est déroulé en Irlande du Nord, notamment aux studios Paint Hall de Belfast. Puis, pour la deuxième saison, l’équipe s’est envolée vers la Croatie, près de Dubrovnik, afin de capturer la majesté des paysages du Sud des Sept Royaumes.

Voici sa bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Ed Sheeran

Dragons 2 (2014)

« Dragons 2 » est un film d’animation signé Dean DeBlois, produit par les studios DreamWorks Animation. Dans cette suite attendue, l’histoire reprend cinq ans après la paix conclue entre les habitants de Beurk et les dragons. Désormais unis, humains et créatures vivent en harmonie.

De son côté, Kit Harington prête sa voix au personnage d’Eret, un ancien chasseur de dragons au tempérament rebelle. En outre, ce second opus a marqué une avancée technologique majeure pour DreamWorks. En effet, il s’agit du premier long-métrage du studio entièrement conçu avec les logiciels révolutionnaires « Premo » et « Torch ». Grâce à ces outils innovants, les expressions faciales, la texture de la peau ou encore les mouvements musculaires gagnent en réalisme et en fluidité, offrant un rendu visuel d’une qualité exceptionnelle.

Par ici le trailer :

Mémoires de jeunesse (2015)

« Mémoires de jeunesse » est un drame historique réalisé par James Kent, inspiré de l’autobiographie de Vera Brittain, écrivaine, pacifiste et féministe britannique. À travers ce récit poignant, le film retrace la jeunesse de Vera, de 1900 à 1925, en suivant ses rêves d’émancipation, ses combats personnels ainsi que les drames qui ont façonné son destin.

Dans ce contexte bouleversant, Kit Harington incarne Roland Leighton, le fiancé de Vera. Par ailleurs, pour James Kent, il s’agit de son premier long-métrage pour le cinéma, après une carrière largement consacrée aux documentaires et téléfilms. Ce projet lui tenait d’autant plus à cœur qu’il nourrit depuis longtemps une admiration pour les femmes fortes ayant marqué l’Histoire.

Ci-dessous la bande-annonce :

Modern Love (2019)

« Modern Love » est une série télévisée anthologique inspirée de la célèbre chronique du New York Times. À travers chaque épisode, la série explore une facette différente de l’amour — qu’il soit romantique, familial, amical ou platonique.

Dans la saison 2, Kit Harington incarne Michael. Par ce rôle, l’acteur dévoile un visage plus intime et émotionnel, loin des héros épiques auxquels il nous avait habitués. De leur côté, les spectateurs ont unanimement salué la série comme une belle découverte, appréciant particulièrement ses histoires d’amour ainsi que sa mise en scène new-yorkaise envoûtante.

Voici un extrait :

Brimstone (2017)

« Brimstone » est un western noir et haletant, écrit et réalisé par Martin Koolhoven. Il est présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise. Le film se distingue par une narration singulière découpée en quatre chapitres — Révélation, Exode, Genèse et Châtiment — encadrés par un prologue et un épilogue. À travers cette structure maîtrisée, l’histoire plonge le spectateur au cœur de l’Ouest américain du XIXe siècle où un pasteur fanatique traque une jeune femme nommée Liz.

Dans ce contexte oppressant, Kit Harington incarne Samuel, un braqueur blessé dont la rencontre avec Liz apporte un souffle d’humanité au récit. Par ailleurs, l’idée de « Brimstone » a germé dans l’esprit de Koolhoven en 2010. Depuis longtemps fasciné par le western, le réalisateur souhaitait en réaliser un à sa manière. Cependant, après plusieurs tentatives infructueuses d’adaptation, il décida de concevoir un scénario entièrement original et personnel. C’est ainsi que naît « Brimstone », une œuvre audacieuse et viscérale, à mi-chemin entre le western classique et le thriller psychologique.

La bande-annonce juste en dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Gwendoline Christie

The Death and Life of John F. Donovan (2018)

« The Death & Life of John F. Donovan » est un drame intimiste co-écrit, co-produit et réalisé par Xavier Dolan. Il s’agit du premier film tourné en anglais par le jeune cinéaste québécois. Dix ans après la mort d’une star de la télévision américaine, le récit s’ouvre sur un jeune acteur qui se remémore la correspondance secrète qu’il entretenait autrefois avec cet homme. À travers ses souvenirs, il évoque l’impact profond que ces lettres ont eu sur leurs destins respectifs, entre admiration, solitude et recherche d’identité.

