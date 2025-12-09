Kate McKinnon incarne aujourd’hui l’une des figures les plus singulières de la comédie américaine. Elle grandit à Sea Town, une petite ville de l’État de New York, où sa passion pour la musique se développe très tôt. Elle pratique le piano, la guitare et le violoncelle, alors que le théâtre prend peu à peu toute la place dans sa vie. Elle révèle réellement son talent à l’université de Columbia, où elle fonde sa troupe d’improvisation, le Tea Party. Dès lors, sa trajectoire s’accélère. À peine diplômée, elle débute à la télévision et rejoint en 2007 le Big Gay Sketch Show.

Elle intègre ensuite Saturday Night Live en 2012, d’abord comme figurante, puis comme membre principale dès 2014. Elle devient alors la première femme ouvertement lesbienne du programme, ce qui marque un tournant majeur pour l’émission. Hollywood s’intéresse alors à son énergie décalée ainsi qu’à son sens du rythme comique. Sa popularité explose finalement avec le reboot féminin de « S.O.S. Fantômes », où elle impose une présence aussi audacieuse qu’inoubliable.

SOS Fantômes (2016)

Réalisé par Paul Feig, ce reboot réinvente la saga avec une équipe entièrement féminine. Kate McKinnon y joue Jillian Holtzmann, une héroïne fantasque qui dynamise chaque scène. Le film s’amuse avec la formule d’origine : alors que la version de 1984 reposait sur un quatuor masculin accompagné d’une standardiste, Paul Feig renverse la logique en proposant une équipe de femmes, épaulée par… un standardiste. Et pas n’importe lequel. Chris Hemsworth décroche le téléphone avec une décontraction irrésistible, ce qui ajoute une vraie touche décalée.

En outre, quelques visages iconiques reviennent brièvement. Bill Murray et Dan Aykroyd apparaissent dans de petits rôles, ce qui crée des clins d’œil joyeux pour les fans. Au final, ce reboot assume son ton moderne ainsi que son esprit joueur, alors que l’équipe affronte les fantômes avec audace et beaucoup de charme.

Voici son trailer :

Ted 2 (2015)

Dans cette suite signée Seth MacFarlane, Ted et John se retrouvent face à un problème pour le moins improbable : Ted doit prouver son existence légale. Le duo plonge alors dans une aventure totalement nouvelle, puisqu’ils cherchent à faire reconnaître l’ourson comme une personne à part entière. Ils font équipe avec Samantha L. Jackson, une jeune avocate engagée et passionnée par la légalisation du cannabis.

Kate McKinnon apparaît brièvement, dans son propre rôle, ce qui crée un caméo plutôt drôle. Une scène du film fait d’ailleurs écho à « Les Griffin ». John renverse une étagère remplie d’échantillons de sperme, alors que ce gag existe déjà dans la série. La même situation arrive à Peter Griffin, doublé par MacFarlane lui-même, ce qui renforce le clin d’œil. Et petit fun fact : « Ted 2 » marque la première fois où Mark Wahlberg joue dans deux films d’une même franchise. Une première assez inattendue, vu sa carrière très variée.

Par ici sa bande-annonce :

Angry Birds, le film (2016)

Clay Kaytis et Fergal Reilly signent cette adaptation très attendue du jeu mobile sorti en 2009. Le film nous embarque sur une île peuplée d’oiseaux qui ne volent pas, ou presque. Tout semble paisible, sauf pour Red, un oiseau colérique mis à l’écart depuis toujours. Chuck, toujours pressé, et Bomb, imprévisible au possible, partagent le même sort. Leur trio reste donc en marge, alors que tout le monde vit sans souci apparent.

Kate McKinnon prête sa voix à Stella et à Eva, ce qui apporte deux touches bien différentes au récit. Pour accompagner la sortie du film, Rovio s’associe même à Lego. Le groupe lance ainsi des jouets inspirés de l’univers du long métrage, renforçant la visibilité de la franchise. Même si ce film représente la première aventure d’Angry Birds au cinéma, l’univers n’est pas totalement inédit. Une série animée existe déjà : Angry Birds Toons. Elle compte trois saisons ainsi que 91 épisodes.

