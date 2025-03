Quels sont les risques d’avoir une tornade en France ?

Quand on parle de tornades, on imagine immédiatement ces monstres de vent rasant les plaines du Midwest américain, soulevant des voitures et détruisant des maisons en quelques secondes. Pourtant, en France, ce phénomène météorologique, la tornade, n’est pas aussi anecdotique qu’on le pense.

La preuve : en septembre 2024, une tornade a frappé la Charente. Toitures arrachées, arbres déracinés, routes coupées… Les dégâts d’une tornade peuvent être graves. Si les États-Unis sont la patrie des tornades géantes, la France n’est pas totalement épargnée.

Mais pourquoi une telle différence entre les deux pays ? Et surtout, faut-il s’inquiéter d’une recrudescence de ces phénomènes extrêmes ? Décryptage.

Les tornades en France : oui, ça existe !

Contrairement aux idées reçues, la France enregistre chaque année entre 30 et 50 tornades, selon l’Observatoire français des tornades et orages violents (selon Keraunos). Rien à voir avec les États-Unis et leurs 1 200 tornades annuelles, mais quand même ! Mais, généralement, ces tornades françaises sont plutôt petites et font peu de dégâts. Ces phénomènes sont donc souvent moins violents, mais ils existent.

Par exemple, en septembre 2024, une tornade d’intensité modérée a traversé plusieurs communes de Charente. La vidéo est vraiment impressionnante. Et, à titre d’anecdote, j’ai moi-même déjà vu une mini-tornade.

C’était en 1999 ou 2000, dans le Lot-et-Garonne. Ce jour-là, le ciel avait pris une teinte étrangement jaune, presque irréelle. Puis, en quelques minutes, le vent s’est levé avec une violence inouïe. Les vitres de la baie vitrée se sont mises à vibrer comme si elles allaient exploser.

Et puis, le barbecue a décollé Littéralement. Propulsé chez les voisins, comme si un géant invisible jouait avec. J’ai compris ce jour-là qu’une tornade, même petite, peut être puissante et imprévisible.

Les régions les plus touchées ?

Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie : des terrains plats et humides, parfaits pour la formation de tornades.

des terrains plats et humides, parfaits pour la formation de tornades. La façade atlantique : avec l’air chaud qui remonte et rencontre l’air plus froid venu de l’océan.

avec l’air chaud qui remonte et rencontre l’air plus froid venu de l’océan. La vallée du Rhône et le Sud-Ouest : des contrastes thermiques forts, favorisant des orages supercellulaires.

Les tornades les plus marquantes en France

Hautmont (Nord), 2008 : une tornade de force EF4 (sur une échelle de 5) a frappé cette petite ville, détruisant des centaines d’habitations et faisant 4 morts. Une violence rare en France.

une tornade de force EF4 (sur une échelle de 5) a frappé cette petite ville, détruisant des centaines d’habitations et faisant 4 morts. Une violence rare en France. Le 19 août 1890, Paris : Eh oui, même la capitale a eu sa tornade ! Des toitures arrachées, des arbres déracinés… Heureusement, peu de victimes.

Pourquoi les tornades sont (relativement) rares en France ?

Le cocktail explosif qui donne naissance aux tornades, c’est un mélange entre : de l’air chaud et humide près du sol, de l’air froid en altitude, et des vents de directions différentes

Aux États-Unis, c’est la rencontre entre l’air chaud du Golfe du Mexique et l’air froid du Canada qui crée la Tornado Alley. En France, ce genre de configuration est plus rare, même si certaines conditions peuvent parfois s’aligner.

La France a moins de conditions favorables. Le relief est plus varié (montagnes, collines, forêts). L’air froid et l’air chaud se mélangent moins brutalement. Mais aussi les conditions de cisaillement du vent sont plus faibles.

Mais attention : avec le changement climatique, certains experts estiment que les phénomènes orageux violents pourraient se multiplier et devenir plus intenses. Plus de chaleur = plus d’énergie disponible pour les orages.

Comment réagir si on est témoin d’une tornade ?

Premièrement, surveillez les signes avant-coureurs. Avant l’arrivée d’une tornade, plusieurs indices peuvent vous alerter. Par exemple, un ciel étrange, avec une couleur verdâtre ou jaunâtre inhabituelle, mais aussi un silence anormal après un orage violent, un vent qui tourne brusquement et gagne en intensité. Si vous avez ces signes, mettez-vous en sécurité.

Avant toute chose, il ne faut pas rester dehors. Contrairement aux films où les héros fuient une tornade en voiture, dans la vraie vie, c’est une très mauvaise idée. Mieux vaut s’abriter immédiatement.

Si vous êtes dans une maison : réfugiez-vous au sous-sol ou dans une pièce sans fenêtre (salle de bain, placard). Et si vous êtes dans un immeuble : descendez au rez-de-chaussée et évitez les ascenseurs.

Mais, si vous êtes dehors et qu’aucun abri n’est disponible : couchez-vous dans un fossé ou une dépression du sol, en vous protégeant la tête. Des débris peuvent venir vous frapper et c’est là l’un des plus gros dangers.

Évitez les structures fragiles. Les cabanes de jardin, abris de bus, tentes, serres, ou tout ce qui est léger peuvent être soufflés par les vents, évitez ces abris. Les voitures ne sont pas sûres non plus : elles peuvent être soulevées et projetées à plusieurs mètres.

Méfiez-vous des débris. Comme nous vous l’avons dit, les tornades ne sont pas seulement dangereuses à cause du vent, mais surtout à cause des objets qu’elles emportent. Tuiles, panneaux, branches… Tout devient un projectile mortel. Si vous êtes à l’abri, restez loin des fenêtres et protégez-vous sous une table solide.

Après la tornade, restez vigilant. Une fois la tornade passée, ne sortez que si c’est sûr. Faites attention aux lignes électriques tombées, aux fuites de gaz et prévenez les secours en cas de blessés.

