Né en Virginie, Robert Helper Lowe, dit Rob Lowe, commence à travailler comme mannequin. Plus tard, il apparaît dans plusieurs séries TV dont « A New Kind of Family ». À 18 ans, son physique et son charisme attirent l’attention du célèbre Francis Ford Coppola, qui l’engage dans le très lucratif « Outsiders ».

En 1988, un scandale va malheureusement entacher son image et sa carrière : on le découvre dans une sextape avec deux femmes, dont une mineure… Rejeté par le public, la critique et les studios, sa cote de popularité connaît alors une chute radicale.

Si sa carrière hollywoodienne est au point mort, le comédien se fait progressivement une seconde carrière sur le petit écran dans les années 2000. Nombreux soutiennent même que sa notoriété n’a jamais été aussi importante que durant cette période. En 2015, il obtient son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard.

Parks and Recreation (2011)

Sitcom créée par Greg Daniels et Michael Schur, « Parks and Recreation » met en scène le quotidien des employés du département des parcs et des loisirs de l’État de l’Indiana dans la ville fictive de Pawnee.

Rob Lowe interprète le personnage de Chris Traeger.

À l’origine, cette série devait être un spin-off de « The Office ». Mais cela n’a finalement pas été le cas. Daniels et Schur ont préféré proposer à la place une série dans le même esprit.

Dans le cadre de son développement, les membres de l’équipe technique ont effectué des recherches sur la politique locale californienne. Ils ont aussi consulté des urbanistes, ainsi que des élus locaux. Les scénaristes ont donc intégré des événements réels dans les épisodes, comme la fermeture du gouvernement à Pawnee inspiré par la crise financière mondiale de 2007-2008.

Des personnalités politiques ont également fait des apparitions dans des épisodes, à l’instar de Michelle Obama, John McCain ou encore Joe Biden.

Ci-dessous le trailer de la saison 1 :

You, Me and the Apocalypse (2015)

Créée par Iain Hollands, « You, Me and the Apocalypse » est une série télévisée déjantée à la sauce britannique.

Lorsqu’une comète menace d’entrer en collision avec la Terre, un groupe d’individus un peu perché décide de profiter de leurs derniers jours pour vivre des aventures de folie.

L’une des forces de cette série est son casting. On y voit par exemple Rob Lowe dans le rôle du Père Jude, un prêtre avocat du diable. Aborder l’aspect religieux dans un récit sur la fin du monde était risqué et délicat. Pourtant, la série a réussi son pari en proposant quelque chose de frais et d’unique. Rob Lowe interprète parfaitement le personnage du prêtre sarcastique, qui fume et qui boit.

Voici son trailer :

Outsiders (1983)

« Outsiders » est un film réalisé par Francis Ford Coppola, adapté du roman éponyme de S. E. Hinton.

Le film met en scène un groupe de jeunes acteurs qui deviendront ensuite d’immenses stars comme Tom Cruise, Patrick Swayze, Matt Dillon ou encore Rob Lowe. Il s’agit par ailleurs de la première expérience cinématographique de ce dernier.

L’histoire se déroule en 1966, dans la petite ville de Tulsa en Oklahoma. Ponyboy, Darrel et Sodapop (Lowe) appartiennent à la bande des Greasers, des jeunes délinquants issus des quartiers défavorisés. Leurs rivaux, les Socs, sont quant à eux des fils de bourgeois

S. E. Hinton fait un caméo dans le film, où elle interprète une infirmière. Puis, en 1990, « Outsiders » est adapté en une série TV, diffusée sur la Fox et produit par Coppola lui-même.

Par ici sa bande-annonce :

Ma Vie avec Liberace (2013)

Production HBO, « Ma Vie avec Liberace » est un téléfilm de Steven Soderbergh.

Avant sa diffusion télévisée aux USA, il est sélectionné dans la compétition du Festival de Cannes 2013. Il est d’ailleurs l’un des rares téléfilms de l’histoire du festival à concourir pour la Palme d’or.

« Ma Vie avec Liberace » raconte les dernières années du pianiste, le « Mozart de Las Vegas ». Le film est avant tout une love story, racontée par Scott Thorson, l’un des amants de Liberace.

Le tournage s’est déroulé à Las Vegas, à Palm Spring, et à Los Angeles, dans des lieux ayant fait partie de la vie du pianiste ou de son amant.

Rob Lowe incarne le Dr Jack Startz, le chirurgien plasticien de Liberace.

Peter Bradshaw du journal britannique The Guardian donne au film la note de ⅘, en disant : « Une comédie noire, un portrait d’une célébrité esseulée, “Ma Vie avec Liberace” est très stylé et efficace, Damon et Douglas livrent des performances extrêmement divertissantes. »

Voici sa bande-annonce :

9-1-1 : Lone Star (2020)

Créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, « 9-1-1 : Lone Star » suit la vie d’Owen Strand. Après qu’une intervention tourne au drame à Austin, causant la mort de la quasi-totalité d’une brigade, Strand est envoyé sur place pour prendre les rênes de la caserne 126. Son job : composer une nouvelle équipe pour aider les locaux.

Ryan Murphy et Rob Lowe rêvaient depuis de travailler ensemble depuis 15 ans. Fan de « Nip/Tuck », l’acteur a contacté son agent pour organiser une rencontre avec le réalisateur.