Dans ce rôle central, Kit Harington incarne John F. Donovan, une célébrité prisonnière de son image publique et des attentes d’Hollywood. En outre, le film trouve sa source dans une expérience personnelle de Xavier Dolan. Enfant, il avait écrit une lettre à son idole Leonardo DiCaprio, restée sans réponse. Ce souvenir d’enfance, mêlant admiration et déception, a inspiré la genèse du scénario.

Voici son trailer :

Dragons 3 : Le Monde caché (2019)

« Dragons 3 : Le Monde caché » est un film d’animation signé Dean DeBlois, troisième volet de la célèbre saga produite par DreamWorks Animation. Sorti en 2019, le long-métrage connaît un succès mondial retentissant, engrangeant plus de 521 millions de dollars au box-office. Dans cette nouvelle aventure, l’histoire reprend un an après la mort de Stoïck la Brute et la défaite de Drago. De son côté, Kit Harington reprend le rôle d’Eret, qu’il avait déjà doublé dans « Dragons 2 ».

Pour ce troisième chapitre, Dean DeBlois a souhaité explorer la maturité et le passage à l’âge adulte. À ce sujet, le réalisateur confie : « Pendant très longtemps, Krokmou a été le fidèle compagnon d’Harold. Mais ce lien commence à se déliter à mesure qu’il est attiré par l’appel de la nature. » Ainsi, la rencontre entre Krokmou et la Furie Éclair devient le cœur émotionnel du film. Cette relation, à la fois tendre et symbolique, illustre le désir de liberté et d’indépendance tout en célébrant la fin de l’enfance et l’acceptation du changement.

Découvrez sa bande-annonce :

MI-5 Infiltration (2015)

« MI-5 : Infiltration » est un thriller d’espionnage réalisé par Bharat Nalluri, adapté de la célèbre série britannique « Spooks ». Dès les premières minutes, le film plonge le spectateur dans une course haletante, marquée par l’évasion spectaculaire d’Adem Qasim, un dangereux terroriste, lors de son transfert vers la CIA.

Dans ce contexte chaotique, Kit Harington prête ses traits à Will Holloway, un ancien agent du MI-5 rappelé d’urgence pour faire la lumière sur cet incident. Malgré un casting solide et quelques séquences d’action efficaces, le film a reçu un accueil mitigé. En effet, de nombreux critiques ont reproché à « MI-5 : Infiltration » un scénario trop prévisible et un manque d’intensité dramatique. En somme, il s’agit d’un divertissement honnête, agréable sur le moment, mais sans éclat durable.

Voici sa bande-annonce :

Gunpowder (2017)

« Gunpowder » est une mini-série historique créée par Ronan Bennett, Daniel West et Kit Harington lui-même. Inspirée d’un fait réel marquant de l’histoire britannique, elle retrace la célèbre conspiration des Poudres du 5 novembre 1605.

Dans ce contexte, Kit Harington incarne Robert Catesby, le chef de la conspiration… et son propre ancêtre dans la vie réelle. Par ailleurs, si la série est saluée pour son authenticité historique et sa reconstitution minutieuse, elle a également suscité des avis partagés. En effet, certains spectateurs ont souligné des longueurs dans le rythme, ainsi qu’un épilogue jugé maladroit à la fin du deuxième épisode. Néanmoins, malgré ces réserves, « Gunpowder » demeure une œuvre visuellement soignée et historiquement captivante, qui parvient à éclairer un épisode méconnu de l’histoire anglaise.

Par ici le trailer :

Eternals (2021)

« Eternals » est un film de super-héros réalisé par Chloé Zhao. Inspiré des personnages imaginés par Jack Kirby, le long-métrage raconte l’histoire d’un groupe d’êtres immortels, les Éternels, envoyés sur Terre il y a des millénaires afin d’éliminer les Déviants.

Dans cet univers, Kit Harington prête ses traits à Dane Whitman, un homme ordinaire promis à un destin extraordinaire : celui du Chevalier Noir. En outre, « Eternals » marque les retrouvailles de deux figures emblématiques de « Game of Thrones » : Richard Madden, qui incarnait Robb Stark, et Kit Harington, alias Jon Snow. Ainsi, ce duo devenu culte retrouve ici une nouvelle complicité à l’écran, cette fois dans une épopée cosmique où se mêlent mythologie, aventure et quête identitaire.

La bande-annonce visible ci-dessous :

Notez cet article