Fils des acteurs Meg Ryan et Dennis Quaid, Jack Henry Quaid est un comédien américain qui s’est rapidement affranchi du lourd héritage familial. Après avoir étudié à la Tisch School of the Arts, il débute au cinéma avec un petit rôle de Marvel dans l’adaptation de « The Hunger Games ». Suivent des apparitions dans la série « Vinyl » et le film de braquage « Logan Lucky ».

Sa percée intervient en 2019 grâce à la série satirique « The Boys », où il campe le candide Hughie Campbell. Depuis, il alterne projets live et doublage, prêtant notamment sa voix au lieutenant Brad Boimler de « Star Trek : Lower Decks » et à Superman dans « My Adventures with Superman », tout en décrochant des rôles marquants dans « Scream » et « Oppenheimer ».

The Boys (2019)

La série satirique « The Boys » d’Eric Kripke adapte les comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Produite par Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television, elle suit un groupe de justiciers qui traquent des super‑héros corrompus. Jack Quaid interprète Hughie Campbell Jr, recrue qui rejoint l’équipe après la mort de sa petite amie.

La série se distingue par son humour noir et ses séquences particulièrement brutales, portées par la vision des producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg. Dès le premier épisode, le ton est donné avec une scène de combat marquante entre Hughie, Billy Butcher et le super-héros invisible Translucent. Le tournage de cette séquence a d’ailleurs représenté un véritable défi pour les acteurs. Karl Urban confie : « C’est probablement l’un des combats les plus complexes que j’ai eu à tourner. Habituellement, vous avez un adversaire face à vous. Ici, il disparaît complètement, et vous devez jouer dans le vide. C’était une expérience très particulière. »

Par ici sa bande‑annonce :

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The Hunger Games (2012)

Baptême du feu pour Quaid, « The Hunger Games » est réalisé par Gary Ross et produit par Nina Jacobson et Jon Kilik pour Lionsgate et Color Force. L’action suit des adolescents contraints de s’entretuer sur une téléréalité dystopique. Quaid incarne Marvel, tribut de carrière du district 1 spécialiste du javelot.

Son personnage est tristement célèbre pour avoir tué la jeune Rue avant d’être abattu par Katniss Everdeen. Une séquence fidèle au roman, qui illustre la violence des Hunger Games et marque durablement les spectateurs. Pour incarner Katniss, Jennifer Lawrence a suivi un entraînement intensif de six semaines, axé sur le tir à l’arc, l’agilité et l’endurance. Lors de la dernière journée, l’actrice a violemment percuté un mur en courant. Un incident impressionnant, mais sans conséquence : le tournage a pu débuter comme prévu.

Découvrez un extrait :

Scream (2022)

Cinquième opus de la saga, « Scream » est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et coproduit par Spyglass Media Group. Quaid y joue Richie Kirsch, amoureux apparemment inoffensif qui se révèle être l’un des tueurs.

Le film s’intitule simplement Scream, et non Scream 5, malgré sa place dans la saga. Le scénariste Kevin Williamson explique que le projet a d’abord été envisagé comme un cinquième volet, avant que l’idée du« 5 » ne soit abandonnée. L’équipe voulait surtout proposer un film à la fois accessible aux nouveaux spectateurs et fidèle à l’esprit original. En mêlant le casting d’origine à une nouvelle génération de personnages, le long métrage réussit à relancer la franchise tout en conservant ce qui a fait son succès.

Voici son trailer :

Oppenheimer (2023)

Écrit et réalisé par Christopher Nolan, « Oppenheimer » raconte la création de la bombe atomique et s’inspire de la biographie « American Prometheus ». Tourné en IMAX 65 mm avec un casting mené par Cillian Murphy, le film voit Jack Quaid incarner le physicien Richard Feynman.

Pour recréer l’explosion de Trinity, Christopher Nolan fait le choix d’utiliser principalement des effets pratiques. Ce parti pris renforce le réalisme du film et participe à son impact visuel. Porté par une distribution solide, Oppenheimer a rencontré un immense succès, dépassant les 900 millions de dollars au box-office. Le film reçoit également de nombreuses distinctions : 7 BAFTA, 5 Golden Globes et 7 Oscars, dont ceux du meilleur acteur pour Cillian Murphy, de la meilleure réalisation et du meilleur film.

