Né en 1985 dans le Sussex de l’Ouest, Peter Gadiot est un acteur britannique qu’on retrouve surtout au petit écran. Entre 2016 et 2021, il joue notamment dans la série « Reine du Sud ». Puis, en 2023, il incarne Shanks Le Roux dans le nouveau « One Piece » de Netflix. Voici quelques-uns de ses meilleurs films.

One Piece (2023)

Série TV américano-japonaise, « One Piece » est une adaptation en prise de vues réelles du manga éponyme écrit et dessiné par Eiichirō Oda. Développée par Matt Owens et Steven Maeda, cette série suit Monkey D. Luffy dans sa quête pour devenir le Roi des Pirates. Peter Gadiot apparaît ainsi dans le show en interprétant Shanks Le Roux.

« One Piece » est une des séries les plus chères de l’histoire avec un budget de 18 millions de dollars par épisode pour la première saison. Eiichirō Oda a également participé à la réalisation de nombreuses adaptations de son œuvre. Sur cette série signée Netflix, il tenait un rôle de consultant pour valider (ou non) les décisions des showrunners. Il n’a donc pas hésité à imposer aux producteurs de retourner certaines scènes alors que la série était achevée.

Voici le trailer :

Code Quantum (2023)

« Code Quantum » est une série TV développée par Steven Lilien et Bryan Wynbrandt.

Il s’agit d’une suite de la série du même nom créée par Donald Bellisario, diffusée entre 1989 et 1993. Cette nouvelle version se déroule trente ans après les événements de la série originale. Malheureusement, les critiques seront dures avec cette suite, la qualifiant notamment de « remake loupé, à la sauce woke. Mauvais scénario, dialogues creux et interprétation d’acteurs qui ont l’air de s’ennuyer. » Peter Gadiot, lui, incarne Tom Westfall.

Ci-dessous un extrait :

Supergirl (2017)

Série de Greg Berlanti et Ali Adler, « Supergirl » suit le personnage de Kara Zor-El/Supergirl, la cousine de Superman. Par rétro-continuité, cette série a été intégrée à l’univers partagé Arrowverse de la CW, avec d’autres titres connus comme « Arrow », « Flash » ou « Batwoman ». Peter Gadiot joue le personnage de Mr. Mxyzptlk.

Développée à partir de septembre 2014, « Supergirl » a failli avoir un autre titre. En effet, plusieurs noms ont été pitchés afin de faire un clin d’œil à la cousine de Superman tout en marquant une nette différence. Un peu dans l’esprit de ce qui a été fait pour « Man of Steel », au cinéma. Au final, ni « Super » ni « Girl » n’ont été retenus, la CW ayant préféré l’évidence et la simplicité.

La bande-annonce ci-dessous :

Reine du Sud (2016)

Adaptation du roman espagnol « La Reina del Sur », « Reine du Sud » est une telenovela « à l’américaine », à la fois série criminelle et romance, tournée intégralement en anglais. Gadiot campe James Valdez dans l’histoire.

Au début des années 2010, une première mouture de cette série a été réalisée en espagnol, dans un style telenovela et diffusée aux États-Unis par Telemundo. Si Eva Mendes était initialement envisagée pour interpréter l’héroïne Teresa Mendoza, c’est finalement l’actrice Alice Braga qui a été choisie. Contrairement à son personnage, qui est mexicaine, Braga est brésilienne. Si elle est habituée aux projets internationaux, la comédienne avoue avoir toujours des difficultés à s’exprimer en anglais : « C’est toujours un défi, parce que je parle en portugais avec ma famille et mes amis. Mon cœur et mon esprit pensent en portugais. Une fois que j’étais sur le plateau, après trois ou quatre mois de travail, c’est devenu plus facile. Mais ça m’a demandé une certaine discipline. »

Voici la bande-annonce :

My Spy Family (2010)

« My Spy Family » est une série télévisée britannique créée par Paul Alexander. Mêlant action, humour et suspense, elle parodie la saga « James Bond » et met en scène la famille Bannon dont tous les membres sont agents secrets. Peter Gadiot apparaît dans un épisode de la série dans le rôle de Troy Falconi.