Le trailer juste en bas :

Ferdinand (2017)

Carlos Saldanha réalise ce film d’animation inspiré du livre pour enfants « L’histoire de Ferdinand de Munro Leaf ». On y suit Ferdinand, un taureau au cœur tendre prisonnier d’une apparence qui effraie tout le monde. À la suite d’un malentendu, il est capturé et arraché à son village. Il décide alors de tout faire pour retrouver sa famille, quitte à traverser l’Espagne avec une bande aussi chaotique qu’attachante.

Kate McKinnon prête sa voix à Lupe, une chèvre âgée, légèrement décalée, mais toujours pleine d’énergie. La presse accueille d’ailleurs le film avec beaucoup d’enthousiasme. Les critiques saluent une histoire simple, mais efficace, construite sur le retour difficile d’un héros déraciné. CNews souligne l’expérience du réalisateur, alors que Le Parisien met en avant un film vif, drôle et intelligent, qui n’hésite pas à évoquer la brutalité des abattoirs.

Découvrez sa bande-annonce :

Barbie (2023)

Greta Gerwig co-écrit et réalise ce film déjà culte, inspiré de la célèbre gamme de poupées Mattel. C’est d’ailleurs la première adaptation en prises de vues réelles de cet univers. Le film nous emmène à Barbie Land, un monde où tout semble parfait. Enfin… sauf si vous traversez une crise existentielle. Ou si vous êtes Ken.

Kate McKinnon y incarne Barbie Bizarre, une poupée abîmée et excentrique, rejetée par sa propriétaire du monde réel. Elle vit seule à la périphérie de Barbie Land, ce qui renforce son côté décalé. Greta Gerwig raconte qu’elle a imaginé le rôle de Ken uniquement pour Ryan Gosling. « Il n’y avait pas de plan B. Il fallait que ce soit Ryan », confie-t-elle. Elle explique aussi qu’elle connaissait son potentiel comique grâce à ses apparitions dans Saturday Night Live. Gosling, lui, décrit Ken comme un personnage perdu. « Il n’a pas d’identité propre, ce qui crée une sorte d’enfer existentiel », précise-t-il. Son unique fonction reste d’ailleurs son job intitulé « plage », dont il ignore totalement le sens, mais qu’il veut honorer à tout prix.

Voici son trailer :

Ballerina (2016)

Réalisé par Éric Summer et Éric Warin, ce film d’animation en images de synthèse raconte l’histoire touchante d’une orpheline bretonne. À la fin du XIXᵉ siècle, elle quitte son village pour rejoindre Paris, avec un rêve immense : devenir danseuse à l’Opéra. Le récit mêle aventure, émotions et détermination, alors que la jeune héroïne découvre une ville pleine d’espoir et de défis. Kate McKinnon prête sa voix à Régine Le Haut, un des personnages les plus mémorables du film.

Le projet Ballerina remonte pourtant à 2010, sous le titre « La véritable histoire des petits rats de l’Opéra ». Trois ans ont été nécessaires pour élaborer une idée solide, surtout que les producteurs n’avaient aucune expérience en animation. C’est seulement en 2013 que le film adopte son titre définitif et commence réellement à prendre forme. La conception du story-board demande ensuite un an et demi de travail. Cette étape sert de pré-montage, puisqu’elle permet d’affiner le scénario et de valider chaque séquence. Grâce à ce processus minutieux, le film trouve peu à peu son style ainsi que son identité visuelle.

Bande-annonce visible juste en bas :

Le Monde de Dory (2016)

Réalisé en images de synthèse par Andrew Stanton pour Pixar, ce film nous replonge dans l’univers coloré du Monde de Nemo. On y retrouve Dory, le poisson-chirurgien bleu amnésique, qui décide de partir sur les traces de son passé. Nemo et Marin l’accompagnent alors, prêts à l’aider dans une aventure remplie d’émotion et d’humour.