Visionnez sa bande-annonce ci-dessous :

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My Adventures with Superman (2023)

La série animée « My Adventures with Superman » de Jake Wyatt est produite par Warner Bros. Animation pour Adult Swim et suit un jeune Clark Kent découvrant ses pouvoirs. Jack Quaid prête sa voix à Clark/Superman, partagé entre son travail de journaliste et sa vie amoureuse.

Son style inspiré de l’animation japonaise et sa vision moderne de la relation entre Clark Kent et Lois Lane ont rapidement séduit le public, au point que deux nouvelles saisons ont été commandées dès 2024. La série reprend les grands éléments de la mythologie du super-héros, tout en les adaptant intelligemment pour les rendre plus actuels. Selon les critiques, l’animation reste solide, malgré des moyens qui semblent limités. Sans révolutionner le genre, la série propose une histoire efficace et accessible, fidèle à l’esprit des aventures de Superman.

Bande‑annonce juste en bas :

Star Trek : Lower Decks (2020)

Créée par Mike McMahan, « Star Trek : Lower Decks » est produite par CBS Eye Animation Productions, Secret Hideout et Titmouse. Cette série animée suit des officiers de rang inférieur à bord de l’USS Cerritos, dont le zélé lieutenant Brad Boimler doublé par Jack Quaid.

Côté réception, la série est un pur divertissement. L’intrigue reste dynamique, les personnages sont attachants et chaque épisode enchaîne les situations à un rythme soutenu. Un format léger, mais maîtrisé, qui fonctionne particulièrement bien auprès des fans de la franchise.

Trailer disponible ci-dessous :

Vinyl (2016)

« Vinyl » est une série HBO co‑créée par Mick Jagger, Martin Scorsese, Rich Cohen et Terence Winter qui explore l’industrie musicale new‑yorkaise des années 1970. Jack Quaid incarne Clark Morelle, directeur artistique ambitieux au sein du label imaginé par Richie Finestra.

Malgré un pilote signé Scorsese, la série n’a pas rencontré le succès attendu et a été annulée après une seule saison, en raison de coûts de production élevés et d’audiences décevantes. Le showrunner Terence Winter avait pourtant imaginé une évolution sur plusieurs années, avec un récit progressant dans le temps. Un projet qui n’a finalement jamais pu voir le jour.

On vous présente sa bande-annonce :

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Plus One (2019)

Comédie romantique réalisée par Jeff Chan et Andrew Rhymer, « Plus One » est produite par Red Hour Productions, Studio71 et Bindery Films. Elle met en scène deux amis, Ben et Alice, qui assistent ensemble à plusieurs mariages. Quaid incarne Ben aux côtés de Maya Erskine.

Présenté au Festival de Tribeca, le film a remporté le Prix du public. Il propose une approche assez classique du genre, mais reste efficace grâce à une écriture soignée et des personnages attachants. Sur le plan technique, l’ensemble reste maîtrisé, sans chercher à en faire trop.

La bande-annonce disponible en bas :

Logan Lucky (2017)

Signé Steven Soderbergh, « Logan Lucky » est un film de casse produit par Gregory Jacobs, Mark Johnson, Channing Tatum et Reid Carolin. Il suit deux frères du clan Logan qui montent un braquage lors d’une course NASCAR. Jack Quaid incarne Fish Bang, frère du démolisseur Joe Bang.

Le réalisateur présente le film comme une version plus brute et moins glamour de la saga « Ocean’s ». Après avoir annoncé son retrait du cinéma pour se consacrer à la télévision, Steven Soderbergh est finalement revenu derrière la caméra pour ce projet, séduit par le scénario signé Rebecca Blunt.

C’est par ici la bande‑annonce :

Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023)

Cette suite animée de 2023 est coréalisée par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson et produite par Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal pour Columbia Pictures et Sony Pictures Animation. Miles Morales et Gwen Stacy y traversent le multivers avec la Spider‑Society. Jack Quaid prête sa voix au Peter Parker de la Terre 65, tragiquement transformé en Lézard.

Avec plus de 240 personnages à l’écran et une durée de 140 minutes, « Spider-Man : Across the Spider-Verse » repousse les standards du film d’animation. Cette richesse visuelle s’accompagne également d’un travail poussé sur les différents univers explorés tout au long du film. Parmi eux, la dimension de Gwen Stacy (Terre-65) se distingue particulièrement. Son esthétique s’inspire directement des comics récents autour de Ghost-Spider, avec des couleurs vives et des motifs graphiques marqués.

Voici son trailer officiel :

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