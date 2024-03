L’église de Bonne, érigée avec la majesté de l’architecture sacrée, semble être bien plus qu’un simple édifice de culte. Derrière ses imposants murs de pierre et ses vitraux anciens se dissimulent des secrets profondément ancrés dans l’histoire de la foi. Loin des regards indiscrets, cette église renferme une spiritualité cachée, prête à être découverte.

L’art de l’illumination spirituelle

Dans le défi de rénover l’église, Pierre Bajulaz, architecte des Bâtiments de France, a dirigé la restauration des croisées d’ogives et du plafond. Une étape importante suivie par Carré Lumière, appelé pour apporter la lumière avec le respect de la sacralité du lieu. Ariane Labévière souligne l’importance de répondre au cahier des charges tout en préservant l’esprit du sanctuaire.

L’éclat intemporel des luminaires italiens

L’équipe de Carré Lumière a déployé une créativité sans bornes en présentant trois choix de luminaires venant d’Italie. Le choix, Catellani & Smith, fondée en 1989 près de Milan, a séduit les Bonnois par ses créations entièrement artisanales.

Le modèle sur mesure « Macchina della Luce » est une œuvre d’orfèvrerie, trois suspensions dorées à l’or fin, éclairées par 17 LEDs de 6 watts. Un jeu de poulies a été installé pour permettre un entretien aisé dans le temps.

La beauté dans la perfection artisanale

La rencontre avec Catellani & Smith s’est avérée bien plus qu’une simple sélection lumineuse. La marque italienne qui façonne ses luminaires comme des œuvres d’art, a révélé son processus de dorure complètement manuel. Une expérience inoubliable pour le comité de rénovation lors de leur voyage près de Milan, où chaque lampe est conçue avec une perfection méticuleuse.

Applaudissements pour un choix éclairé

Les commanditaires de Bonne, Catherine Dentand et Marie-Claire Teppes, saluent le soutien avisé d’Ariane et Manuèle dans leur choix. Une installation qui, selon eux, demeurera une contribution durable à la commune. Ariane Labévière, elle-même, avoue que parmi les choix présentés, celui-ci était son favori.

