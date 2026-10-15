AHS 13 : une saison qui s’annonce décevante ?

Après deux ans d’attente, les fans d’American Horror Story ont pu découvrir les premiers épisodes de la saison 13 d’AHS. Mais, depuis la diffusion des premiers épisodes, certains adorateurs du programme d’horreur semblent un peu déçus.

ATTENTION : cet article contient des spoilers sur la saison 13 d’AHS et notamment sur les 8 premiers épisodes.

Première déception : le rythme de diffusion en France

« 13 », la saison 13 d’American Horror Story, a finalement commencé à être diffusée (les trois premiers épisodes) en France sur Disney+ dès le 7 octobre 2026 en VOSTFR.

Une première déception pour les fans français puisque la série a débuté sa diffusion aux USA et au Canada à partir des 24 et 25 septembre 2026. À partir de ce 7 octobre, un épisode par semaine sera donc diffusé sur Disney+ en VOSTFR et la saison sera disponible en VF sur la plateforme dès le 11 novembre 2026.

Aux USA, le compte à rebours du 24 septembre à Halloween donne bien envie, mais cela semble donc compromis et nous n’aurons donc pas l’épisode final en France pour la fête.

AHS 13 : Une saison très attendue

Mais outre cette déception, les fans français (mais aussi américains, canadiens et d’autres pays) semblent globalement déçus de ces premiers épisodes d’AHS 13. Si l’épisode 4 de la saison sort ce 15 octobre 2026 en France en VOSTFR, les Américains sont déjà aux épisodes 9 et 10 (sortie ce 15 octobre aussi).

Et, même à ce stade de la saison, beaucoup de fans sont déçus par cette saison. Il faut dire que nous en attendions beaucoup : c’était le retour de Jessica Lange (après une dernière apparition à la saison 8), elle devait être la saison finale (et finalement non, car les créateurs ont parlé d’une saison 14), deux ans d’attente, et une saison permettant de lier l’ensemble des 12 saisons précédentes.

Des personnages placés là juste pour connecter les 12 saisons ?

Dans cette saison, nous retrouvons effectivement plusieurs personnages emblématiques de la série ainsi que des lieux bien connus. Cependant, comme pour la saison 8, le crossover semble ne pas bien passer chez les fans. En fait, si beaucoup de fans étaient déjà déçus du crossover de la saison 8, ils le semblent encore davantage avec AHS 13.

Nous retrouvons plusieurs anciens personnages qui semblent être revenus dans cette saison 13 seulement pour être intégrés et pour faire un parallèle bancal avec les autres saisons. C’est notamment l’effet que cela fait avec la présence de Kai et de Winter.

Même chose avec Twisty le Clown qui, même s’il est aussi présent dans la saison 7, est un fantôme qui se balade un peu partout mais qui ne semble pas vraiment avoir un rôle dans cette saison hormis celui d’y être présent.

Pareil pour Constance. Nous comprenons sa présence car elle désire faire revenir Tate et Adelaide et c’est pourquoi elle a passé un pacte avec le diable. Mais, en réalité, sa présence pose question après la mort de Michael Langdon. On imagine mal Constance partir dans des sacrifices sataniques alors qu’elle avait elle-même peur de l’antéchrist Michael.

VOIR AUSSI : Scène de danse dans Lizzie Borden : pourquoi c’est iconique ?

« Ça n’avance pas », « des épisodes trop courts », une bataille prévisible…

Et, outre ces personnages qui paraissent avoir été mis là juste pour connecter les saisons entre elles, les épisodes en eux-mêmes déçoivent. Certains fans disent que « il n’y a que du blabla », « ça n’avance pas ».

D’autres paraissent déjà déceler l’issue de la saison : les forces du diable VS les sorcières. Voilà. Et d’autres pointent aussi du doigt la longueur des épisodes.

Des épisodes jugés trop courts : entre 22 minutes et 33 minutes pour l’instant. 13 épisodes, certes, mais certains fans insistent pour dire, qu’avec ces durées d’épisodes, cela ne fait que « 6 épisodes » finalement.

Et vous, que pensez-vous de ces premiers épisodes ? Trouvez-vous cette saison 13 décevante ? Si vous êtes en France et que vous n’avez pas vu les épisodes 5 à 8 et que cela vous intéresse, voici les résumés détaillés des épisodes déjà sortis aux USA.

Notez cet article