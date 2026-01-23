Après une enfance perturbée en Irlande, Jonathan Rhys-Meyers traverse très tôt des années instables. Repéré à seulement 16 ans pour jouer dans « La Guerre des boutons, ça recommence », il ne décroche finalement pas le rôle. Déçu, il décide alors d’abandonner toute idée de carrière artistique, du moins provisoirement. Cependant, le destin s’en mêle. Repéré dans une publicité, il obtient cette fois un petit rôle dans « Un homme sans importance ».

En 1996, sa carrière prend un tournant décisif. Le réalisateur Neil Jordan le remarque et parle de lui comme le « nouveau Tom Cruise ». Il lui confie alors le rôle de l’assassin de Liam Neeson dans « Michael Collins ». Ensuite, il enchaîne les projets au cinéma, sans jamais se laisser enfermer dans un registre unique. Il apparaît dans « The Maker » en 1997, puis dans « B. Monkey » en 1998, avant de surprendre dans « Titus » en 1999.

Toutefois, c’est sa performance électrique dans « Velvet Goldmine » qui change véritablement la donne. Son interprétation, saluée comme celle d’une rockstar habitée, lui offre une nouvelle liberté artistique. Dès lors, il choisit ses rôles avec davantage d’assurance et de visibilité. Il incarne ensuite le petit ami de Keira Knightley dans « Joue-la comme Beckham » en 2002. Enfin, malgré une brève apparition face à Tom Cruise dans « Mission : Impossible III », c’est surtout à la télévision qu’il va véritablement marquer les esprits.

Joue-la comme Beckham (2002)

Réalisé par Gurinder Chadha, « Joue-la comme Beckham » raconte l’histoire de Jess Bhamra, une adolescente d’origine indienne vivant en Angleterre. Ses parents la projettent vers des études sérieuses et un mariage traditionnel, alors qu’elle ne pense qu’au football. Jonathan Rhys-Meyers y incarne Joe, l’entraîneur de l’équipe de Jess.

Sorti en avril 2002 en Grande-Bretagne, le film crée la surprise et rencontre un succès immédiat. Il récolte plus de 11 millions de livres dans son pays d’origine, devenant l’un des cartons inattendus de l’année. En parallèle, le long-métrage séduit la critique et reçoit plusieurs distinctions aux festivals de Dinard, de Locarno et de Toronto. Anecdote improbable : l’utilisation du nom et de l’image de David Beckham n’a strictement rien coûté aux producteurs. En effet, la réalisatrice contacte le joueur après l’élimination de l’Angleterre à la Coupe du monde 1998. Très critiqué à l’époque par les supporters britanniques, Beckham y voit une occasion de redorer son image et accepte le projet gracieusement.

Mission : Impossible III (2006)

« Mission : Impossible III », réalisé par J. J. Abrams, marque une étape importante dans la saga. Le film bénéficie d’un budget colossal de 150 millions de dollars, un record pour un réalisateur débutant. Le tournage se déroule en grande partie dans un studio particulier de Paramount Pictures, un lieu chargé d’histoire. En effet, ce studio avait accueilli exclusivement le tournage des épisodes de Star Trek pendant dix-huit ans. Jonathan Rhys-Meyers y incarne Declan Gormley, un coéquipier d’Ethan Hunt, au sein de l’équipe d’agents.

Cependant, la production connaît aussi quelques obstacles notables. Une scène devait être tournée dans l’enceinte du Bundestag, à Berlin. Tom Cruise met alors tout son poids de mégastar et de producteur pour obtenir l’autorisation officielle. Malgré cette mobilisation, les autorités allemandes refusent finalement de donner leur feu vert au tournage.

Elvis : Une étoile est née (2005)

« Elvis : une étoile est née » est une mini-série en deux épisodes réalisée par James Steven Sadwith. Cette saga retrace la naissance d’un mythe absolu de la musique, Elvis Presley, rythmée par de véritables enregistrements de ses plus grands classiques. Le récit plonge dans les coulisses de la vie du King, depuis son règne jusqu’aux prémices de sa mort prématurée, dans un tourbillon de gloire, d’excès et de dépendances.

Jonathan Rhys-Meyers y incarne Elvis avec une intensité saluée par la critique. Son interprétation est jugée brillante, juste et fidèle à l’icône. Toutefois, malgré cette réussite artistique, le biopic souffre de certaines longueurs. En effet, plusieurs scènes paraissent peu utiles et étirent inutilement le récit. En définitive, la mini-série reste un portrait solide et respectueux d’Elvis Presley, porté par une performance centrale marquante.

Match Point (2005)

« Match Point » est un film dramatique écrit et réalisé par Woody Allen. Jonathan Rhys-Meyers y incarne un homme qui épouse une femme riche issue de l’aristocratie londonienne. Toutefois, cette ascension sociale vacille à cause d’une liaison secrète avec l’ex-petite amie de son beau-frère.

Le réalisateur confie le rôle sans hésiter après l’avoir découvert dans « Joue-la comme Beckham ». « Dès l’instant où j’ai pensé à lui pour le rôle, il m’a été impossible d’envisager quelqu’un d’autre », explique Woody Allen. De son côté, Jonathan Rhys-Meyers souligne la relation de confiance instaurée sur le tournage : « Woody accorde beaucoup de liberté à ses comédiens, ce qui crée un profond sentiment de sécurité. »

Les Tudors (2007)

« Les Tudors » est une série télévisée créée par Michael Hirst. Elle propose une relecture romancée et librement inspirée de la réalité historique de la vie d’Henri VIII d’Angleterre, incarné par Jonathan Rhys-Meyers. Diffusée avec succès, la série est nommée à de nombreuses reprises aux Emmy Awards et en remporte finalement quatre. Deux récompenses saluent les costumes, une distingue la photographie, tandis qu’une dernière honore le thème musical composé par Trevor Morris.

