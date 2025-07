Né le 25 septembre 1957 à Chicago, et frère de la comédienne Virginia Madsen, Michael était un visage familier du grand écran. C’est durant son adolescence rebelle qu’il se passionne pour les classiques du cinéma et du théâtre. Après avoir enchaîné plusieurs petits boulots, il déménage ensuite à Los Angeles et y décroche ses premiers rôles dans des séries télévisées.

En 1983, il fait ses débuts au cinéma en jouant aux côtés de Matthew Broderick dans « War Games ». Dès lors, il multiplie les petits rôles sur grand écran. Malheureusement, il sera retrouvé inconscient à son domicile de Malibu, où il est déclaré mort des suites d’un arrêt cardiaque à l’âge de 67 ans.

Kill Bill : Volume 1 (2003)

Film de Quentin Tarantino, « Kill Bill : Volume 1 » met en scène Michael Madsen dans le rôle de Budd, alias Sidewinder. Conçu à l’origine comme un seul film, « Kill Bill » a été séparé en deux parties en raison de sa longueur pour former un diptyque. « Kill Bill : Volume 2 » sort ainsi quelques mois plus tard, en 2004.

Le film parle de vengeance et comporte de nombreux hommages au cinéma hongkongais d’arts martiaux, au chanbara japonais, aux films d’exploitation et au western spaghetti. Ce diptyque marque aussi le grand retour de Tarantino derrière l’objectif après six ans d’absence. Sur le tournage, les comédiens et techniciens américains, chinois et japonais se côtoient. Pour se coordonner, l’équipe eut recours à des traducteurs, sollicités de toute part. En l’espace de quelques semaines, les plateaux du Beijing Film Studio se sont transformés en une véritable Tour de Babel.

Voici sa bande-annonce :

Reservoir Dogs (1992)

Michael Madsen retrouve encore une fois Quentin Tarantino dans « Reservoir Dogs ». Il parle cette fois d’une bande de truands et les événements qui surviennent avant et après un braquage raté.

Pour la réalisation du film, Tarantino s’est inspiré de ses grandes idoles : John Huston, Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard ou encore Stanley Kubrick. Mr. Blond, le personnage interprété par Michael Madsen, s’appelle en réalité Vic Vega. Drôle de coïncidence lorsqu’on sait alors que John Travolta, dans « Pulp Fiction », porte le même nom de famille.

Ci-dessous sa bande-annonce :

Kill Bill : Volume 2 (2004)

C’est la suite de « Kill Bill : Volume 1 ». Mais, comme mentionné plus haut, le projet « Kill Bill » devait être, à l’origine, un diptyque. Pour son film, Quentin Tarantino avait obligé ses comédiens à suivre un entraînement particulièrement intensif. Pour ce faire, il les réunit dans un entrepôt proche des bureaux de la société de production Super Cool Man Chu Productions.

Le réalisateur s’est, lui aussi, soumis à ce même entraînement, d’une part pour subir ce que les acteurs ont pu endurer, et d’autre part pour effectuer les mouvements précis qu’il attendait de ses interprètes lors des prises. Pour la séquence animée du film, Tarantino a fait appel au studio japonais Production I.G.

Par ici le trailer :

Les Huit Salopards (2015)

4e collaboration de Tarantino et Madsen, « Les Huit Salopards » se déroule quelques années après la guerre de Sécession. Le cocher O.B. Jackson conduit dans sa diligence le chasseur de primes John Ruth et sa prisonnière, Daisy Domergue. Madsen campe Joe Gage, dit « Le Cow-Boy » / Douglas la Grogne (Grouch Douglass).

La première affiche dévoilée pour le film est en référence directe avec l’affiche du western « La Chevauchée Fantastique ». En janvier 2014, le réalisateur annonçait que le scénario était terminé. Quelques jours plus tard, il déclarait au site Deadline qu’il voulait renoncer à la réalisation, car son scénario avait fuité sur internet. Après cet incident, Tarantino décide alors d’organiser une lecture publique du scénario à Los Angeles. Une séance à laquelle Bruce Dern, Samuel L. Jackson ou encore Michael Madsen ont également participé pour interpréter les personnages.

Visionnez sa bande-annonce ci-dessous :

Thelma et Louise (1991)

Avec Ridley Scott à la réalisation, « Thelma et Louise » raconte l’histoire de deux femmes dont l’excursion d’un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Le film est présenté « hors compétition » au Festival de Cannes 1991. Madsen interprète le personnage de Jimmy, l’amoureux de Louise.

