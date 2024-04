L’année 2024 s’annonce comme un véritable tournant pour l’industrie du bois en France. Poussée par une dynamique écologique croissante et des politiques gouvernementales volontaristes, elle connait un essor fulgurant. Ce contexte ouvre ainsi la voie à de nombreuses opportunités d’emploi et un recrutement massif pour la filière bois. En effet, ce ne sont pas moins de 100 000 postes qui devraient être pourvus d’ici la fin de l’année. Un chiffre révélateur du dynamisme et de l’attractivité retrouvée de ce secteur traditionnel. Zoom sur les opportunités vertes : recrutement massif pour la filière bois en 2024.

Une conjoncture favorable à la croissance

Cette croissance s’explique par plusieurs facteurs clés. Tout d’abord, la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et climatiques doit être mentionnée en priorité. Ceci conduit à un engouement pour les matériaux biosourcés, dont le bois figure en première ligne. Il est au cœur de la nouvelle politique environnementale. Ce matériau représente, en effet, un allié de choix pour la transition écologique pour diverses raisons évidentes, à savoir entre autres :

Sa capacité à stocker le carbone ;

Son renouvellement naturel ;

Ses nombreuses applications dans la construction et l’aménagement.

De plus, les politiques publiques jouent un rôle déterminant dans la stimulation de cette industrie. Le plan de relance gouvernemental, par exemple, prévoit d’investir massivement dans la construction et la rénovation de bâtiments en bois. Par suite logique, cela va créer un besoin accru de main-d’œuvre qualifiée. C’est pour toutes ces raisons qu’un recrutement massif pour la filière bois se verra exponentiel cette année.

Des métiers variés et des compétences recherchées

Les opportunités d’emploi

Les opportunités d’emploi dans la filière bois sont aussi diverses que les métiers qui la composent.

En amont de la filière :

Bûcheron : Responsable de l’abattage des arbres et de la préparation du bois pour le transport.

Responsable de l’abattage des arbres et de la préparation du bois pour le transport. Conducteur d’engins forestiers : Manie les engins forestiers pour le transport des grumes, l’entretien des pistes forestières et l’empilage du bois.

Première transformation du bois :

Technicien de sciage : Opère les machines de sciage pour découper les grumes en planches et autres produits dérivés.

Opère les machines de sciage pour découper les grumes en planches et autres produits dérivés. Trieur de bois : Classe les grumes et les produits dérivés du bois selon leur qualité et leur usage.

Production de panneaux de bois :

Conducteur de ligne de production : Supervise la production de panneaux de bois, depuis l’approvisionnement en matière première jusqu’au produit fini.

Supervise la production de panneaux de bois, depuis l’approvisionnement en matière première jusqu’au produit fini. Technicien de laboratoire : Réalise des analyses de qualité sur les matières premières et les produits finis.

Menuiserie, ébénisterie, charpente :

Menuisier : Fabrique et installe des menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, meubles).

Fabrique et installe des menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, meubles). Ébéniste : Réalise des meubles et objets en bois précieux, en combinant savoir-faire traditionnel et techniques modernes.

Réalise des meubles et objets en bois précieux, en combinant savoir-faire traditionnel et techniques modernes. Charpentier : Réalise et pose des charpentes en bois pour la construction de maisons, bâtiments et ouvrages d’art.

Construction bois :

Chef de projet construction bois : Pilote la réalisation de projets de construction bois, de la conception à la livraison.

Pilote la réalisation de projets de construction bois, de la conception à la livraison. Ingénieur bois : Conçoit et calcule les structures en bois pour les bâtiments et les ouvrages d’art.

Outre ces exemples, la filière bois offre également de nombreux autres métiers dans des domaines tels que l’emballage, le papier-carton, la recherche et développement, le marketing et la vente.

L’association de professionnels propose une variété impressionnante de 30 métiers différents pour ce recrutement massif. Ouvriers, techniciens ou ingénieurs, le choix est large.

Des compétences transversales

En plus des compétences spécifiques à chaque métier, l’industrie recherche également des candidats disposant de compétences transversales. Le recrutement massif dans cette filière bois ne veut pas signifier un recrutement à la va-vite.

L’adaptabilité s’avère, par exemple, essentielle si vous souhaitez travailler dans ce domaine. Le secteur est en constante évolution, il est donc important d’être capable de s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux procédés.

En outre, la plupart des métiers de la filière bois s’exercent en équipe. Vous serez fréquemment amené à interagir avec des collègues. Une longue chaîne de travail est souvent de mise. Il est donc important de savoir collaborer et de communiquer efficacement.