Le 23 mars 2008, The New York Times décrit la série comme un « drame historique sensuel… que les critiques pourraient ne pas apprécier, mais dont de nombreux téléspectateurs se délectent ». Le journal estime néanmoins que la série ne tient pas toutes ses promesses et qu’elle n’est pas « à la hauteur des grandes séries dramatiques produites par les chaînes de télévision câblée ».

Velvet Goldmine (1998)

« Velvet Goldmine » est un film réalisé par Todd Haynes, se déroulant en Grande-Bretagne au début des années 1970, en pleine explosion du glam rock. Jonathan Rhys-Meyers y incarne Brian Slade, une pop star flamboyante, largement inspirée de David Bowie et, dans une moindre mesure, de Marc Bolan. Le titre du film fait d’ailleurs directement référence à une chanson de Bowie.

Dix ans après la disparition mystérieuse de Brian Slade, prétendument victime d’un attentat, un journaliste et ancien fan est chargé d’enquêter sur ce qu’il est devenu. Cette recherche sert de fil conducteur à une narration rythmée par de nombreux flashbacks. On y voit des personnages réels ou fictifs, comme Brian Molko, Bryan Ferry ou encore Curt Wild.

August Rush (2007)

« August Rush » est un drame musical réalisé par Kirsten Sheridan. Le film suit Evan Taylor, un jeune garçon élevé dans un orphelinat, persuadé que ses parents ne l’ont jamais abandonné. Doté d’un talent musical exceptionnel, il voit dans la musique un moyen de les retrouver et s’accroche à cette conviction comme à une boussole intime. « S’ils ne nous retrouvent pas, alors ce sera à nous de les trouver », dit-il à un autre orphelin, résumant l’élan d’espoir qui traverse tout le récit. Jonathan Rhys-Meyers y incarne Louis Connelly, le père d’Evan.

Le film reçoit une belle reconnaissance musicale. En 2008, la chanson Raise It Up, coécrite par Tevin Thomas, Jamal Joseph et Charles Mack, est nommée aux Oscars dans la catégorie « Meilleure chanson de film ». L’année suivante, la bande originale reçoit une nomination aux Grammy Awards, confirmant l’impact émotionnel et artistique du long-métrage. Enfin, en novembre 2014, il est annoncé que Mark Mancina et Glen Berger adapteront le film en comédie musicale destinée à Broadway, prolongeant ainsi la vie de cette fable musicale au-delà du cinéma.

Le 12 ᵉ Homme (2017)

« Le 12e Homme » est un film de guerre réalisé par Harald Zwart, inspiré de l’histoire vraie de Jan Baalsrud. Le récit suit la fuite désespérée de ce résistant norvégien après une opération de sabotage qui tourne mal, l’obligeant à survivre dans des conditions extrêmes pour échapper aux forces nazies. Jonathan Rhys-Meyers y incarne le Sturmbannführer Kurt Stage, officier allemand lancé à la poursuite de Baalsrud.

Le film s’inscrit dans une longue tradition de récits consacrés à cet épisode historique. Il repose sur les mêmes événements et le même protagoniste que « Le Rescapé », film de 1957 réalisé par Arne Skouen, nommé aux Oscars, qui mettait déjà en lumière le courage et l’endurance hors norme de Baalsrud. « Le 12e Homme » s’appuie également sur le rapport officiel rédigé par Jan Baalsrud en 1943, ainsi que sur l’ouvrage « Ceux qui l’ont sauvé » écrit par Tore Haug et Astrid Karlsen Scott. Enfin, cette incroyable histoire de survie avait aussi été racontée dans « We Die Alone » de David Howarth, confirmant son statut de légende de la résistance européenne.

Dracula (2013)

« Dracula » est une série télévisée créée par Cole Haddon. Jonathan Rhys-Meyers y incarne Dracula, connu sous l’identité d’Alexander Grayson, un riche homme d’affaires américain qui s’installe en Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle. Derrière cette façade respectable se cache un objectif précis : venger la mort de la femme qu’il aimait, assassinée par l’Ordre du Dragon, une organisation secrète tentaculaire qui contrôle Londres dans l’ombre.

Si la figure du vampire a toujours exercé une fascination durable à la télévision, le comte Dracula reste paradoxalement peu mis en avant dans les séries, contrairement au cinéma qui s’en est emparé à de nombreuses reprises. « Dracula » se distingue donc par son choix de placer pleinement le personnage au centre du récit, en proposant une version plus moderne, charismatique et ambiguë du mythe, portée par l’intensité de Jonathan Rhys-Meyers.

Les Orphelins de Huang Shui (2008)

« Les Orphelins de Huang Shui » est un film réalisé par Roger Spottiswoode, se déroulant durant la seconde guerre sino-japonaise. Le récit se concentre sur George Hogg, interprété par Jonathan Rhys-Meyers, un journaliste britannique qui sauve la vie de soixante orphelins chinois avec l’aide d’une infirmière américaine et d’un résistant chinois. À travers ce parcours, le film mêle drame historique, humanisme et engagement personnel.

La genèse du film s’avère particulièrement longue. La pré-production débute près de huit ans après l’écriture du scénario, que Roger Spottiswoode souhaite adapter lui-même après sa lecture. Toutefois, de nombreuses démarches administratives ralentissent le projet, notamment pour obtenir les autorisations nécessaires au tournage en Chine. Le réalisateur explique son attachement immédiat au projet : « J’ai tout de suite aimé l’histoire parce que c’est, au premier abord, une histoire d’amour sur fond historique, et qu’au milieu se trouve l’incroyable voyage de ces enfants menés par un homme incroyable ».

