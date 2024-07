Maintenant que vous savez comment différencier une clémentine et une mandarine, parlons pains et gâteaux. Lorsque vous faites de la pâtisserie ou que vous voulez faire votre pain maison ou encore votre pâte à pizza, il est courant de se tromper entre utiliser une levure chimique ou une levure boulangère, mais concrètement, quelle est la différence entre les deux ?

Nous vous donnons notre explication simple, vous ne pourrez plus vous tromper. À commencer par la principale différence : on n’utilise pas la même levure selon la préparation que vous voulez faire.

Quelle vraie différence entre levure chimique et levure boulangère ?

La levure chimique et la levure du boulanger sont deux choses très différentes qui ne s’utilisent pas pour les mêmes préparations. En général, la levure chimique va s’utiliser pour de la pâtisserie, tandis que la levure boulangère va s’utiliser pour les pâtes à pain, pâtes à pizza, les tortillas / wraps, etc.

Pourquoi utiliser la levure chimique ?

En fait, la levure chimique est une poudre à lever qui est composée de plusieurs agents chimiques qui vont venir aider à faire gonfler vos pâtisseries comme des viennoiseries, vos gâteaux, des muffins, etc.

On l’utilise donc généralement dans les préparations et recettes sucrées, les desserts. Et vous pouvez l’utiliser pour les recettes qui n’ont pas besoin de temps de repos, pour une cuisson instantanée. Notez que le mot « chimique » ne veut pas dire que cela est mauvais pour la santé. Les composants sont naturels, mais ils entraînent une réaction chimique. Nous y trouvons par exemple du bicarbonate de sodium, du pyrophosphate de sodium, de l’amidon…

Comment la différencier de la levure du boulanger ?

Une grosse différence entre levure chimique et levure boulangère, c’est que la levure boulangère est adaptée aux préparations qui nécessitent du temps de levée. Effectivement, la levure boulangère est composée de microorganismes vivants.

Pour un sachet de levure en poudre, il faut par exemple réactiver ces organismes vivants avec de l’eau tiède ou chaude. Pour que l’appareil gonfle bien, la levure a besoin de temps pour « grignoter » la farine et absorber l’eau. En laissant la pâte reposer et gonfler après pétrissage, il se crée une phase de fermentation, essentielle à la bonne levée du pain.

Donc, vous l’aurez compris, la plupart du temps, on utilise la levure boulangère pour les préparations et les recettes salées qui nécessitent la fermentation comme la pâte à pizza, les wraps, les cakes salés, tous les types de pain… Cette levure a absolument besoin d’humidité, mais aussi de temps pour agir.

Peut-on utiliser de la levure du boulanger à la place de la levure chimique ?

D’ailleurs, sachez que si vous n’avez pas de levure du boulanger, vous ne pouvez pas utiliser à la place de la levure chimique.

Les deux levures ne sont pas interchangeables.

Par exemple, pour un gâteau, vous n’allez pas laisser reposer la préparation, vous allez directement enfourner. Mais, cela n’est pas possible avec la levure boulangère, celle-ci doit vraiment reposer quelques heures ou quelques minutes avant d’être cuite.

Couleur, levures sèches ou fraiches, produits bio…

Il y a aussi une autre petite différence. En général, la levure chimique est blanche tandis que la levure boulangère est marronnée.

On peut aussi trouver de la levure boulangère qui ne soit pas sèche, on appelle cela de la levure du boulanger fraiche. C’est celle qui est la plus couramment utilisée en boulangerie.

Généralement, cette dernière est plus efficace pour faire lever le pain, mais la levure sèche en sachet est aussi très bien. Ne vous prenez pas la tête sur ça. Par contre, oui, la levure sèche devra être réactivée dans l’eau (ou le lait, par exemple pour un pain de mie) tiède.

Par contre, nous vous conseillons de prendre des levures bio, c’est le mieux pour la cuisson de vos pains et autres préparations. Le goût est meilleur, forcément, mais c’est aussi plus éthique.

Et voilà, vous ne pouvez pas vous tromper maintenant. En cuisine, il y a donc bien une différence entre levure chimique et boulangère. L’un s’utilise davantage pour les préparations sucrées et pour les recettes de cuisine qui demandent une cuisson immédiate. Et l’autre s’utilise davantage pour l’utilisation salée et qui demande un temps de repos.