La sécurité est une priorité dans la filière bois, il est donc important d’avoir un excellent sens des responsabilités et de respecter les règles de sécurité.

Un recrutement à large spectre : toutes les régions concernées

Dans cette conjoncture, d’importantes tensions sont ressenties dans certains domaines tels que le bûcheronnage, ainsi que dans l’ensemble du secteur de la transformation du bois. Tous les niveaux de qualification sont recherchés, du CAP au niveau bac +5. Et l’emploi est abondant et continuera de l’être, car 75 % des forêts en France sont entre les mains de propriétaires privés. Ceux-ci ne sont pas toutefois toujours tenus de les entretenir en raison de leur superficie.

Que ce soit pour une première expérience professionnelle ou une reconversion, tous les profils sont les bienvenus. Toutes les régions sont en recherche active de main-d’œuvre.

Des formations adaptées pour répondre aux besoins

Pour répondre aux besoins croissants de recrutement massif de la filière bois, de nombreuses formations sont disponibles, du CAP au diplôme d’ingénieur. Ces formations peuvent être dispensées en lycée professionnel, en centre de formation d’apprentis (CFA) ou en école d’enseignement supérieur.

De plus, de nombreux organismes proposent des formations continues et des reconversions professionnelles. Cela permet aux personnes en recherche d’emploi de se reconvertir vers les métiers du bois.

Récemment, dans la ville de Bazas en Gironde, un établissement de formation a introduit l’utilisation de casques de réalité virtuelle. La session offrait aux candidats une meilleure compréhension des opportunités disponibles. Cette initiative a été accueillie avec un succès instantané.

Comment savoir si vous êtes faits pour travailler dans la filière bois ?

Le travail du bois, son odeur et sa noblesse vous attire ? Vous aimez les matières naturelles et les produits durables ? Vous êtes manuel et avez le sens du détail ? Si vous répondez oui à ces questions, alors le travail dans la filière bois pourrait vous convenir.

Voici quelques points à prendre en compte pour savoir si vous êtes faits pour ce secteur :

Vos intérêts :

Aimez-vous travailler avec vos mains et créer des objets concrets ?

Si les processus de transformation du bois vous intéressent.

Les enjeux environnementaux et la construction durable font partie de vos intérêts.

Vos compétences :

Avez-vous des aptitudes manuelles et un bon sens du détail ?

Vous êtes capable de travailler en équipe et de communiquer efficacement.

Vos notions en mathématiques et en géométrie sont

Vos valeurs :

Appréciez-vous le travail en plein air et le contact avec la nature ?

Êtes-vous attaché à la qualité du travail et au respect des traditions ?

Recherchez-vous un emploi stable et valorisant ?

Si vous vous reconnaissez dans ces points, alors il y a de fortes chances que le travail dans la filière bois vous plaise. Vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions ? La filière bois a besoin de talents comme vous ! N’hésitez pas à vous lancer et à contribuer à la construction d’un avenir plus durable.

Les conseils pour vous aider à confirmer votre choix

En premier lieu, n’hésitez pas à rencontrer des professionnels du bois. Discutez avec des bûcherons, des menuisiers, charpentiers et autres professionnels. Essayez d’en savoir plus sur leur métier et leur quotidien.

Faites également un stage ou une alternance. C’est un excellent moyen de découvrir concrètement le travail dans la filière bois et de mettre en pratique vos compétences.

Les salons et formations liés au bois sont l’occasion de vous renseigner sur les différents métiers et les formations disponibles. Restez à l’affût de ceux-là.

Veillez toujours à vous renseigner et à explorer différentes pistes avant de prendre votre décision. Le plus important est de choisir un métier qui vous passionne et qui vous correspond.

Conclusion

Le verdict est sans appel : l’année 2024 s’annonce comme une année charnière pour la filière bois en France. Avec un recrutement massif de 100 000 postes d’ici fin 2024, la filière bois offre des perspectives d’avenir prometteuses pour les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi stable, valorisant et porteur d’avenir, c’est un secteur à ne pas manquer. Avec ses nombreuses opportunités et ses perspectives de développement prometteuses, le bois est un véritable choix d’avenir pour une carrière durable et épanouissante. En travaillant dans cette industrie, vous contribuez à la construction d’un monde plus durable et plus respectueux de l’environnement. Vous avez ainsi la satisfaction de savoir que votre travail a un impact positif sur la planète.

