Ces prédictions de Baba Vanga se sont déjà réalisées !

Baba Vanga, de son vrai nom Vangeliya Pandeva Dimitrova, est connue comme étant une mystique médium bulgare qui aurait prédit plusieurs événements marquants du XXe et du XXIe siècle.

Aveugle à l’âge de 12 ans suite à un accident, elle aurait développé des capacités surnaturelles qui lui auraient permis d’être consultée par des milliers de personnes, y compris des chefs d’État.

Si ses prédictions suscitent encore la controverse, certaines d’entre elles semblent s’être étonnamment réalisées. Voici les exemples les plus frappants.

L’attentat du 11 septembre 2001

L’une des prédictions les plus célèbres de Baba Vanga concerne l’attaque tragique du World Trade Center à New York. Elle aurait déclaré : « Les frères américains tomberont après avoir été attaqués par des oiseaux d’acier. Les loups hurleront dans les buissons, et le sang innocent coulera ».

Bien que le langage soit mystique, beaucoup y voient une référence directe aux avions (les « oiseaux d’acier ») qui se sont écrasés sur les tours jumelles. Le mot « buissons » (« Bush » en anglais) a également été interprété comme une allusion à George W. Bush, président des États-Unis à l’époque.

La catastrophe de Tchernobyl

Baba Vanga aurait aussi prédit l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, en décrivant « une grande explosion dans le Nord, qui empoisonnera les terres et les eaux ». L’Ukraine, lieu de cette tragédie, était alors souvent référée comme étant « au Nord » dans le contexte bulgare. L’ampleur de cette catastrophe et ses conséquences sur l’environnement donnent un écho troublant à cette prédiction.

La montée de l’État islamique

En 1979, Baba Vanga aurait averti que « les conflits au Moyen-Orient s’étendraient à travers le monde entier », prédisant l’essor de mouvements extrémistes. Beaucoup considèrent que cela fait référence à la montée de l’État islamique, qui a bouleversé la scène géopolitique et causé une série d’attaques terroristes dans le monde entier.

La catastrophe du sous-marin Koursk

En 1980, Baba Vanga aurait mentionné : « Koursk sera recouvert d’eau, et le monde entier pleurera ». En 2000, le sous-marin nucléaire russe Koursk a sombré dans la mer de Barents, provoquant la mort de ses 118 membres d’équipage. L’utilisation précise du mot « Koursk » dans ses propos a suscité une attention particulière, renforçant la mystique autour de ses prédictions.

Baba Vanga aurait prédit le réchauffement climatique

Bien avant que le réchauffement climatique ne devienne un sujet central, Baba Vanga aurait prédit des changements écologiques dévastateurs : « Les glaciers fondront et les mers monteront. »

Aujourd’hui, ces paroles résonnent avec la réalité des défis environnementaux auxquels le monde est confronté. La fonte des glaciers, les inondations côtières et les événements climatiques extrêmes semblent valider ses prévisions.

Les grandes avancées médicales

Baba Vanga aurait aussi prédit que « le cancer sera un jour lié par des chaînes de fer ». Cette métaphore est interprétée comme une allusion aux avancées scientifiques récentes en matière de traitement du cancer, notamment avec l’émergence de thérapies géniques et de nouvelles méthodes pour éradiquer les cellules cancéreuses.

La création de l’Union européenne

Dans les années 1970, Baba Vanga aurait évoqué la naissance d’une « grande union de nations à l’Ouest ». Cette prophétie semble correspondre à la création de l’Union européenne (1993) et à son élargissement progressif au cours des décennies suivantes.

Les prédictions de Baba Vanga pour le futur

Si certaines des prédictions de Baba Vanga se sont étonnamment réalisées, elles restent souvent ouvertes à interprétation. Les sceptiques pointent du doigt le caractère vague de ses propos et le fait qu’ils peuvent être adaptés pour correspondre à des événements passés. Néanmoins, certains s’inquiètent aussi de ses prédictions pour l’avenir.

Elle aurait par exemple prédit la troisième guerre mondiale. Baba Vanga aurait prédit une guerre de grande ampleur impliquant des armes nucléaires qui pourrait bouleverser l’équilibre mondial.

Le développement de la vie artificielle également. Selon elle, d’ici 2100, les humains seront capables de créer une forme de vie artificielle avancée.

Ou encore la découverte d’une nouvelle source d’énergie. Elle aurait annoncé la découverte d’une source d’énergie révolutionnaire en provenance de Vénus.

Sans oublier la disparition des glaciers. D’ici quelques décennies, elle aurait prédit que la fonte totale des glaciers entraînera une montée dramatique des océans.

