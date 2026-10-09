Scène de danse dans Lizzie Borden : pourquoi c’est iconique ?

La scène de la danse dans « Monstre : L’Histoire de Lizzie Borden » a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais pourquoi cette scène a fait autant de bruit ? Et, plus largement, pourquoi les scènes de danse (en particulier d’inspiration gothique) dans des films ou séries font fureur sur les réseaux ?

La scène de danse dans « Monstre : L’Histoire de Lizzie Borden » fait le buzz

La série Monstre, avec Ryan Murphy aux commandes, a pour but de retracer l’histoire de célèbres tueurs de manière romancée. Dans la saison 4 de la série, c’était au tour de Lizzie Borden après Jeffrey Dahmer ou encore Ed Gein. La saison parlait donc de Lizzie Borden, jeune femme suspectée d’avoir tué sa belle-mère et son père avec une hache.

Dans la vraie histoire, personne ne sait si c’est vraiment elle qui a sauvagement commis cet assassinat. Mais, dans la série, pas de place au doute : c’est Lizzie et Maggie (la domestique) qui ont manigancé le meurtre et c’est bel et bien Lizzie qui a tué sa belle-mère et son père.

Le rôle est interprété par Ella Beatty, méconnue depuis cette interprétation. Et l’actrice est particulièrement devenue connue sur les réseaux sociaux avec des vidéos courtes d’elle lorsqu’elle interprète Lizzie. Et notamment la scène où Lizzie danse dans sa volière où sa belle-mère a tué ses oiseaux adorés.

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Rébellion et sororité : pourquoi les scènes de danse féminines marchent ?

Elle danse sur la chanson Smalltown Boy dans une danse tournoyante avec Maggie, sa domestique, complice mais aussi son amante. En parallèle, nous avons aussi l’histoire de la tueuse en série Aileen Wuornos, de très nombreuses années plus tard.

Dans la série, Aileen Wuornos est présentée comme une grande fan de Lizzie, voyant son geste meurtrier comme un geste de rébellion.

Aileen Wuornos loue la maison de Lizzie pour une nuit avec sa compagne Tyria Moore et se met également à danser avec sa chérie dans la volière. Un parallèle mêlant libération homosexuelle, féminisme et sororité. C’est Sarah Paulson, qui a joué dans beaucoup de saisons d’American Horror Story, qui joue Aileen. Sa prestation a d’ailleurs été hautement saluée aussi.

Des sorcières des temps modernes ?

Mais pourquoi cette scène a fait le buzz ? En fait, ce n’est pas la première fois qu’une scène de danse fait le buzz sur TikTok et Instagram (reels). Ce fut aussi le cas lors de la scène de danse dans Mercredi de la saison 1 (lors du bal) et pour la scène de danse dans la saison 2 de Mercredi (avec Enid et Agnes sur la chanson de Lady Gaga, The Dead Dance).

Les trois scènes ont eu beaucoup de succès. Dans le cas de la danse de Lizzie, il y a forcément le côté sororité qui a beaucoup marché avec cette scène.

En ce moment, la danse ou encore la musique entre femmes (par exemple avec l’alliance entre Sofia Isella et Paris Paloma, qui a justement donné cette impression) font régulièrement le buzz sur la toile puisque, souvent, il y a une connotation d’alliance féminine, et parfois avec une dimension « witchy« , impliquant donc l’alliance des femmes dans la rébellion, dans la magie, dans le « sacré féminin ».

Comme si le féminisme actuel et cette sororité étaient souvent mis en parallèle avec les douleurs infligées aux femmes, l’injustice qu’elles vivent, et ce, depuis des siècles, incluant également le sort des femmes désignées comme des sorcières.

Lizzie et Aileen dansent ensemble dans une même libération et une même rage : elles ont été abusées ou maltraitées et, maintenant, elles sont libres.

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Un retour en force du mouvement gothique ?

Puis, dans cette scène de danse avec Lizzie et Aileen, il y a aussi une dimension gothique. Comme dans les deux scènes de danse dans Mercredi. Dans la culture gothique, il y a la littérature gothique, mais aussi le style vestimentaire, mais surtout la musique.

La musique gothique est souvent lente, mais rythmée en ostinato, sombre mais dansante. C’est une musique qui donne presque envie d’entrer en transe. Et les mouvements de Mercredi, d’Enid, d’Agnes, de Lizzie ou d’Aileen sont d’ailleurs directement inspirés des mouvements utilisés dans la culture gothique pour danser sur la musique du genre.

Et même si le gothisme est resté très marginal pendant longtemps, il semble y avoir un rebond de sa popularité ces dernières années.

Pourquoi ? Pour l’esthétisme, déjà, mais aussi parce que le gothisme et surtout les scènes de danses gothiques encouragent, d’une certaine façon, à bouger (et exister même avec ses bizarreries) sans avoir peur du regard de l’autre. Voilà pourquoi ces scènes ont pu inspirer autant les fans.

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