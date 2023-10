12h12 : Faites un vœu maintenant, la chance est avec vous !

Parmi toutes les heures miroir et leurs significations, il y a l’heure miroir 12h12. Un horaire avec une forte signification positive pour votre avenir. Si vous voyez une heure double comme 12h12 par hasard, cela veut dire que l’univers vous envoie un message, cela s’appelle la synchronicité. Découvrez ce que cela veut dire si vous voyez cette heure.

12h12 : une heure miroir qui attire la chance

L’heure 12h12 est extrêmement positive pour vous et votre avenir. Cela envisage une phase de chance intense. Midi, c’est l’heure où le soleil brille le plus, il illumine le ciel et se place tout en haut de nos têtes. Cela veut dire deux choses : vous allez bientôt remporter une victoire et vous allez jouir d’un épisode de bonheur.

En angéologie, cette heure miroir est associée à Aniel, l’ange gardien du courage et de la vertu. Cet ange indique que vous allez sortir d’une période difficile dans un lapse de temps très court, grâce à un événement qui va tout changer dans le bon sens.

Midi, c’est là où le soleil est le plus haut. Son influence veut dire que vous allez gagner quelque chose. Faites un vœu maintenant, vos projets se concrétisent et la victoire n’est jamais loin.

L’ange vous donne donc cette force, cette énergie pour arriver à une période de plénitude, de bonheur, de bonté. Pour cela, l’ange vous le dit : vous devez être positif car, en ce moment, la loi de l’attraction est très forte chez vous. Le positif attire le positif. La bonté attire la bonté. Pensez donc à éviter toute forme de négativité et soyez le plus bienveillant possible pour attirer la chance et le bonheur.

Attention aux retours de bâtons si vous faites de mauvais choix

Lié à la carte de tarot du Pendu, 12h12 est une heure miroir qui symbolise l’impuissance, le destin, mais aussi le karma. Cela veut dire une chose : peu importe vos choix, les chemins empruntés, tous mènent à Rome.

La finalité sera la même, vos vœux seront réalisés, par contre vos choix détermineront leur prospérité, leur durée de vie. Si vous souhaitez d’être riche, vous ne le resterez pas longtemps si vous avez de mauvaises actions à votre actif.

C’est aussi ce que dit le chiffre 6, associé à 12h12, ce chiffre est lié à l’inachevé. Vos mauvais choix feront justement que vos vœux, une fois réalisés, auront un goût amer en bouche une fois évaporés.