Le scénario a été écrit par Callie Khouri, et il a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance de nombreux producteurs et réalisateurs. La raison : son thème et sa scène finale d’anthologie qui tranchaient avec la production hollywoodienne classique. À sa sortie, « Thelma et Louise » suscite une polémique aux USA, notamment parce qu’il met en scène deux héroïnes répondant par les armes à la violence masculine. Il remporte tout de même plusieurs prix, dont l’Oscar du Meilleur scénario original. Aujourd’hui, cette œuvre est considérée comme un classique et un film culte du féminisme.

Sa bande-annonce juste en bas :

Donnie Brasco (1997)

Film de Mike Newell, « Donnie Brasco » est inspiré de l’histoire vraie de Joseph D. Pistone, un agent du FBI ayant infiltré la famille Bonanno à la fin des années 1970. Michael Madsen incarne Dominick « Sonny Black » Napolitano.

Le scénario est inspiré du livre « Donnie Brasco: My Undercover Life in the Mafia » écrit par Pistone et Richard Woodley. En version originale, le mot « Fuck » est prononcé 185 fois tout au long du film. L’œuvre reçoit des critiques globalement positives dans la presse et signe un succès commercial au box-office. Lors des Oscars 1998, Paul Attanasio obtient une nomination pour l’Oscar du Meilleur scénario adapté.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

Kill Me Again (1989)

« Kill Me Again » est réalisé par John Dahl. C’est son premier long métrage, racontant l’histoire de Jack Andrews, un privé en pleine déprime, contacté par Fay Forrester, une gangster qui s’est débarrassée de son complice en emportant le magot. Michael Madsen campe Vince Miller dans le récit.

La Metro-Goldwyn-Mayer dit avoir été satisfaite du film, mais ne consacre que peu d’argent ou d’efforts à sa promotion. Il connaît d’abord une sortie limitée dans les salles américaines (environ 200 salles). Quelques bonnes critiques suffisent finalement à persuader MGM de le projeter dans une salle de Los Angeles, ce qui vaut au film une critique positive dans le Los Angeles Times et une diffusion prolongée dans la « cité des Anges ». Malheureusement, cela n’a pas suffit à inciter MGM à promouvoir davantage « Kill Me Again ».

Voici son trailer :

Powers (2015)

« Powers » est une série télévisée, basée sur le comics éponyme, créée par Brian Michael Bendis et Michael Avon Oeming. Elle nous plonge dans un monde où les superhéros font partie du quotidien. On suit les inspecteurs Christian Walker et Deena Pilgrim qui enquêtent sur des affaires impliquant des personnes ayant des pouvoirs. Michael Madsen apparaît dans la saison 2 dans le rôle de Patrick / Supershock.

Les comédiens qui participent au tournage de la série viennent d’horizons très différents : Sharlto Copley vient d’Afrique du Sud, Eddie Izzard est britannique et Olesya Rulin est originaire de Russie. Avant de signer le scénario du premier épisode, Charlie Huston s’est d’abord fait connaître au grand public en tant que romancier. Il a notamment écrit de nombreux polars et comics books.

Par ici sa bande-annonce :

Wyatt Earp (1994)

Film signé Lawrence Kasdan, on y découvre la vie de Wyatt Earp. Ce dernier grandit dans une famille d’avocats et de juges, et semble destiné à suivre la voie toute tracée par son père et son grand-père. Michael Madsen joue le rôle de Virgil Earp, le frère de Wyatt et shérif du comté de Cochise et à Tombstone en Arizona.

En septembre 1994, le film a été présenté au Festival du cinéma américain de Deauville. Au départ, le projet était de faire une mini-série télévisée d’une durée de 6 heures. En version française, Kevin Costner et Dennis Quaid ont le même comédien de doublage : Bernard Lanneau. Cependant, pour ce film, Lanneau ne pouvait pas doubler Quaid. Ce dernier est donc exceptionnellement doublé par Pascal Renwick.

Sa bande-annonce juste en bas :

Scary Movie 4 (2006)

Film de comédie parodique, « Scary Movie 4 » suit Cindy Campbell, une jeune femme terriblement blonde, mais bourrée de bonnes intentions. Madsen campe Oliver.

La franchise « Scary Movie » a pour but de parodier les films ayant connu un grand succès au box-office afin d’arriver à une vision déformée et férocement hilarante. Dans ce volet, on retrouvera des allusions, plus ou moins subtiles, à « La Guerre des Mondes », « Saw », « The Grudge », « Le Village », « King Kong » ou encore « Million Dollar Baby ». Lors de son premier week-end d’exploitation, le film a rapporté un total de 40,2 millions de dollars, le troisième meilleur week-end d’ouverture de la franchise.

Le trailer ci-dessous :

