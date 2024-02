En 2016, le père Jacques Hamel, prêtre de 86 ans, a été assassiné dans l’Église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Depuis, son histoire et son message de paix et de fraternité touchent de nombreuses personnes qui viennent se recueillir sur les lieux du drame. L’association « Les amis du père Jacques Hamel » souhaite créer un espace d’accueil pour ces pèlerins et les curieux, afin de leur offrir un lieu propice à la réflexion et au partage. Cette halte spirituelle, située dans la cour du presbytère du père Hamel, permettra aux visiteurs de découvrir la vie et l’œuvre de ce prêtre exemplaire, et de s’inspirer de son message de tolérance et d’amour.

Un espace d’accueil pour tous

Le projet prévoit la rénovation d’une salle paroissiale vétuste attenante au presbytère. Cet espace, d’une capacité de 80 personnes, permettra d’accueillir des groupes et des particuliers dans des conditions optimales.

Des expositions, des conférences et des projections vidéos retracent la vie du père Hamel et mettent en valeur ses valeurs. Un lieu de prière et de recueillement sera également aménagé pour ceux qui souhaitent se ressourcer en silence.

Un appel à la générosité

Le coût total du projet est estimé à 100 000 euros. L’association « Les amis du père Jacques Hamel » a lancé une souscription afin de récolter les fonds nécessaires.

Pour soutenir ce projet et contribuer à la création de cette halte spirituelle unique, vous pouvez faire un don sur le site internet de l’association.

Un lieu de mémoire et d’inspiration

La future halte spirituelle du presbytère du père Hamel sera bien plus qu’un simple espace d’accueil. Ce sera un lieu de mémoire et d’inspiration, un havre de paix où chacun pourra trouver un moment de ressourcement et de réflexion.

Le projet de halte spirituelle au presbytère du père Hamel est ambitieux et porteur d’espoir. Grâce à la générosité des donateurs, il pourra voir le jour et offrir un espace d’accueil et de recueillement à tous ceux qui souhaitent découvrir la vie et l’œuvre du père Hamel.

