Voici 4 techniques pour réaliser ses ambitions

Même avec les meilleures intentions du monde, réaliser ses ambitions n’est pas une mince affaire. Nous pouvons rencontrer des difficultés pour passer à l’action, nous doutons, nous perdons la foi, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Les idées sont là, l’envie aussi, la motivation certainement, mais les blocages aussi ! En effet, certains obstacles nous empêchent de faire le premier pas et/ou d’avancer vers la concrétisation de nos projets. Si c’est votre cas, est-ce que vous avez déjà entendu parler du manifesting ? C’est une technique d’autopersuasion qui a pour but d’attirer des opportunités. Elle repose sur 4 piliers essentiels que nous vous partageons ci-dessous. En route pour réaliser vos ambitions !

1. Déterminez des objectifs motivants et justes

On pense à tort que se fixer des objectifs est simple. Pourtant, est-ce que l’on ne se trompe pas d’objectifs bien souvent ? Par exemple, le fait de déterminer des objectifs très précis, quantitatifs et quasi militaires n’est pas forcément recommandé par la méthode du manifesting. En effet, l’idée est plutôt d’avoir des objectifs ouverts qui ont pour but une recherche d’épanouissement, mais sans y ajouter des chiffres ou des données trop précises qui peuvent mettre la pression.

En d’autres termes, si vous perdez 4 kilos en 1 mois alors que vous aviez prévu de perdre 5 kilos en 3 semaines, est-ce que vous n’allez pas ressentir de la déception ? Pourtant, si votre objectif était de perdre du poids, en vous laissant une marge, et d’avoir une alimentation plus saine pour y arriver, vous avez bel et bien réussi ! Vous pouvez viser haut sans viser directement la lune !

Ainsi, pour réussir vos ambitions, vous devez choisir judicieusement vos objectifs en prenant en compte tous les paramètres. Ils doivent motivants, justes, réalisables et réalistes, et faire sens. Sinon, vous risquez d’abandonner en cours de route. Par ailleurs, vos objectifs peuvent aussi évoluer avec le temps qui passe. Vos ambitions d’hier ne sont peut-être plus tout à fait les mêmes qu’aujourd’hui ou que demain. Alors, vous devez anticiper, faire preuve d’ouverture et ne pas hésiter à revoir vos plans, car la vie, c’est le mouvement.

2. Visualisez vos ambitions

Pour réaliser ses ambitions, la seconde technique du manifesting consiste à visualiser mentalement vos objectifs et les étapes pour y arriver. Il ne s’agit pas d’une simple visualisation, mais plutôt d’une visualisation multisensorielle qui fait appel à tous vos sens. Vous imaginez votre réussite en incluant des sensations : l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher et la vue, sans oublier les émotions, etc. Ce genre d’exercice serait beaucoup plus efficace que de contempler simplement un objectif. Plus vous visualisez le succès, plus vous le ressentez et plus vos ambitions deviendront réelles.

3. Exprimez au quotidien vos projets

En plus du pouvoir de la pensée et des sens, exprimer clairement ses ambitions est une notion essentielle du manifesting. Ainsi, chaque jour, vous pouvez répéter que vous allez réussir, verbaliser des affirmations positives et c’est encore mieux si c’est à voix haute. Si vous êtes plus rédacteur qu’orateur, vous pouvez aussi coucher sur papier vos projets, vos rêves, vos émotions, des citations feel-good, des mantras, etc. Écrire peut-être une véritable thérapie. L’avantage, c’est que vous gardez une trace du chemin parcouru. Dans les deux cas, à l’oral ou à l’écrit, verbalisez vos rêves et ambitions vous apportera de la joie et un bien-être global.

4. Utilisez la loi de l’attraction pour réaliser ses ambitions

Les adeptes de la loi de l’attraction évoquent comment un désir peut devenir une réalité. Comment les pensées, négatives et positives, ont un pouvoir magique et pourquoi elles représentent une forme de « connexion cosmique ». Puisque nous faisons partie d’un grand tout, nous attirons ce que nous sommes et ce que nous transmettons et vice versa. Alors, si vous êtes optimiste, solaire, avec un haut niveau de vibration, il y a de fortes chances à parier que vous allez attirer des personnes du même niveau vibratoire. Ça marche ainsi avec les individus, mais aussi avec les projets. À l’inverse, si vous ne voyez que le négatif, celui-ci va prendre de plus en plus de place dans votre vie. La loi des séries va s’en mêler, le cercle vertueux sera plutôt un cercle vicieux, etc.

Par ailleurs, au lieu de rester focus sur ce que vous voulez « avoir » et ce que vous n’avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et ce que vous voulez « être ». Naturellement, les choses vont se mettre en place et venir d’elles-mêmes si vous faites confiance. En effet, ayez confiance en vous et en la vie. Avoir des ambitions et les réaliser, c’est possible si on y croit ! Le bonheur est pour tout le monde. Plus vous cultiverez le positif, plus il deviendra une clé dans votre vie.

Ces 4 techniques sont puissantes, et même s’il y a une notion de hasard, vous serez concrètement sur le chemin du succès et de l’épanouissement si vous les appliquez. En effet, vous aurez créé un espace positif qui vous rapproche de vos rêves. Surtout, n’oubliez pas que Rome ne s’est pas fait en un jour et que la régularité est essentielle. Débutez chacune de vos journées par quelques minutes rien pour vous. Visualisez vos ambitions, affirmez vos qualités, listez vos tâches pour y arriver, voyez le positif même dans les épreuves, etc. Et vous, que mettez-vous en place pour réaliser vos ambitions ?

