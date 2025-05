Gypsy Rose Blanchard : la vraie histoire derrière « The Act »

Quand la série The Act débarque sur Hulu en 2019 (et sur Canal+ en France), le choc est immédiat. Inspirée d’une histoire vraie glaçante, elle raconte la relation toxique entre Gypsy Rose Blanchard, adolescente en apparence gravement malade, et sa mère Dee Dee Blanchard, omniprésente, aimante en façade… mais profondément manipulatrice.

Gypsy est clouée en fauteuil roulant, nourrie par sonde, sous traitement lourd. Sa mère affirme qu’elle souffre d’une myopathie, d’épilepsie, de leucémie et d’un retard mental. Elle enchaîne les opérations, les traitements, les visites médicales. L’enfant-miracle est invitée dans des émissions caritatives, vit dans une maison offerte par une fondation, rencontre des célébrités. Mais en coulisses, tout est faux.

La série, portée par Joey King (dans le rôle de Gypsy) et Patricia Arquette (en Dee Dee), met en scène cette histoire vraie avec une tension dramatique extrême. Mais ce que la fiction raconte de manière romancée s’est bel et bien déroulée dans le Missouri.

1. L’affaire Gypsy Rose Blanchard : une maladie inventée de toutes pièces

Gypsy Rose Blanchard est née en 1991 à Golden Meadow, en Louisiane. Dès son plus jeune âge, sa mère commence à affirmer qu’elle est atteinte de diverses maladies.

Très vite, elle est soumise à un véritable calvaire médical : traitements inutiles, médicaments puissants, fauteuil roulant alors qu’elle peut marcher, chirurgie sur des organes sains. Les médecins, dupés ou complices passifs, acceptent les diagnostics de Dee Dee, sa mère, sans trop poser de questions.

On découvre plus tard que Dee Dee souffrait probablement d’un syndrome de Münchhausen par procuration.

C’est un trouble psychiatrique dans lequel un parent invente ou provoque des maladies chez un enfant pour attirer l’attention ou susciter la compassion. C’est ce mécanisme pervers qui va structurer toute la vie de Gypsy, transformée en prisonnière à visage souriant.

2. Quand tout a basculé

En 2015, après des années de contrôle absolu, Gypsy Rose met en place un plan avec son petit ami rencontré en ligne, Nicholas Godejohn, un jeune homme atteint d’un léger retard mental et passionné de fantasy. Le 14 juin, ils passent à l’acte.

Nicholas tue Dee Dee à coups de couteau pendant son sommeil, sur ordre de Gypsy. Les deux jeunes fuient, mais sont rapidement retrouvés.

Ce n’est qu’après leur arrestation que toute la vérité émerge. Gypsy peut marcher. Elle n’a jamais eu de leucémie. Son dossier médical est un patchwork d’inventions. Les photos d’elle chauve, souriante, en fauteuil roulant ? Des mises en scène orchestrées par Dee Dee. L’Amérique découvre avec stupeur que la victime n’était peut-être pas celle qu’on croyait.

3. Un procès complexe et une libération

Gypsy plaide coupable d’homicide au second degré. En 2016, elle est condamnée à 10 ans de prison. Nicholas Godejohn, lui, est reconnu coupable de meurtre au premier degré et écope de la perpétuité sans possibilité de libération. Un verdict sévère, mais à la hauteur de l’horreur du crime.

Ironie tragique : en prison, Gypsy va mieux. Elle reprend du poids, n’a plus besoin de médicaments, et peut marcher librement. Et, elle donne plusieurs interviews télévisées, devenant une figure complexe : ni héroïne, ni criminelle pure, mais produit d’un enfer domestique déguisé en dévotion maternelle.

Finalement, elle est libérée en décembre 2023, après avoir purgé huit ans de peine. Elle s’exprime désormais publiquement sur son passé, sa reconstruction et la manipulation dont elle a été victime.

Elle s’est même mariée en détention, et envisage une nouvelle vie loin des projecteurs… même si le public, fasciné, continue de suivre son histoire. Aujourd’hui, elle a 33 ans.

4. La série The Act pour replonger dans cette terrible histoire

The Act retranscrit l’affaire avec brio. La série choisit un ton presque documentaire, mêlant reconstitution fidèle et ambiance anxiogène.

Joey King incarne une Gypsy à la fois fragile et dangereuse, tandis que Patricia Arquette livre une prestation suffocante dans le rôle de Dee Dee, entre amour oppressant et tyrannie domestique. Le casting est complété par AnnaSophia Robb et Chloë Sevigny.

Ryan Murphy n’est pas aux manettes, mais on retrouve cette patte proche de American Crime Story : une fascination pour la monstruosité ordinaire, pour les crimes familiaux qui dissimulent des années de souffrance invisible.