Petite anecdote : Paul Alexander n’a pas réalisé tous les épisodes. « Mission : Saint-Valentin » a par exemple été écrit par Joe Williams. En revanche, il a bel et bien écrit tous les scénarios de la série.

Par ici un extrait :

Night Wolf (2010)

Film d’action et d’horreur, « Night Wolf » est une réalisation de Jonathan Glendening. Sorti en 2010, il raconte l’histoire de Sarah Tyler, sa famille et ses amis. Alors qu’ils sont en pleine campagne, ils sont malheureusement surpris par une violente tempête et doivent trouver un moyen de s’en sortir. Peter Gadiot incarne le personnage de Stephen Moore.

Le film a été très bien accueilli par le public. Un internaute va commenter en disant : « J’ai vraiment adoré ce petit film d’horreur anglais (…). Les films intéressants dans ce domaine ne sont pas légion et celui-là vaut vraiment le coup de le visionner. Bien joué, les acteurs sont bons et l’histoire, simple, ne laisse que peu de répit une fois que la bête commence à attaquer. »

Voici sa bande-annonce :

Once Upon a Time in Wonderland (2013)

Créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz, avec Zack Estrin et Jane Espenson à la réalisation, « Once Upon a Time in Wonderland » est une série dérivée de « Once Upon a Time ». Peter Gardiot campe Cyrus, le génie.

Elle développe le monde du Pays des Merveilles, un univers créé par Lewis Caroll dans ses célèbres romans « Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles » et sa suite « De l’autre côté du miroir ». Elle inclut aussi quelques éléments et personnages du conte « Aladin » ou « La Lampe Merveilleuse » du recueil « Les Mille et Une Nuits », par le biais de l’antagoniste principal Jafar. Comme la série principale, ce spin-off veut mélanger des figures et personnages issus du folklore, de mythologies et d’œuvres littéraires célèbres afin de les faire interagir entre eux.

Découvrez le trailer :

Matador (2014)

« Matador » est une série TV créée par Roberto Orci, Andrew Orci, Dan Dworkin et Jay Beattie. On suit Antonio « Tony » Bravo, un agent sous couverture pour la DEA, recruté par la CIA pour infiltrer l’équipe de football des Riots de Los Angeles. Il devient très vite populaire, mais il ne doit pas oublier sa principale mission. Peter Gadiot incarne Ceasar, un ancien danseur.

Une deuxième saison était initialement prévue, mais la chaîne El Rey annule la série en précisant qu’elle n’a pas rencontré de succès international. « En fin de compte, il s’agissait d’une décision d’ordre commercial. Mais soyons clairs : nous étions très fiers de la série à tous les niveaux — sur le plan créatif, elle a atteint sa cible, et nous sommes heureux qu’elle ait mis en valeur la diversité, à la fois devant et derrière la caméra », a déclaré El Rey dans un communiqué.

Voici sa bande-annonce :

Yellowjackets (2021)

Créée et produite par Ashley Lyle et Bart Nickerson, « Yellowjackets » est une série racontant les épreuves qu’ont vécu les membres d’une équipe de foot féminine après un crash d’avion. Gardiot apparaît dans la série sous les traits d’Adam Martin.

Le Monde salue le projet en disant : « mise en scène vigoureuse, spectaculaire ». Trois Couleurs ajoute : « un survival psychologique palpitant ». En 2024, la série est récompensée du Golden Globes de la Meilleure Actrice dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm pour Chistina Ricci. Finalement, un critique en ligne va faire l’éloge de « Yellowjackets » en publiant : « Tout simplement l’une de mes séries préférées. L’histoire est juste folle avec des rebondissements toutes les deux minutes et les personnages sont exceptionnels. »

Ci-dessous un extrait :

Fresh Meat (2013)

« Fresh Meat » parle de six jeunes étudiants qui découvrent la vie universitaire et la vie en colocation. On retrouve Peter Gadiot dans le rôle de Javier.

Cette série est inédite dans les pays francophones. Toutefois, la filiale française de Netflix ainsi que Canal+ l’ont mise à disposition en intégralité en version originale sous-titrée français. La série est appréciée du grand public, dont un internaute qui a partagé son avis en disant : « Du pur humour british, impertinent et décalé, avec de très bons interprètes. Un sens de la répartie bien au-dessus de la moyenne des séries du même genre. »

Voici le trailer :

