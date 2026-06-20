Diplômée de la Sylvia Young Theatre School à Londres, India Amarteifio lance sa carrière à la télévision dès son adolescence. En 2015, elle décroche un rôle récurrent dans « The Interceptor », une série policière diffusée par la BBC. La même année, elle rejoint également le casting de la série jeunesse Disney « Les Chroniques d’Evermoor ». Ensuite, en 2020, elle fait ses premiers pas sur grand écran avec « The Singing Club ».

Deux ans plus tard, sa carrière prend une nouvelle dimension. En effet, la jeune comédienne décroche le rôle principal du spin-off de « La Chronique des Bridgerton », centré sur la jeunesse de la reine Charlotte. Elle relève alors un défi de taille en incarnant la version adolescente de la célèbre souveraine britannique. Ce rôle marque un véritable tournant et la révèle auprès du grand public.

La Reine Charlotte (2023)

« La Reine Charlotte » est une série dérivée de « La Chronique des Bridgerton » qui s’intéresse à la jeunesse de la célèbre souveraine britannique. Ce préquel raconte son arrivée au pouvoir ainsi que les premiers jours de son mariage avec le roi George III. Au fil des épisodes, la jeune reine découvre progressivement la maladie de son époux. India Amarteifio y livre une interprétation sensible et convaincante du personnage principal.

Ce spin-off séduit rapidement les fans de la série originale. En effet, les spectateurs saluent aussi bien son histoire que sa mise en scène. Les costumes, les décors et les performances du casting récoltent également de nombreux éloges. Parmi les avis publiés en ligne, on peut notamment lire : « Superbe série ! On retrouve bien l’esprit de La Chronique des Bridgerton. Les costumes et les décors sont tout aussi éblouissants. De bons dialogues, un scénario accrocheur et des acteurs au top. J’adore ! »

Voici sa bande-annonce :

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The Singing Club (2019)

Premier rôle d’India Amarteifio sur grand écran, « The Singing Club » lui permet d’incarner Frankie. L’histoire se déroule dans le Yorkshire, en 2011, où des épouses de soldats créent une chorale pour apaiser leurs inquiétudes pendant l’absence de leurs maris. Portées par leur passion, elles finissent par se produire au prestigieux Royal Albert Hall lors d’un concert mémorable.

À sa sortie, le film reçoit un accueil très positif de la part du public et de la presse. En effet, beaucoup saluent son équilibre entre émotion et légèreté. Le magazine Positif résume d’ailleurs parfaitement cet esprit : « Alternant comédie et pathos, tous ces ingrédients parfaitement dosés font du film un vrai backstage musical, l’utopie communautaire se réalisant dans la performance musicale aux dépens de la — légère — critique sociale : à la fin du film, tout le monde se sent bien et nous aussi. C’est fait pour. »

Par ici le trailer :

Doctor Who (2015)

Dans la saison 9 de « Doctor Who », India Amarteifio fait une brève apparition dans l’univers du célèbre Docteur. Cette expérience lui permet d’ajouter une série culte à sa jeune filmographie. Elle rejoint ainsi une production emblématique qui passionne plusieurs générations de téléspectateurs.

Très rapidement, « Doctor Who » s’impose comme une véritable institution au Royaume-Uni. La série devient alors l’un des programmes phares des chaînes BBC One et BBC HD. En 2000, elle décroche même la troisième place du classement des 100 meilleurs programmes de la télévision britannique.

La bande-annonce ci-dessous :

Line of Duty (2017)

Créée par Jed Mercurio, « Line of Duty » suit les enquêtes de l’unité AC-12, spécialisée dans la lutte contre la corruption au sein de la police du centre de l’Angleterre. Chaque saison met en scène un duo de lieutenants confronté à une nouvelle affaire. India Amarteifio apparaît dans trois épisodes de la saison 4, où elle prête ses traits à Sophie Huntley.

La série séduit aussi bien les critiques que les spectateurs. En effet, son écriture précise maintient la tension du début à la fin. Les scènes d’action, les rebondissements marquants ainsi que les dialogues percutants contribuent également à son succès.

Un extrait ci-dessous :

Sex Education (2019)

Très populaire sur Netflix, « Sex Education » suit Otis et Maeve, deux lycéens qui créent une clinique de thérapie sexuelle clandestine au sein de leur établissement. India Amarteifio apparaît dans la première saison, où elle interprète Lizzie Peach.

La série se distingue également par son esthétique singulière. En effet, certains téléspectateurs britanniques se sont étonnés de voir un lycée gallois adopter les codes d’une université américaine, avec ses casiers métalliques et ses vestes siglées. Toutefois, la créatrice Laurie Nunn assume pleinement ce choix. Elle rend ainsi hommage aux teen movies américains des années 80.

Par ici la bande-annonce officielle :

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Tunnel (2017)

Dans la troisième saison de « Tunnel », India Amarteifio interprète Maya Roebuck. La série captive grâce à un suspense permanent qui maintient la tension jusqu’au dernier épisode. D’après les critiques, cette saison propose une intrigue particulièrement sombre et inquiétante.

La photographie soignée ainsi que la réalisation renforcent cette atmosphère pesante. En revanche, plusieurs observateurs estiment que la série peine à égaler l’œuvre originale dont elle s’inspire. Malgré tout, elle reste portée par une mise en scène efficace et un récit prenant.

Le trailer juste en bas :

Les Chroniques d’Evermoor (2015)

Dans « Les Chroniques d’Evermoor », India Amarteifio tient l’un des rôles principaux en incarnant Lacie Fairburn. Douce et bienveillante, la jeune adolescente est particulièrement appréciée par les habitants de son village. Ce personnage permet à l’actrice de montrer toute l’étendue de son talent dès le début de sa carrière.

L’histoire suit Tara Bailey, une adolescente américaine qui s’installe avec sa famille dans un mystérieux village au cœur de l’Angleterre. Après avoir hérité d’un ancien manoir, elle découvre peu à peu un univers rempli de magie et de sorcellerie. Cette série plaira sans aucun doute aux amateurs de fantastique et d’aventures.

Voici le trailer :

Unforgotten (2018)

« Unforgotten » suit les enquêtes de l’inspectrice en chef Cassie Stuart et de l’inspecteur principal Sunil Khan. Ensemble, ils rouvrent d’anciennes affaires criminelles afin de révéler la vérité. India Amarteifio apparaît dans un épisode de la saison 3, où elle interprète Kaz.

La série séduit les spectateurs grâce à ses intrigues denses, souvent tragiques et toujours captivantes. En outre, ses personnages nuancés apportent une véritable profondeur au récit. Au final, « Unforgotten » constitue un excellent choix pour les amateurs d’enquêtes policières.

Découvrez sa bande-annonce :

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