Pour son rôle d’Owen Strand, Rob Lowe s’est inspiré de son expérience personnelle. « Je vis en Californie, où, malheureusement, il y a énormément de feux de forêt. Je suis devenu très proche des pompiers de ma région, à Santa Barbara. J’en ai même accueilli certains chez moi pendant les incendies. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur de vrais amis pour m’aider à rentrer dans la peau de mon personnage. »

Découvrez sa bande-annonce :

Wayne’s World (1992)

« Wayne’s World » est un film réalisé par Penelope Spheeris. On y suit Wayne et Garth qui ont transformé une cave en studio de télévision pour y animer chaque nuit une émission musicale locale.

Ce film marque la première apparition au cinéma de l’iconique Mike Myers. Il est adapté d’une série de sketches du Saturday Night Live. Mais avant d’apparaître sur SNL, le personnage de Wayne était d’abord apparu dans l’émission « It’s Only Rock’n’Roll », en 1987.

Rob Lowe campe le personnage de Benjamin Kane.

Voici un extrait :

La Garde du Roi Lion (2015)

Série d’animation des studios Disney, « La Garde du Roi Lion » a été créée pour fêter le 20e anniversaire du film « Le Roi Lion ». Elle raconte les aventures de Kion, le jeune fils de Simba et Nala, tentant de réunir une équipe d’animaux pour protéger la Terre des Lions.

Rob Lowe prête sa voix au célèbre personnage de Simba, père de Kion et Kiara, Roi de la Terre des Lions.

Pendant la diffusion de la série, Disney Consumer Products a lancé une ligne de jouets basée sur les Kion et ses compagnons. Et au moins cinq titres de livres basés sur la série devaient aussi sortir en janvier 2016 :

Return of the Roar

Can’t Wait to Be Queen

Bunga the Wise

Follow That Hippo!

Meet the New Guard

Kion’s Animal Alphabet

Ci-dessous le trailer :

Brothers and Sisters (2006)

Créé par Jon Robin Baitz, « Brothers and Sisters » suit le quotidien de la famille Walker. Maintenant que les enfants de la famille sont tous adultes, ils ont décidé de se réunir à l’occasion de l’anniversaire de Kitty ; chose qui ne s’était pas produite depuis trois ans. Mais cette journée va à tout jamais changer leurs vies.

Dans la série, Rob Lowe campe le personnage Robert McCallister, le mari de Kitty.

Le 16 avril 2007, l’équipe de production a eu droit à une sacrée surprise ! L’acteur Arnold Schwarzenegger, nouvellement élu gouverneur de Californie, est venu sur le tournage pour faire l’éloge de la série. Il voulait aussi remercier les producteurs d’avoir choisi son État pour leurs tournages, soulignant que cela avait un impact positif sur l’augmentation du nombre d’emplois, générant des revenus non négligeables.

Et lors d’une interview accordée au magazine Vulture en 2012, Sally Field a déclaré : « La chaîne (ABC) était constamment en train d’essayer de lisser la série pour la rendre plus accessible et ne surtout pas choquer le public et les annonceurs. Pour un acteur, il n’y a alors plus rien à jouer d’intéressant ! »

Voici un extrait :

Sex Tape (2014)

Comédie signée Jake Kasdan, « Sex Tape » n’a rien de pornographique, comme le pourrait laisser sous-entendre son titre. Jay et Annie s’aiment, mais dix ans de mariage et deux enfants ont un peu érodé leur passion. Pour ranimer la flamme, ils décident de filmer leurs ébats. Mauvaise idée…

Rob Lowe interprète le personnage de Hank, le patron d’Annie.

À cause des connotations pornographiques attachées au titre « Sex Tape », l’équipe de production a contourné le problème en proposant le titre « Basic Math » pour obtenir les autorisations de tournage. Et si l’intrigue du film se déroule principalement à Los Angeles, c’est dans la ville de Boston que la production a posé ses caméras :

« Nous ne savions pas si nous allions pouvoir trouver une grande maison de style californien à Boston, mais nous avons fini par dénicher une propriété d’inspiration méditerranéenne à Weston, une banlieue chic à l’ouest de Boston », commente le chef décorateur Jefferson Sage.

Par ici sa bande-annonce :

The Grinder (2015)

Dans la peau de Dean Sanderson, Rob Lowe montre toute l’étendue de son talent d’acteur. Série télévisée créée par Jarrad Paul et Andrew Mogel, « The Grinder » suit la vie de Dean, un acteur au chômage. Alors qu’il quitte Hollywood pour revenir dans sa ville natale, il est persuadé que reprendre le cabinet d’avocat familial sera facile. Il va vite se rendre compte du contraire.

Un téléspectateur va commenter la série en disant « En surface, son personnage est l’archétype de l’acteur qui pense que parce qu’il a joué un certain type de personnage, il peut le faire dans la vie. Sa vie ressemble presque à une fiction. Il aurait pu être insupportable, mais il est très drôle. Rob Lowe le joue tellement bien qu’on voit que derrière cette façade d’acteur qui surjoue sa vie, il n’y a qu’un homme au grand cœur plein de bonnes intentions. Un acteur moins expérimenté serait peut-être passé à côté des nuances que Lowe arrive à transmettre. »

Voici son trailer :