Kate McKinnon prête sa voix à la femme de Stan, une basse de kelp au ton très particulier. Son apparition reste courte, mais ajoute une touche décalée dans un univers déjà très vivant. Même si treize ans séparent les deux films, l’histoire reprend seulement un an après les événements du « Monde de Nemo ». Un détail qui surprend souvent, vu le temps écoulé entre les sorties. À noter aussi que le tout premier trailer n’a pas été diffusé en ligne. Il a été révélé dans l’émission culte d’Ellen DeGeneres, qui incarne Dory depuis le début.

Voici un extrait :

La Guerre des Rose (2025)

Réalisé par Jay Roach, ce film sorti en 2025 adapte le roman « The War of the Roses » de Warren Adler. On y suit Ivy et Theo, un couple parfait en apparence. Tout semble fonctionner pour eux, du moins jusqu’au moment où leurs trajectoires professionnelles se croisent. La carrière de Theo s’effondre alors que celle d’Ivy décolle, ce qui crée un déséquilibre profond. Leurs frustrations, longtemps étouffées, finissent donc par exploser. La tension monte, et leur relation se transforme peu à peu en champ de bataille.

Kate McKinnon incarne Amy, un personnage secondaire qui observe ce chaos grandissant. Les critiques, en revanche, se montrent très sévères. Beaucoup jugent le film inutile et mal réadapté. Les personnages principaux agacent rapidement, puisque leur histoire d’amour ne convainc jamais. Les échanges se résument souvent à des piques méchantes, ce qui laisse le public à distance. Les situations manquent d’émotion, et les rôles secondaires semblent trop stéréotypés. Pour certains, c’est un véritable ratage.

Par ici la bande-annonce :

Krypto et les Super-Animaux (2022)

Réalisé par Jared Stern et Sam Levine, ce film d’animation raconte comment la Ligue des justiciers se retrouve capturée par Lex Luthor et Lulu, un cochon d’Inde machiavélique doublé par Kate McKinnon. Face au danger, Krypto, le chien de Superman, décide de réunir une équipe d’animaux dotés de super-pouvoirs pour sauver ses maîtres. L’histoire mêle humour, action et beaucoup de tendresse.

Jared Stern explique que l’idée du film lui est venue grâce à sa femme, bénévole dans un refuge pour animaux. En visitant l’endroit, il remarque d’abord quelques chatons installés dans la pièce principale. Leur emplacement leur assurait une adoption rapide, ce qui semblait évident pour lui. Mais en explorant un peu plus loin, il découvre une seconde pièce, plus discrète. On y trouve des animaux plus âgés, souvent oubliés, et destinés à rester longtemps au refuge. Ce contraste l’inspire profondément et nourrit l’idée d’une aventure centrée sur des héros inattendus.

Découvrez ce film d’animation :

Scandale (2019)

Réalisé par Jay Roach, ce drame s’inspire d’événements réels liés aux accusations visant Roger Ailes, cofondateur de Fox News. Le film retrace la manière dont plusieurs journalistes ont réussi à briser la loi du silence. On suit donc la montée des tensions, des premières rumeurs jusqu’à l’explosion médiatique, alors que ces femmes dénoncent enfin des comportements inacceptables.

Kate McKinnon y interprète Jess Carr, un personnage complexe, pris entre loyauté professionnelle et malaise face à l’environnement toxique qui l’entoure. Les critiques saluent d’ailleurs le message du film, qui met en lumière les abus sexuels dans le milieu professionnel, particulièrement au sein de Fox. L’intention reste forte, surtout parce que l’affaire demeure récente. En revanche, plusieurs spectateurs trouvent la mise en scène trop distante. Les personnages restent assez superficiels, puisque le film montre peu leur vie privée. La tension interne, pourtant essentielle, semble atténuée. Le film reste également assez soft, avec une seule scène vraiment explicite concernant le comportement du patron.

Voici son trailer :

